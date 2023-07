Prognoza ceny LayerAI (LAI), gdy etap 1 przedsprzedaży AltSignals dobiega końca

Kryptowaluty oparte na sztucznej inteligencji (AI) nadal zyskują na popularności, a LayerAI (LAI) był najbardziej zyskownym graczem w ciągu ostatniego tygodnia. Cena LAI wzrosła aż o 50% w ciągu siedmiu dni, gdy pierwszy etap nowej kryptowaluty ASI opartej na sztucznej inteligencji dobiega końca.

W momencie publikacji artykułu, pierwszy etap przedsprzedaży AltSignals został wyprzedany w 97,74%, co pokazuje, że inwestorzy są przekonani o nowej platformie AltSignals do generowania sygnałów transakcyjnych opartych na sztucznej inteligencji.

Czym jest LayerAI (LAI) i dlaczego jego cena rośnie?

Copy link to section

LayerAI, formalnie CryptoGPT (GPT), to blockchain typu ZK Layer-2, który pozwala na monetyzację danych AI. Obecnie obsługuje aplikacje z ponad 2 milionami użytkowników, co czyni go jednym z największych blockchainów AI. Blockchain został zbudowany w celu zdecentralizowania bogactwa wartego biliony dolarów rynku AI i danych.

Krótko mówiąc, LayerAI dostarcza dane dla branży AI, która po uruchomieniu ChatGPT stała się biznesem wartym biliony dolarów. Wykorzystując moc technologii blockchain, LayerAI jest również w stanie przekształcić każde zadanie codziennego życia w źródło dochodu.

Głównym powodem, dla którego cena kryptowaluty LayerAI (AI) rośnie, jest dynamiczny rozwój projektów AI w ostatnich tygodniach. Oprócz zwiększonego szumu związanego ze sztuczną inteligencją, LayerAI był w stanie poradzić sobie z głównym problemem większości nowych projektów AI, jakim jest brak wystarczającej liczby użytkowników, aby osiągnąć popularność taką jak ChatGPT.

Mając ponad 2 miliony użytkowników, LayerAI jest jedną z niewielu platform kryptowalutowych AI, które zbliżyły się do sukcesu ChatGPT.

Prognoza cenowa LayerAI (LAI)

Copy link to section

Cena LayerAI (LAI) powróciła powyżej poziomu 50% zniesienia Fibonacciego. W momencie publikacji cena wahała się między poziomem zniesienia 50% a 61,8%.

Jeśli token będzie kontynuował ten sam trend, z łatwością przekroczy poziom zniesienia 61,8% na poziomie 0,02049 USD do końca tego tygodnia.

W dłuższej perspektywie przewiduje się, że cena LAI wzrośnie do czerwcowego maksimum na poziomie 0,0282 USD.

Przedsprzedaż AltSignals

Copy link to section

Dzięki opracowaniu całkowicie nowej platformy handlowej opartej na sztucznej inteligencji, AltSignals wykorzystuje potencjał generatywnej AI dzięki swojej nadchodzącej platformie ActualizeAI, która łączy sztuczną inteligencję i technologię blockchain, tworząc najlepszą inteligencję handlową dostępną obecnie w internecie.

AltSignals jest już uważana za platformę kryptowalutową z jedną z najbardziej obiecujących perspektyw z wielu powodów. Wśród nich jest to, że od debiutu w 2017 roku platforma rozrosła się, przyciągając społeczność ponad 50,000 użytkowników, z których wszyscy uzyskują dostęp do opatentowanego przez platformę narzędzia wskaźnika handlowego AltAlgo, które może pochwalić się wyjątkowym wskaźnikiem sukcesu wynoszącym średnio 64%.

W celu zwiększenia tego wskaźnika do ponad 80%, AltSignals wykorzystuje ogromny potencjał sztucznej inteligencji do opracowania swojego zestawu handlowego ActualizeAI. AltSignals prowadzi obecnie przedsprzedaż swojej nowej kryptowaluty, ASI, przygotowując się do uruchomienia swojej platformy AI.

ActualizeAI wykorzystuje uczenie ze wzmocnieniem do automatycznego równoważenia stosunku ryzyka do zysku we wszystkich transakcjach, dzięki czemu członkowie mogą czerpać zyski z najlepszych cen kupna i sprzedaży. Ułatwia to podejmowanie decyzji bez podlegania emocjom. Dzięki systemowi, który stale się uczy i podnosi jakość swoich sygnałów transakcyjnych, użytkownicy uzyskują dostęp do najnowszych dostępnych informacji.