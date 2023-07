USD/SGD tworzy rosnący trójkąt, gdy gospodarka Singapuru zwalnia

Kurs wymiany USD/SGD przesunął się w bok, ponieważ inwestorzy oceniają siłę gospodarki Singapuru. Cena pary wynosiła 1,3515, kilka punktów powyżej najniższego poziomu od początku roku na poziomie 1,3040. Pozostaje wyraźnie poniżej zeszłorocznego maksimum na poziomie 1,4491.

Gospodarka Singapuru zwalnia

Gospodarka Singapuru dobrze sobie radziła w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ popyt na produkty i usługi firmy gwałtownie wzrósł. Kraj stał się ulubionym miejscem wielu firm z branży usług finansowych.

Na przykład fundusze hedgingowe i inne firmy zarządzające aktywami w mieście zwiększyły swoje aktywa pod zarządzaniem (AUM) do rekordowego poziomu. Większość z nich to firmy, które chcą mieć dobry dostęp do rynku azjatyckiego. Ponadto większość z nich pochodziła z Hongkongu po tym, jak Chiny wdrożyły surowe przepisy bezpieczeństwa.

Siłę gospodarki Singapuru widać w sektorze nieruchomości. Podczas gdy nieruchomości komercyjne kurczy się na kluczowych rynkach, takich jak Londyn i Nowy Jork, popyt w Singapurze utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Obłożenie w centralnej dzielnicy biznesowej wzrosło do ponad 94,4%.

Rozkwitł również rynek nieruchomości mieszkaniowych, co zmusiło rząd do nałożenia ograniczeń na obcokrajowców. W rezultacie środki te prowadzą do niższych przepływów USD do miasta. Rzeczywiście, dane opublikowane w tym tygodniu pokazały, że ceny domów spadły po raz pierwszy od 2020 roku.

Szef Urzędu Polityki Pieniężnej Singapuru spodziewa się, że wzrost gospodarczy w tym roku spowolni. Widzi, że gospodarka będzie działać poniżej swoich możliwości. Oczekuje również, że inflacja będzie umiarkowana w nadchodzących miesiącach.

Kolejnym ważnym katalizatorem dla pary walutowej USD/SGD będą nadchodzące protokoły Fed i dane o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP). Te dwa wydarzenia prawdopodobnie uzasadnią co najmniej dwie kolejne podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku.

Analiza techniczna USD/SGD

Wykres USD/SGD od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że kurs wymiany USD do dolara singapurskiego rósł w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W miarę wzrostu para utworzyła formację trójkąta wzrostowego, którego górna strona znajdowała się na poziomie 1,3566. Cena ta zbiegła się również z 38,2% poziomem zniesienia Fibonacciego.

Para USD/SGD przesunęła się powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących. W związku z tym para prawdopodobnie będzie miała zwyżkowe wybicie w nadchodzących dniach. Jeśli tak się stanie, następnym poziomem do obserwowania będzie poziom 50% zniesienia na poziomie 1,3765.