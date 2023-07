Czy Bitcoin oddziela się od reszty rynku kryptograficznego?

W ciągu ostatnich kilku lat uczciwym stwierdzeniem było stwierdzenie, że większość kryptowalut handluje się jak zakłady lewarowane na Bitcoin. Największa na świecie kryptowaluta zyskuje na wartości, altcoiny nieco bardziej. Bitcoin spada, altcoiny spadają trochę bardziej. Jeśli chodzi o uogólnienia, są one dość sprawiedliwe.

Jednak w ramach tego nadrzędnego wzorca zdarzały się okresy, w których relacja ta odbiegała od normy. Jednym z takich momentów jest teraz, kiedy niektóre z podstawowych liczb wydają się sugerować, że Bitcoin może oddzielać się od reszty rynku.

Po pierwsze, najbardziej oczywistym sposobem zbadania tego jest wykreślenie korelacji między Bitcoinem a drugą co do wielkości kryptowalutą, Ethereum. Poniższy wykres pokazuje, że normalnie bardzo wysoka korelacja spadła do drugiego najsłabszego poziomu w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy – zaledwie za wrześniem 2022 r., kiedy przeprowadzono fuzję Ethereum.

Połączenie Ethereum we wrześniu ubiegłego roku było nie tylko wydarzeniem specyficznym dla Ethereum, ale korelacja niemal natychmiast wróciła do normalnego poziomu. Jeśli odrzucimy to wydarzenie, musielibyśmy cofnąć się aż do 2021 roku, aby zobaczyć korelację między Bitcoinem a Ethereum tak niską, jak jest obecnie. To prawda, że nadal nie jest do końca „słaba”, na poziomie 0,7 – wręcz przeciwnie – ale mimo to jest godna uwagi w kontekście relacji historycznej, gdzie średnia od początku 2022 r. wynosiła niemal idealne 0,9.

Wykres pokazuje, że korelacja zaczyna spadać w okolicach kwietnia. Kolejny wykres pokazuje to w inny sposób – wykres zwrotu Bitcoina i Ethereum od początku 2022 roku. Te dwa aktywa poruszają się mniej więcej równolegle, ale w okolicach kwietnia tego roku można zauważyć niewielką rozbieżność.

Nawiasem mówiąc, powód, dla którego biorę przykładową przestrzeń od początku 2022 roku, nie jest ściśle związany z ładną okrągłą liczbą. To było wtedy, gdy giełda osiągnęła szczyt i stanowi przejście do nowego paradygmatu dla rynków finansowych. Podczas gdy stopy procentowe zaczęto podnosić dopiero w marcu 2022 r., inflacja rosła, nastroje spadały, a niepokój był bliski – zaostrzony przez rosyjską inwazję na Ukrainę w lutym i wywołanie kryzysu energetycznego. Innymi słowy, impreza pandemiczna, znana również jako sezon zerowych odsetek, dobiegła końca. Stanowi to strukturalną przerwę w makroklimacie i ogólnie na rynkach finansowych.

Bitcoin, wraz z innymi aktywami ryzykownymi, spadł w dół, ponieważ stawki wciąż rosły. Ale teraz pytamy – czy jesteśmy w kolejnym punkcie zwrotnym dla Bitcoina? Dlaczego związek Bitcoina z Ethereum słabnie?

Czy Bitcoin tworzy własną niszę?

Copy link to section

To osłabienie relacji jest bardziej związane z Bitcoinem niż Ethereum. Na następnym wykresie widzimy często przywoływany wykres dominacji Bitcoin, który przedstawia kapitalizację rynkową Bitcoin w stosunku do kapitalizacji rynkowej całego sektora kryptowalut.

Wykres pokazuje, że gwałtownie wzrósł od początku 2023 r., skacząc z 41% do 51%. Oznacza to, że 51% całej kapitalizacji rynkowej kryptografii stanowi Bitcoin – najwyższy wynik od dwóch lat.

Co ciekawe, tradycyjnie (jeśli możemy użyć tego wyrażenia w sektorze, który ma zaledwie dekadę), dominacja Bitcoina spada w czasach rosnących cen kryptowalut. Ogólnie rzecz biorąc, Bitcoin skacze wyżej, zanim pieniądze przepłyną do altcoinów, a współczynnik dominacji spadnie. Tym razem tak się nie dzieje.

Znowu, dlaczego? Odpowiedź może leżeć w regulacji i fakcie, że rynek coraz bardziej postrzega Bitcoina jako aktywa wykuwające własną niszę. Dla wielu kryptoheadów (w tym mnie) od dawna jest to przedmiotem dyskusji. Patrząc na podstawy, Bitcoin i Ethereum tak naprawdę nie mają ze sobą wiele wspólnego, poza faktem, że oba działają na czymś, co nazywa się blockchain (a te dwa blockchainy, od czasu fuzji we wrześniu 2022 r., to zupełnie różne bestie).

Ale moja opinia jest zbędna. Jednak litera prawa nie jest; co ważne, wygląda na to, że amerykańskie organy regulacyjne zaczynają przyjmować ten sam punkt widzenia. Jak ubolewał dyrektor generalny Coinbase, Brian Armstrong, po tym, jak jego giełda została spoliczkowana pozwem w zeszłym miesiącu:

W pewnym sensie otrzymaliśmy informacje z SEC, że właściwie wszystko inne niż Bitcoin jest zabezpieczeniem. I w pewnym sensie powiedzieliśmy sobie, że to nie jest nasze rozumienie prawa CEO Coinbase, Brian Armstrong

Coinbase może narzekać, ile im się podoba (i będą mieli swój dzień w sądzie), ale rzeczywistość na rynku jest taka, że tak się dzieje, niezależnie od tego, czy jest to uczciwe, czy nie, i może mieć wpływ na to, jak akcja cenowa porusza się odtąd w kryptowalutach. SEC nawet formalnie przedstawiła kilka kryptowalut, które formalnie uważała za papiery wartościowe, w tym Solana, BNB i natywne tokeny dla Cardano i Polygon. Nakreślając korelację między Bitcoinem a kilkoma z tych aktywów jako przykład, przerwa jest wyraźna w czerwcu, ponieważ rynek sprzedaje się w odpowiedzi na potwierdzenie papierów wartościowych.

Oczywiście jest to silniejsza wyprzedaż i większy spadek korelacji niż to, co widzieliśmy powyżej w przypadku Etheru. Wydaje się, że druga co do wielkości kryptowaluta na świecie działa w szarej strefie, być może wyjaśniając zarówno, dlaczego wyprzedaż nie była tak duża, jak, powiedzmy, ADA i SOL, ale także dlaczego nie dotrzymuje kroku Bitcoinowi.

Spotowe aplikacje ETF malują jaśniejszy obraz Bitcoina

Copy link to section

Następnie jest przypadek aplikacji typu spot ETF, pochodzących od garstki największych zarządzających aktywami na świecie. To są ETF-y Bitcoin – nie ETF-y Ethereum czy kryptowaluty. Chociaż zatwierdzenie byłoby dobrodziejstwem dla całego sektora kryptograficznego, ponieważ mogłoby otworzyć drzwi dla podobnych pojazdów dla innych aktywów w przyszłości, wiele przeszkód, które Bitcoin musiał ominąć, aby pozostać w dyskusji ETF, jest wiele. Nadal nie ma gwarancji, że te fundusze ETF zostaną zatwierdzone – z pewnością inne aktywa wydają się bardzo odległe. W związku z tym jednoczesna rozprawa SEC oparta na bezpieczeństwie i mnóstwo aplikacji Bitcoin ETF wbija klin między Bitcoin a inne kryptowaluty.

Pytanie za milion dolarów dotyczy tego, czy wszystko wróci do normy, gdy ucichnie furia. Nie ma wątpliwości, że związek jest tutaj nadal silny, a Bitcoin nadal jest liderem rynku. Ale mogą być również powody, by sądzić, że nastąpiła przerwa strukturalna, a poprzednia relacja trzymania się za ręce nie będzie już tak napięta.

Kryptowaluty miały ostatnio ciężki okres. Skandalów z 2022 roku było mnóstwo – Terra, Celsjusza, FTX, żeby wymienić tylko kilka – a ucieczka kapitału była zdumiewająca, ponieważ (z jakiegokolwiek powodu) inwestorzy wybrali bony skarbowe płacące 5% zamiast scentralizowanych firm kryptograficznych płacących -100 % (z nadzieją -90% po wielu latach postępowania upadłościowego).

Podczas gdy Bitcoin również bardzo ucierpiał z powodu bólu 2022 r., jego przewaga jako pierwszego gracza i brak ryzyka kontrahenta mogą pomóc mu uniknąć smoły w oczach inwestorów trad-fi. Altcoiny zdecydowanie nie są obecnie w modzie, a reputacja sektora kryptograficznego innego niż Bitcoin została ogromnie nadszarpnięta w oczach kapitału instytucjonalnego.

Wielkie oddzielenie Bitcoina, które oznaczałoby zerwanie przez Bitcoin korelacji z ryzykownymi aktywami i zamiast tego uzyskanie statusu nieskorelowanego magazynu wartości, wydaje się jeszcze bardzo odległe. Ale mniejszy rodzaj oddzielenia, w którym oddziela się od innych kryptowalut, być może nie jest tak odległy, jak wcześniej sądzono.

Ponownie liczby mogą natychmiast wrócić do normy. Być może jest to tylko wskazówka tego, co może nadejść na pewnym etapie w dół drogi. Ale tak czy inaczej, jest to jeden z najbardziej kluczowych i intrygujących trendów do obserwowania w przestrzeni kryptograficznej, nawet jeśli ten odcinek okaże się tylko dymem i lustrami.