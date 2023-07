Standard Chartered: Bitcoin może osiągnąć w tym roku 50 000 USD

Standard Chartered, globalny gigant finansowy, twierdzi, że cena Bitcoina (BTC) może wzrosnąć w tym roku do 50 000 USD. Co więcej, analitycy banku sugerują, że wartość kryptowaluty wzorcowej może wzrosnąć do 120 000 USD w 2024 r.

Notatka, którą bank opublikował w poniedziałek, jak donosi Reuters, zauważa również, że potencjalne zyski z przebojów mogą spowodować, że górnicy będą gromadzić ogromne ilości monety.

Standard Chartered opublikował w kwietniu prognozę ceny BTC, w której jej analitycy wykreślili możliwy wzrost do 100 000 USD do końca 2024 r. Wśród kluczowych podstaw tej prognozy było to, że rynek widział koniec zimy kryptograficznej.

Geoff Kendrick, czołowy analityk walutowy w banku, mówi, że przewidywania mają teraz potencjał 20% w górę. Analityk zauważa, że zwiększenie rentowności oznacza zmniejszenie sprzedaży, ponieważ górnicy utrzymują wpływy pieniężne. Zmniejszona podaż netto może katalizować dalsze akcje wybicia, ponieważ coraz więcej osób kupuje Bitcoiny.

Cena Bitcoina w obliczu globalnej adopcji

Prognoza ceny bitcoinów banku pojawia się, gdy wiodąca kryptowaluta nadal oscyluje wokół 30 000 USD. Perspektywy w ciągu ostatnich kilku tygodni były pozytywne dla BTC, szczególnie z byczym zwrotem nastrojów rynkowych po złożeniu przez tytana zarządzania aktywami BlackRock wniosku o spot Bitcoin ETF.

Dyrektor generalny firmy, Larry Fink, komentuje, że kryptowaluta stała się teraz międzynarodowym aktywem, a cyfrowe złoto również pomogło rozpalić byki. Wśród tego jest rosnąca adopcja BTC wśród inwestorów instytucjonalnych. Podczas gdy zasoby MicroStrategy są największe w spółce notowanej na giełdzie i wynoszą 150 000 BTC, dane pokazują, że coraz więcej instytucji kupuje kryptowalutę.

Rzeczywiście, Invezz niedawno zwrócił uwagę na fakt, że gdy inwestorzy instytucjonalni kupują, podaż na giełdach spada.