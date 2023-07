Wraz z opublikowaniem terminarzy angielskiej Premier League (EPL) na lata 2023-24, nowy sezon EPL zbliża się wielkimi krokami, a obstawiający już opracowują strategie na 380 nadchodzących meczów.

Oprócz ekscytujących meczów, fani EPL będą mieli okazję skorzystać z Chancer, pierwszej na świecie zdecentralizowanej strony bukmacherskiej, jeszcze przed zakończeniem sezonu, aby obstawiać swoje ulubione drużyny.

Sezon EPL 2023-24

Copy link to section

Rozgrywki angielskiej Premier League w sezonie 2023-24 będą 32. sezonem Premier League i 125. sezonem w najwyższej lidze angielskiej piłki nożnej. W terminarzu opublikowanym 15 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00 czasu BST, broniący tytułu mistrzowskiego Manchester City przejdzie do historii Anglii, jeśli wygra cztery mistrzostwa z rzędu, czyniąc ich pierwszym męskim klubem, który tego dokonał.

W lidze rywalizować będzie dwadzieścia drużyn. W skład drużyn wchodzi siedemnaście najlepszych zespołów z poprzedniego sezonu oraz trzy zespoły awansujące z Mistrzostw. Awansujące drużyny to Burnley, Luton Town i Sheffield United.

W okresie od 13 stycznia do 30 stycznia 2024 roku nie będą rozgrywane żadne mecze Premier League, co czyni ten sezon trzecim, w którym nastąpi przerwa zimowa. Letnie okienko transferowe rozpocznie się 14 czerwca 2023 roku i zakończy 1 września 2023 roku o godzinie 23:00 czasu BST.

Co należy wiedzieć o Chancer

Copy link to section

Chancer to niestandardowa platforma bukmacherska peer-to-peer, której celem jest rewolucja w branży gier i hazardu. Opiera się ona na blockchainie Ethereum i różni się od innych systemów w tej dziedzinie na wiele sposobów.

Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Chancer, jest wprowadzenie idei zakładów społecznościowych, która pozwala użytkownikom tworzyć własny rynek na prawie wszystko. Następnie użytkownicy mogą rozpowszechniać je wśród innych użytkowników i być może na tym zarabiać.

Po drugie, ta platforma oparta na blockchain pozwala użytkownikom oglądać transmisje na żywo, aby być na bieżąco ze statusem ich zakładów. Dodatkowo, jest to nieco bezpieczniejsze, ponieważ obiektywni moderatorzy nadzorują spersonalizowane kupony zakładów.

Aby uzyskać dostęp do Chancer, należy posiadać tokeny natywne CHANCER. Tokeny można kupić w trwającej obecnie przedsprzedaży Chancer lub na giełdach kryptowalut, gdy token zostanie na nie wprowadzony. Listę najlepszych giełd kryptowalut można zobaczyć tutaj. Pierwsi użytkownicy będą mogli cieszyć się zyskami, ponieważ wartość tokena będzie wyższa pod koniec przedsprzedaży i najprawdopodobniej wzrośnie jeszcze bardziej po jego wprowadzeniu na giełdy kryptowalut.

Na obecnym etapie przedsprzedaży (etap 1) wartość jednego tokena CHANCER wynosi 0,01 USD, przy czym osoby zainteresowane będą musiały użyć stablecoina BUSD do jego zakupu podczas przedsprzedaży.

Dlaczego warto zainwestować w Chancer?

Copy link to section

Chancer to pierwsza na świecie zdecentralizowana platforma do tworzenia rynków predykcyjnych, która z pewnością będzie punktem zwrotnym dla branży bukmacherskiej. W przeciwieństwie do tradycyjnych platform bukmacherskich, Chancer oferuje użytkownikom możliwość tworzenia własnych zakładów na dosłownie wszystko, w tym konkursy między przyjaciółmi. Ponadto użytkownicy mogą ustalać własne kursy i zapraszać uczestników do wzięcia udziału.

Oczekuje się, że wszystkie te zalety sprawią, że Chancer stanie się czołową platformą bukmacherską, szczególnie w przypadku bardzo oglądanego sezonu EPL i sezonu NFL, który ma się rozpocząć na początku września 2023 roku.

Posiadacze tokenów CHANCER zyskają najwięcej na sukcesie platformy, ponieważ będą mieli możliwość tworzenia zakładów i zarabiania na nich, a nawet uczestniczenia w zakładach tworzonych przez innych użytkowników. Ponadto posiadacze będą mogli również handlować swoimi tokenami na giełdach.