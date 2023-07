AltSignals zebrał prawie 1,2 miliona dolarów w przedsprzedaży tokenów, z silnymi narracjami dla kryptowalut i sztucznej inteligencji kluczowymi dla zainteresowania inwestorów.

W międzyczasie na rynku kryptowalut zniknęła część entuzjazmu, który sprawił, że byki pchnęły ceny w górę po tym, jak orzeczenie amerykańskiego sędziego przyniosło częściowe zwycięstwo Ripple w sprawie z SEC. Podczas gdy XRP pozostaje w dużej mierze zwyżkowy z ponad 55% wzrostem w ciągu ostatniego tygodnia, Bitcoin i Ethereum utrzymują kluczowe poziomy.

Analitycy o prognozach dla Bitcoina i Ethereum przy niskiej płynności

Analitycy twierdzą, że akcja w kształcie litery V obserwowana na rynku kryptowalut może być początkiem powolnego marszu w niestabilnych warunkach. Ich zdaniem najbliższe kilka miesięcy będzie przypominać akcję sprzed hossy z lat 2016 i 2019-2020.

Spadek Bitcoina do najniższego poziomu 29,700 USD i Ethereum do 1875 USD znalazł odzwierciedlenie w głównych altcoinach. Jednak rynek kryptowalut szybko odbił się powyżej kluczowych poziomów w akcji w kształcie litery V, napędzanej presją po stronie kupujących podczas azjatyckich godzin handlu we wtorek rano.

Analitycy rynkowi z Greeks.live wskazują na niską płynność, która sprawia, że ceny są podatne na skoki i ożywienie w kształcie litery V. Wynika to z faktu, że przy cenach ograniczonych w wąskich przedziałach, niewielki impet w dowolnym kierunku może spowodować znaczne spadki lub gwałtowne odbicia.

Axel Adler Jr, analityk danych na platformie analitycznej CryptoQuant, mówi o Bitcoinie:

“Cena Bitcoina utknęła w wąskim korytarzu przez ostatnie trzy miesiące, a można to wyjaśnić kilkoma kluczowymi czynnikami: krótkoterminowymi posiadaczami, górnikami i zmiennością. Wszystkie te czynniki razem tworzą obecny obraz rynku Bitcoina, na którym cena wydaje się “utknąć” w wąskim przedziale. Jednak, jak zawsze w przypadku kryptowalut, zmiany mogą nastąpić bardzo szybko, więc inwestorzy i traderzy powinni uważnie monitorować wskaźniki on-chain, aby być na bieżąco ze zmianami na rynku“.

Platforma danych finansowych Glassnode podkreśla, że pomimo obecnych perspektyw cenowych, szereg wskaźników sugeruje “powolny, ale stały napływ kapitału” do BTC. Nawet wtedy przewiduje się niestabilne warunki rynkowe, które mogą przypominać historyczne ruchy cen w okresach bessy w latach 2016 i 2019-2020.

Co to oznacza dla AltSignals, nowego projektu cieszącego się ogromnym zainteresowaniem w przedsprzedaży tokenów? Najlepiej zacząć od zrozumienia, czym jest ten projekt i co oferuje.

Czym jest AltSignals?

AltSignals to platforma handlowa, która daje inwestorom dostęp do kluczowych sygnałów transakcyjnych, dzięki czemu wiedzą oni, kiedy kupować lub sprzedawać akcje, forex i kryptowaluty oraz inne aktywa rynkowe. Firma oferuje obecnie swój algorytm handlowy ponad 50,000 traderom i ponad 1,500 subskrybentom VIP.

Platforma odniosła sukces od czasu jej uruchomienia w 2017 roku. Zespół chce jednak dodać nową warstwę opartą na sztucznej inteligencji (AI), przekształcając zastrzeżony algorytm handlowy AltAlgo w coś, co może stać się nowym standardem handlu AI.

ActualizeAI to nowa warstwa, która będzie wykorzystywać uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego w celu zwiększenia zarówno dokładności, jak i rentowności transakcji dla posiadaczy natywnego tokena $ASI. Użyteczność tokena dla $ASI obejmuje możliwość zarabiania na stakingu, turniejach handlowych i nagrodach za wsparcie zarządzania, które pomaga w rozwoju platformy.

Mówiąc o $ASI, przedsprzedaż została otwarta kilka tygodni temu i może zostać wyprzedana w ciągu najbliższych tygodni, ponieważ inwestorzy chcący wykorzystać warstwę sztucznej inteligencji napływają do projektu.

Dowiedz się więcej o $ASI i jak go kupić tutaj.

Sztuczna inteligencja jest silną narracją dla AltSignals

Zgodnie z przyjętym scenariuszem, AltSignals znajduje się na kluczowym skrzyżowaniu dwóch gorących trendów na dzisiejszym rynku – kryptowalut i sztucznej inteligencji.

Ponieważ przewiduje się, że AI znajduje się na początku tego, co może być skokiem technologicznym, a kryptowaluty “tu zostaną”, prognozy dla AltSignals są takie, że osiągnięcie kamieni milowych ActualizeAI może zbiec się z okresem ogromnych zwyżek dla tokena opartego na AI.

W szczególności wzrost ceny ASI może wiązać się z prognozami takimi jak ta autorstwa Morgan Stanley, która niedawno przewidywała, że Microsoft (NASDAQ: MSFT) może osiągnąć do 90 miliardów dolarów przychodów ze sztucznej inteligencji do 2025 roku. Meta, Google i Nvidia również stawiają na sztuczną inteligencję.

Prognoza cenowa AltSignals: czy ASI może osiągnąć 10 USD do 2025 roku?

Podczas gdy cena ASI w przedsprzedaży wzrośnie do 0,02274 USD pod koniec czwartego etapu, w okresie od 3 kwartału 2023 roku do 2 kwartału 2024 roku może zwyżkować i osiągnąć kluczowe poziomy. Podkreślone daty to moment, w którym ASI pojawia się na głównych giełdach kryptowalut (historycznie tokeny eksplodują, gdy są notowane na giełdach takich jak Binance i Coinbase), a ActualizeAI zostanie upubliczniony.

Jeśli warunki rynkowe się dostosują, a popyt na token ASI pozostanie wysoki, jego możliwe ceny mogą osiągnąć 1 USD do końca 2023 roku. Od tego momentu zmaterializowałyby się cele na poziomie 5-10 USD na przełomie 2024 i 2025 roku. Oznaczałoby to nawet 5-10-krotny ruch z psychologicznego poziomu 1 USD, co nie jest rzadkością na rynku kryptowalut, szczególnie podczas hossy.