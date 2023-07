Mike Maloney zauważa „odrzucenie krzywej S” standardu dolara amerykańskiego

Przez wiele lat Mike Maloney, autor i założyciel GoldSilver.com, był liderem w globalnej dyskusji na temat zdrowych pieniędzy.

W szczególności oczekuje, że waluty fiducjarne, w tym dolar amerykański, zostaną zdewaluowane w stosunku do prawdziwych pieniędzy, takich jak złoto i srebro.

Waluta kontra pieniądze

Zgodnie z amerykańskim programem edukacji walutowej (CEP), zarządzanym przez Radę Rezerwy Federalnej, banknoty dolarowe składają się w 75% z bawełny i w 25% z lnu.

Co zatem daje dolarowi tak dużą władzę nad zwykłą mieszanką bawełny i lnu?

Waluty lub waluty fiducjarne czerpią swoją legitymację od emitenta.

Nie są powiązane z ilością lub substancją o względnie stałej wartości i nadal swobodnie się poruszają.

Na przykład dolar amerykański jest emitowany i wspierany przez rząd USA.

Wiarygodność rządu Stanów Zjednoczonych, jego instytucji, a nawet potęgi militarnej sprawia, że dolar jest cenny na rynku lokalnym i globalnym.

Oznacza to jednak, że stopień akceptacji dolara zależy w dużej mierze od jakości zarządzania rządem, znaczenia jego instytucji i nieuchronnych zmian w szerszym krajobrazie społeczno-polityczno-gospodarczym, w którym on istnieje.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, żaden rząd w historii nie był w stanie konsekwentnie utrzymywać postrzeganej wartości swojego ekwiwalentu mieszanki bawełny i lnu, zwłaszcza gdy jest używany jako waluta rezerwowa.

Biorąc pod uwagę, że utrzymanie statusu waluty jest przynajmniej częściowo funkcją natury ludzkiej, pilna potrzeba polityczna zwykle przeważa nad rozwagą gospodarczą, przyspieszając jej upadek.

W konsekwencji, bez wyjątku, waluty fiducjarne ostatecznie nie są w stanie utrzymać swojej wartości w oczach rynku.

Inaczej jest z pieniędzmi.

Jej źródło wiarygodności w dużej mierze omija ludzką ingerencję, przez co działania rządu, polityków i instytucji stają się znacznie mniej istotne.

Główne formy „prawdziwych pieniędzy” w całej historii ludzkości to złoto i srebro, które konsekwentnie utrzymywały swoją wartość przez tysiące lat.

Złota moneta używana w czasach rzymskich nadal byłaby cenna dzisiaj.

Z drugiej strony, na przykład dukat wenecki był główną walutą rezerwową przez cały XIII wiek, ale gdybyś znalazł jedną z tych monet dzisiaj, nie mógłbyś jej wydać w lokalnym sklepie spożywczym.

Prawdą jest, że nawet w przypadku pieniądza krótkoterminowe cykle mogą powodować wahania wartości rynkowej, ale w dłuższej perspektywie pieniądz utrzymuje energię ekonomiczną i nigdy nie spada do zera (w przeciwieństwie do walut).

W rzeczywistości wahania są często uważane za oznakę wahań walut fiducjarnych, a nie wartości metali szlachetnych.

Tak więc złoto i srebro są często postrzegane jako prawdziwe pieniądze ze względu na ich właściwości przechowywania wartości.

Jak omówiono, nie dotyczy to walut fiducjarnych i napędza oczekiwania Maloneya, że dolar nieuchronnie straci swój „nadmierny przywilej” jako globalnej waluty rezerwowej.

„Odrzucenie krzywej S”

W swojej powieści „Słońce też wschodzi” z 1926 r., pisząc o bankructwie, Ernest Hemingway napisał słynne zdanie: „Stopniowo, a potem nagle”.

To jest podstawa pojęcia „odrzucenia krzywej S” Mike’a Maloneya.

Krzywa S jest szeroko stosowanym wykresem do przedstawiania tempa różnych procesów.

Jeśli chodzi o adopcję, oznaczałoby to, że akceptacja czegoś nowego zaczyna się bardzo powoli, buduje masę krytyczną, a następnie nagle przyspiesza, aż do bardzo wysokiego przyjęcia, a następnie zaczyna zwalniać.

Widać to po przyjęciu nowych technologii, które początkowo wydają się powolne, trudne i mało obiecujące, dopóki nie nastąpi gwałtowne przyspieszenie, jak w przypadku kuchenki mikrofalowej, Internetu i telefonu komórkowego.

Maloney udostępnia to wspaniałe zdjęcie, aby zilustrować ten punkt.

Na powyższym obrazku wyraźnie widać, jak szybka może być adopcja, przy czym przejście na samochody było prawdopodobnie prawie niezauważalne w pierwszych latach XX wieku, zanim eksplodowało i zmieniło miasto nie do poznania.

Dlaczego paralela z technologią, pytasz?

Cóż, waluty i pieniądze są w zasadzie tylko tym.

Przechowują energię ekonomiczną i umożliwiają dokonywanie transakcji między nawet nieznanymi stronami na całym świecie, natychmiast lub w czasie.

Ten tradycyjny proces krzywej S jest tym, co Maloney opisuje jako rozgrywający się obecnie w celu przyjęcia alternatywy dla dolara.

Chociaż dolar pozostaje dziś centralnym elementem globalnego systemu gospodarczego, to z pewnością się to zmienia, ze względu na rosnące obawy o niekontrolowaną zdolność USA i gotowość do sankcjonowania innych krajów, a także inne problematyczne kwestie, takie jak zagrożenie odpływem kapitału i wahaniami kursów walut.

Odwrotna strona

Copy link to section

Ponieważ poszukiwania alternatywnego środka wymiany nabierają rozpędu, Maloney ukuł termin „odrzucenie krzywej S”, który postrzega jako lustrzane przeciwieństwo przyjęcia krzywej S.

Alternatywa dla dolara lub nowy system wymiany ma na celu zmniejszenie zależności od dolara.

Innymi słowy, dolar jest zastępowany w zakresie nowego przyjęcia.

Opierając się na tym założeniu i odzwierciedlając słynne zdanie Hemingwaya, Maloney spodziewa się, że dolar w opozycji do pionowej krzywej S odnotuje powolny spadek, zanim stanie się świadkiem nagłego załamania na korzyść jako najważniejszej jednostki monetarnej na świecie.

Kontrastuje to z niedawnymi komentarzami Janet Yellen, że dolar będzie spadał, ale będzie się stopniowo zmniejszał przez dziesięciolecia.

Wracając do prawdziwych pieniędzy

Copy link to section

Skąd więc biorą się w tym wszystkim prawdziwe pieniądze?

Maloney zauważa, że świat, kierowany przez BRICS, chętnie odejdzie od ucisku, jakim dolar panuje na rynkach międzynarodowych, do systemu bardziej stabilnego iw dużej mierze niezależnego od politycznych ingerencji.

Aby to zrobić, kilka krajów wzywało do systemu walutowego opartego na złocie, zainspirowanego standardem złota lub standardem wymiany złota, który był używany do 1971 roku.

Jak pięknie ujął to profesor Harold James z Wydziału Historii Uniwersytetu Princeton:

Nixon zerwał tysiącletni związek między pieniędzmi a metalami szlachetnymi.

Cierpliwość świata do swobodnego systemu, podczas gdy Stany Zjednoczone są u steru, znacznie się przerzedziła i nadal tak się dzieje.

Dokładny kształt lub forma, jaką może przybrać ten nowy system, nie został jeszcze określony, a proces ten najprawdopodobniej zostanie znacznie przyspieszony podczas szczytu BRICS w sierpniu 2023 r.

Pęd w czynnikach odwrotnej krzywej S

Copy link to section

Maloney wskazał na niektóre z kluczowych zmian, które pokazują, że odwrotna krzywa S nabiera rozpędu.

Mało zaproszeń

Copy link to section

Od wybuchu wojny na Ukrainie Władimir Putin jest wrogiem numer jeden dla większości krajów NATO.

W marcu 2023 r. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w Holandii wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji za domniemane zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Pomimo tego faktu i ogromnej presji mocarstw zachodnich na Republikę Południowej Afryki, kraj ten wystosował formalne zaproszenie do Putina i zapewnił mu immunitet dyplomatyczny, aby mógł on uczestniczyć w zbliżającej się konferencji BRICS.

Znaczenie tego wydarzenia jest nie do przecenienia i stanowi potężny gest symboliczny, sygnalizujący słabnącą kontrolę zachodnich władz.

Ten spadek wpływów idzie w parze ze spadkiem przychylności dolara amerykańskiego.

PAPSS

Copy link to section

Afrykański Bank Eksportowo-Importowy (Afreximbank) został założony trzy dekady temu, ale nabrał nowego strategicznego znaczenia, pomagając kontynentowi w odejściu od dolara.

Organizacja wraz z Sekretariatem Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (AfCFTA) opracowała Panafrykański System Płatności i Rozliczeń (PAPSS), aby umożliwić natychmiastowe płatności transgraniczne w lokalnych walutach.

Ta nowa infrastruktura ma na celu zapoczątkowanie ery, w której kraje w całej Afryce mogą handlować ze sobą bez uciekania się do rynku dolarowego.

Cytowano, że prezydent Kenii, William Ruto, powiedział:

Nie jesteśmy przeciwko dolarowi amerykańskiemu; chcemy po prostu swobodniej handlować.

W ramach innego ważnego wydarzenia PAPSS i Afrykańskie Stowarzyszenie Giełd (ASEA) podpisały protokół ustaleń w celu dalszej współpracy i promowania ogólnoafrykańskiej infrastruktury kapitałowej.

Wciąż jednak pozostają wyzwania, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój głębokich rynków obligacji w celu wspierania płynności w różnych walutach.

Indie stają się globalne

Copy link to section

Indyjski Unified Payments Interface (UPI), przełomowa technologia opracowana przez National Payments Corporation of India (NPCI), to system płatności mobilnych w jednym oknie, który bezproblemowo umożliwia przelewy pieniężne między wieloma bankami, swobodnie i natychmiast.

Dzięki rosnącej sieci gospodarczej Indii i korzystaniu z największej diaspory na świecie, UPI wykroczyło poza granice państwowe i zostało powszechnie przyjęte w innych krajach.

Najnowszym dodatkiem do listy krajów, w których znajdują się obecnie obiekty UPI, jest Francja, gdzie system powinien zacząć działać jeszcze w tym roku.

Inne kraje, w których dostępne są już mechanizmy płatności oparte na UPI, to Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Oman, Japonia, Singapur, Hongkong, Malezja, Tajwan, Tajlandia, Filipiny, Wietnam, Kambodża, Korea Południowa, Bhutan i Nepal.

Jest to kluczowy krok w kierunku umiędzynarodowienia walut pretendentów, takich jak rupia indyjska.

Yuan w transakcjach transgranicznych Chin

Copy link to section

W głębokiej analizie zatytułowanej „Przesunięcie w matematyce rezerwowej waluty RMB” zauważono,

W zaskakującym odwrocie juan przewyższył dolara w chińskich transakcjach transgranicznych w marcu 2023 r., stanowiąc 48,4% wszystkich transakcji, podczas gdy dolar spadł do 46,7%.

Niewiarygodna szybkość przyjęcia juana w ciągu ostatniej dekady spowodowała, że dolar wpadł w pułapkę.

Oczywiście dolar nadal stanowi większość światowych transakcji walutowych, ale jego spadek w stosunku do chińskich przepływów walutowych pozostaje bardzo znaczący.

Jednocześnie w 2023 r. gwałtownie wzrosła liczba dwustronnych umów RMB, które obejmują kraje partnerskie, takie jak

…Brazylia, Argentyna, Kazachstan, Bangladesz, Pakistan i Laos, a także stara się uruchomić nowe linie na Bliskim Wschodzie.

Co więcej, kilka raportów wskazuje, że rząd argentyński spłacił część pożyczki MFW w juanie, który jest jedną z pięciu swobodnie używanych walut i może być wykorzystany do uregulowania zobowiązań wobec organu międzynarodowego.

Nowy blok handlowy?

Copy link to section

W artykule z 13 lipca 2023 r. Alasdair Macleod, szef działu badań Goldmoney, sieci powierników metali szlachetnych i inwestorów, napisał :

Zaczyna też wyglądać na to, że w programie z Johannesburga pojawi się kolejna propozycja połączenia SCO, EAEU i BRICS w ogromny blok handlowy. Zarówno pod względem łącznej liczby ludności, jak i PKB na podstawie parytetu siły nabywczej, przekracza już połowę świata, przyćmiewając zachodni sojusz…

SCO odnosi się do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, podczas gdy EAEU to Komisja Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Ponadto ostatnie wiadomości sugerują również, że lista 36 krajów uczestniczących, które mają uczestniczyć w szczycie BRICS w dniach 22-24 sierpnia 2023 r., rozszerzyła się do 41, co wskazuje, że „odrzucenie krzywej S” może działać przeciwko dolar.

Maloney dodał, że ponieważ roczna podaż złota jest względnie stała,

Nie jest dla nich możliwe stworzenie waluty opartej na złocie po tych cenach… rozwiązaniem jest podwojenie, potrojenie lub czterokrotne zwiększenie ceny złota (w nie tak odległej przyszłości).

