Shiba Memu: Kryptowaluta AI warta rozważenia w 2023 roku i później

Mówi się, że wielkie okazje nigdy nie pukają do drzwi dwa razy. Niezależnie od tego, czy jest to prawda, Shiba Memu może być jedną z najlepszych kryptowalut meme w 2023 roku i później. Należy zapomnieć o głośnych tokenach memów napędzanych przez “pompowanie i pozbywanie się”. Shiba Memu niesie ze sobą użyteczność i daje poczucie stabilności. O co jednak chodzi z tym tokenem meme, który kilka dni temu pojawił się w przedsprzedaży i zebrał już ponad 994,000 USD?

Czym jest Shiba Memu i jak działa?

Copy link to section

Kiedy wspomina się o Shiba Memu, przywodzi to na myśl jego poprzednika Shiba Inu. Takie porównania powinny wynikać z podobnej konotacji “Shiba” związanej z japońskim psem. Jest on powszechnie używany jako motyw lub symbol kryptowalut meme, takich jak Shiba Inu i Dogecoin. Tak więc Shiba Memu jest kryptowalutą meme.

Shiba Memu aspiruje do tego, by stać się najlepszym psem wśród swoich rówieśników. Wyróżnia się tym, że jest samowystarczalną kryptowalutą. Projekt wykorzystuje sztuczną inteligencję do realizacji swoich celów. Jak być może już wiadomo, sztuczna inteligencja staje się preferowanym narzędziem do osiągania czegoś więcej za mniej. Projekt może personalizować wiadomości, wydobywać dane do analizy predykcyjnej oraz przetwarzać i konwertować informacje na użyteczne formaty.

Korzystając ze sztucznej inteligencji, Shiba Memu będzie się promować, surfować po internecie w poszukiwaniu najbardziej kreatywnych reklam i dostarczać dostosowane wiadomości. Może generować PR wokół siebie i atakować rówieśników oraz tworzyć szum wokół memów. Zespół Shiba Memu wierzy, że projekt może zrobić więcej niż 100 agencji marketingowych razem wziętych. Wszystko to jest możliwe, ponieważ Shiba Memu nigdy nie śpi i pracuje przez całą dobę. W związku z tym potencjał projektu jest wysoki ze względu na wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji.

Shiba Memu posiada również pulpit nawigacyjny AI. Użytkownicy mogą przeglądać najnowsze kampanie marketingowe, zadawać pytania robotowi AI za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego oraz przekazywać opinie i sugestie. Oprogramowanie może również przeprowadzać analizę sentymentalną, aby przewidzieć przyszłe ruchy na rynku w celu dostosowania marketingu.

Prognoza Shiba Memu na lata 2023 i 2024

Copy link to section

Wszyscy widzieliśmy siłę kryptowalut napędzanych przez hype. DOGE i Shiba to stare psy, które przekroczyły oczekiwania, przynajmniej jeśli chodzi o pozytywne wiadomości. Obie kryptowaluty weszły do głównego nurtu, znajdując akceptację w popularnych sklepach. PEPE wyszedł na światło dzienne w tym roku, rosnąc o kilkucyfrowe wartości procentowe.

Shiba Memu ma tę zaletę, że jest zasilany przez sztuczną inteligencję i ma użyteczność wykraczającą poza zwykłą etykietę mema. Użytkownicy znajdą użyteczność w zadawaniu pytań i uzyskiwaniu aktualnych odpowiedzi. Sztuczna inteligencja umożliwia również stakowanie i zarabianie za pośrednictwem puli płynności.

W związku z powyższym prognozy dla tokena są ogromne. Rok 2023 to jednak zbyt wcześnie, ponieważ token zacznie być notowany na głównych scentralizowanych giełdach w trzecim kwartale 2024 roku. To właśnie wtedy token uzyska płynność od wielu użytkowników i inwestorów, umożliwiając gwałtowny wzrost ceny. Stamtąd konserwatywna prognoza zakłada czterocyfrowy procentowy wzrost ceny w 2024 roku. Ale chwila! Czy to może być właściwy moment na inwestycję w Shiba Memu?

Dynamika cenowa Shiba Memu. Czy warto kupić token już teraz?

Copy link to section

Chociaż Shiba Memu jest tylko w przedsprzedaży, jego cena zawsze rośnie. Cena kryptowaluty rośnie codziennie o 18:00 GMT. Przedsprzedaż zakończy się za 8 tygodni.

W ciągu 8-tygodniowego okresu przedsprzedaży pierwsi nabywcy mają dostęp do niskich cen Shiba Memu. Przedsprzedaż rozpoczęła się od 0,011125 USD i obecnie kosztuje 0,014500 USD. Pod koniec ośmiu tygodni cena SHMU wyniesie 0,0244 USD.

Nawet biorąc pod uwagę nasze prognozy dotyczące potencjalnego skoku cen w 2024 roku, zakup tokena we wczesnej fazie przedsprzedaży jest opłacalny. Cena jest niska, a posiadacze mogą się cieszyć, gdy token wzrośnie w trakcie przedsprzedaży i gdy pojawi się na giełdach w 2024 roku.