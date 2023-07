Uważaj na opóźnienie w polityce pieniężnej, ponieważ rynek kryptograficzny buczy wśród optymizmu co do ustania podwyżek stóp procentowych

W zeszłym miesiącu po raz pierwszy od marca 2022 r. Rezerwa Federalna nie podniosła stóp procentowych, a Jerome Powell zamiast tego postanowił się zatrzymać i zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie.

Podczas gdy oczekuje się, że środowe spotkanie zostanie wznowione ze wzrostem o 25 pb prognozowanym z niemal pewnością na całym rynku (kursy implikowane przez kontrakty terminowe Fed dają 99% szans, aby być dokładnym), rośnie optymizm, że zbliża się światełko w tunelu.

Gdy gospodarka wciąż pędzi, uparcie unikając recesji, która wydawała się nieuchronna od osiemnastu miesięcy, a inflacja spada aż do 3%, wielu deklaruje, że trudne czasy minęły i upragnione „miękkie lądowanie” może jednak nastąpić.

Argumentują, że dzięki temu rajd w kryptowalutach będzie kontynuowany, a wielka przeszkoda makroekonomiczna zostanie ostatecznie odrzucona. Ale jest kilka punktów, które powinny oznaczać ostrożność w obecnym środowisku, które tutaj przedstawimy.

Czy walka o inflację dobiegła końca?

Copy link to section

Ponieważ wskaźnik CPI spada aż do 3%, znajdujemy się obecnie w sytuacji, w której, co jest dość niewiarygodne, główna stopa inflacji w USA jest niższa niż w Japonii.

Pomimo gwałtownego spadku CPI, sytuacja może nie wyglądać tak różowo, jak się wydaje. Liczba podstawowa, która usuwa niestabilne pozycje, takie jak żywność i energia, i jest zwykle używana jako miernik przez Rezerwę Federalną, była znacznie bardziej lepka. Pokazuje to poniższy wykres, pokazujący, że podczas gdy główny wskaźnik spadł o 690 punktów bazowych z 9,9% do 3% w zeszłym roku, wskaźnik podstawowy spadł tylko o 110 punktów bazowych w tym samym przedziale czasowym, nadal pozostając na wysokim poziomie 4,8%.

Po drugie, spadek inflacji oznacza dramatyczny spadek po części dlatego, że wskaźnik jest ujmowany w skali dwunastu miesięcy. Inflacja zawsze spadała w tym miesiącu – i będzie spadać w ciągu najbliższych kilku miesięcy – ponieważ zeszłego lata pojawiły się gorące odczyty CPI, które teraz wypadają z indeksu, gdy podana jest wartość 3% r/r.

Dlatego należy zachować ostrożność. Inflacja z całą pewnością spada i to znacznie szybciej, niż prawie ktokolwiek przewidywał sześć czy dziewięć miesięcy temu, ale może nie spadać tak szybko, jak można by sądzić w nagłówkach gazet.

Fakt, że można było przewidzieć, że inflacja spadnie dramatycznie w tym miesiącu, można wykazać, wycofując z rynku kontraktów terminowych kursy implikowane dla stopy funduszy federalnych i porównując te szanse z tym, co przekazał rynek przed odczytem inflacji na poziomie 3%. W rzeczywistości rynek oczekuje obecnie wyższych stawek niż miesiąc temu.

Prezes Fed Jerome Powell powiedział to samo. Na spotkaniu w zeszłym miesiącu zapewnił rynek, że „prawie wszyscy” decydenci w Fed „oczekują, że do końca roku właściwe będzie dalsze podniesienie stóp procentowych”.

Głównym „niepokojem” jest prężny rynek pracy, który pozostaje niezwykle napięty. Płace nadal rosną, a bezrobocie wynosi 3,6% i jest na najniższym poziomie od lat 60.

Chociaż to wszystko jest dobrą wiadomością, zawiera również ostrzeżenie. Niezwykłe byłoby uniknięcie kryzysu inflacyjnego ostatnich osiemnastu miesięcy i nieustających podwyżek stóp procentowych bez przynajmniej niewielkiego ustępstwa na rynku pracy. Sam Powell powiedział to w zeszłym miesiącu, zauważając, że „popyt na siłę roboczą nadal znacznie przewyższa podaż dostępnych pracowników”.

Lata 70. mogą zaprzątać myśli administracji. Chociaż obecny klimat jest wyjątkowy pod wieloma względami, najbliższe porównanie, jakie mamy, to lata 70., kiedy świat po raz ostatni doświadczył wybuchu inflacji na taką skalę. Uważano, że w ciągu tej dekady inflacja została pokonana trzykrotnie, tylko po to, by ponownie gwałtownie wzrosnąć. Stopy procentowe musiały zostać podniesione do przytłaczających 20%, gdy inflacja zakorzeniła się w gospodarce.

Ponownie, nie oznacza to, że sytuacja z lat 70. się powtórzy, ale pokazuje, jakie mogą być niebezpieczeństwa, gdyby Fed zbyt wcześnie zdjął nogę z hamulca – coś, co Powell przysięgał przez cały czas, że nie dopuści do tego.

Zyski i kryptowaluty

Copy link to section

Kolejnym ostrzeżeniem dotyczącym aktualnego stanu rynku jest często przywoływana krzywa dochodowości. Jest to jeden ze wskaźników recesji, którego dokładność na przestrzeni lat była godna uwagi, nawet jeśli wokół jego przydatności toczy się debata, biorąc pod uwagę różne okresy między pierwszym odwróceniem krzywej a wystąpieniem recesji.

Były okresy, kiedy krzywa odwracała się na krótko i recesja nie występowała. Ostatnio miało to miejsce, gdy w sierpniu 2019 r. nastąpiło bardzo szybkie odwrócenie. Wcześniej krzywa odwróciła się również na krótko, gdy Rosja ogłosiła bankructwo w 1998 r., ale znowu recesja nigdy nie nadeszła (Fed szybko obniżył stopy procentowe).

Jednak w ciągu ostatnich czterdziestu lat, ilekroć krzywa odwracała się przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, za każdym razem następowała recesja. Czas między inwersją a nadejściem recesji wahał się od 12 do 18 miesięcy. Dziś krzywa rentowności wchodzi w trzynasty miesiąc inwersji. Dodatkowo poziom inwersji jest najgłębszy od 1981 roku.

Jeśli chodzi o to, co te wszystkie zastrzeżenia oznaczają dla kryptowalut, jest to z pewnością ostrzeżenie w obliczu rosnącego sentymentu, jakiego doświadczył rynek.

Z drugiej strony są też kontrapunkty, które mogą wskazywać na kontynuację rajdu. Choć wydaje się to sprzeczne z intuicją, ryzykowne aktywa nie zawsze spadają podczas recesji (nie mamy historii kryptowalut podczas recesji, biorąc pod uwagę, że Bitcoin został uruchomiony dopiero w następstwie GFC). Często zamiast upaść podczas recesji, upadają przed nią.

Weźmy rok 1989, kiedy krzywa dochodowości odwróciła się w styczniu, zanim recesja uderzyła osiemnaście miesięcy później. Zapasy wzrosły o 27% w 1989 r., spadły o 6% w 1990 r. i wzrosły o 26% w 1991 r. (recesja oficjalnie zakończyła się w czerwcu 1991 r.).

Jak zawsze, wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłość. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku krypto, które jeszcze nawet nie doświadczyło recesji, a koncepcję restrykcyjnej polityki pieniężnej odkryło dopiero w zeszłym roku po raz pierwszy w swoim krótkim istnieniu.

Niezależnie od tego, przy tak dużym obrocie klasą aktywów w spektrum ryzyka, otoczenie makro pozostaje kluczowe. Rzut oka na to, jak Bitcoin handlował w stosunku do rentowności poniżej, pokazuje to (wykreślenie Bitcoina w stosunku do dwuletniej rentowności na odwróconej osi).

Klimat jest dziś niewątpliwie jaśniejszy niż na początku tego roku. Jednak, gdy terminy takie jak „meme coin” zaczynają ponownie wchodzić do obiegu, ważne jest, aby zachować czujność i zdać sobie sprawę, że niepewność jest tutaj nadal ekstremalna, i uważać, aby rynek nie wyprzedzał samego siebie.

Niezależnie od tego, jak to wykręcisz, najważniejsza dźwignia w gospodarce, czyli stopa procentowa, jest powyżej 5%, mimo że ostatnią dekadę spędził blisko zera. Polityka pieniężna notorycznie działa z opóźnieniem, a przy wciąż wysokiej inflacji bazowej, silnej presji płacowej i głęboko odwróconej krzywej rentowności, róg może jeszcze nie zostać odwrócony. Czas pokaże, ale ostrożność może być nazwą gry.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.