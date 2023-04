Najgłębsze odwrócenie krzywej dochodowości od 40 lat: czy nastąpi recesja?

„Odwrócona krzywa dochodowości” to fraza, która na przestrzeni lat nabrała niemal mitycznej jakości na rynkach finansowych. Obligacje obecnie oznaczają zagładę, ale nie jest to tak łatwe, jak się wydaje. Zastanówmy się więc, co to wszystko znaczy. Spróbuję odpowiedzieć tutaj na trzy pytania:

Co to jest „odwrócona krzywa dochodowości”?

Jak dokładne było prognozowanie recesji?

Czy wkrótce nastąpi recesja?

Co to jest odwrócona krzywa dochodowości?

Pierwsze rzeczy na pierwszym miejscu. Krzywa rentowności przedstawia po prostu różne rentowności dostępne dla obligacji o różnych terminach zapadalności. A tutaj skupimy się na obligacjach rządowych USA, które są najczęstszym punktem odniesienia.

Zazwyczaj obligacje o dłuższym terminie zapadalności dają wyższą rentowność. Ma to intuicyjny sens, ponieważ im dłużej trzymasz obligację, tym większe ryzyko ponosisz, a tym samym wyższą stopę zwrotu, którą powinieneś zgarnąć jako rekompensatę (upraszczam tutaj, ale to jest wysoki poziom).

Jednak odwrócona krzywa dochodowości opisuje sytuację, w której długoterminowe stopy procentowe są niższe niż krótkoterminowe stopy procentowe. A legenda głosi, że jest dobrym predyktorem recesji (więcej o tym później).

Krótkoterminowa stopa procentowa jest zwykle ustalana przez bank centralny danego kraju. W Stanach Zjednoczonych jest to Rezerwa Federalna, która ustala tak zwaną stopę funduszy Fed. Jest to stopa procentowa, wokół której wycenia się wszystko w gospodarce. Kiedy Fed podnosi stopy procentowe, tak jak robił to w ciągu ostatniego roku, wzrost wpływa na wszystkie pożyczki w gospodarce – kredyty hipoteczne, zadłużenie na kartach kredytowych i tak dalej.

Długoterminowe stopy procentowe są nieco bardziej zróżnicowane. Na nie, jak na każdą stopę procentową, mają wpływ decyzje Fed, ale na te stawki duży wpływ mają również stopy rynkowe. Dzieje się tak dlatego, że ze względu na dłuższe ramy czasowe istnieje dorozumiana prognoza, jakie stopy będą kształtować się w przyszłości.

Na przykład, jeśli krótkoterminowe stopy procentowe są niskie (tak jak były od czasu Wielkiego Krachu Finansowego w 2008 r. do niedawna), rynek może przewidywać wyższą inflację w przyszłości. W związku z tym długoterminowe stopy procentowe będą wyższe, aby zrekompensować posiadaczom obligacji potencjalną utratę siły nabywczej. Może to spowodować stromą krzywą dochodowości. Jest to nieco skrajny – ale aktualny – przykład i generalnie „normalny” kształt krzywej dochodowości i tak ma nachylenie w górę.

Wręcz przeciwnie, jeśli stopy procentowe są wysokie, ale rynek oczekuje ich spadku w przyszłości, dzisiejsza długoterminowa stopa procentowa może być w rzeczywistości niższa niż krótkoterminowa stopa procentowa. Oto sytuacja, w której się obecnie znajdujemy: odwrócona krzywa dochodowości. Odwrócenie krzywej dochodowości nie tylko jest odwrócone, ale jest to najgłębsze odwrócenie od 40 lat.

Czy krzywa dochodowości przewiduje recesje?

Jak pokazuje poprzedni wykres, krzywa rentowności obligacji 10-letnich i 2-letnich często odwracała się przed recesjami w przeszłości. Czasami porównuje się inne terminy zapadalności, ale 10Y – 2Y to ten, który wykazał największą moc predykcyjną i skupię się tutaj.

Duża luka w 1980 roku jest oczywiście godna uwagi, ale krzywa była również prorocza ostatnio – odwrócenie się przed bańką internetową (2000), GFC (2008) i… teraz. Ale nie jest to takie proste, aby uznać krzywą rentowności za kryształową kulę recesji.

Jeśli jesteś bystrym okiem, zobaczysz, że w 1998 r. nastąpiła szybka inwersja, kiedy Rosja przestała spłacać swoje zadłużenie, ale recesja nigdy nie nadeszła (ponieważ Fed szybko wkroczył, by obniżyć stopy procentowe). A w sierpniu 2019 r. nastąpił podobnie krótki spadek, tylko po to, by w ciągu kilku miesięcy krzywa wróciła do normy, a recesji nigdzie nie widać.

Ale ogólnie rzecz biorąc, rekord jest naprawdę imponujący, zwłaszcza po zignorowaniu szybkich inwersji, które zostały szybko rozwiązane. W rzeczywistości, w ciągu ostatnich 40 lat, za każdym razem, gdy rentowność 2-letnich papierów znajdowała się powyżej rentowności 10-letnich przez dłużej niż sześć miesięcy, następowała recesja.

Jeśli chodzi o czas, był on różny, ale w tym samym okresie recesja uderzyła w okresie od 12 do 18 miesięcy po odwróceniu krzywej dochodowości. Inwersja w styczniu 1989 r. poprzedziła recesję, która rozpoczęła się 18 miesięcy później w lipcu 1990 r., inwersja w lutym 2000 r. poprzedziła recesję (bańki internetowej) 13 miesięcy później w marcu 2001 r., a recesja GFC rozpoczęła się w grudniu 2007 r. odwrócenie krzywej 14 miesięcy wcześniej.

Ale co z dzisiaj? Krzywa rentowności odwróciła się w lipcu 2022 r., dziewięć miesięcy przed napisaniem tego artykułu. Dla przypomnienia, w kwietniu 2022 r. nastąpiła bardzo krótka inwersja, ale szybko się cofnęła, a wiemy już wcześniej, że krótkie inwersje nie są tak silne. Jednak w lipcu ponownie się odwrócił i od tamtej pory jest ujemny. Nie tylko to, ale stało się najgłębszą inwersją od 1981 roku. Czy więc powinniśmy się martwić?

Czy nastąpi recesja?

Podczas gdy krzywa prognozuje recesję, z punktu widzenia inwestora bardziej interesujące jest pytanie, w jaki sposób wpłynie to na ceny aktywów. I w tym przypadku inwersja jest o wiele mniej skuteczna, ponieważ koncepcja wydarzeń jest już wyceniona.

Może nadejść recesja – rzeczywiście tak jest obecnie na wielu rynkach – ale może to już zostać uwzględnione w cenach aktywów. Widzieliśmy to w 1989 r., kiedy krzywa dochodowości odwróciła się w styczniu, ale S&P 500 wzrósł w tym roku o 27% (przed spadkiem o 6% w 1990 r., a następnie wzrostem o kolejne 26% w 1991 r.).

W rzeczywistości właśnie to sprawia, że rynki są tak trudne. Ceny akcji handlują z przyszłymi informacjami pieczonymi, przynajmniej na miarę możliwości rynku. Jest to koncepcja efektywnego rynku, o której tyle mówiłem.

Jak szalone, jak to się mówi, akcje nie zawsze spadają podczas recesji. Czasami spadają przed nim, a krzywa rentowności odwraca się w oczekiwaniu na recesję. W takim przypadku można to niemal postrzegać jako recesję powoli dochodzącą do głosu i doprowadzającą krzywą dochodowości do inwersji, a nie samą krzywą zapowiadającą recesję.

To wszystko staje się trochę filozoficzne, ale chodzi o to, że nikt tak naprawdę nie wie. Jeśli dojdzie do recesji, może to być krótka i stosunkowo bezbolesna recesja lub długa i zniechęcająca grabież całej gospodarki. Nie ma dwóch takich samych recesji, a krzywa rentowności nie pomaga nam zbytnio w próbach określenia, która będzie gorsza od innych, ani co się stanie. „Recesja” to bardzo szeroka kategoria.

Dziś ceny akcji mogły już dostosować się do tego potencjału recesji. Rok 2022 był najgorszym rokiem na rynkach od 2008 roku, kiedy Nasdaq stracił jedną trzecią wartości, a S&P 500 stracił prawie 20%. Chociaż rok 2023 był dotychczas łaskawy dla inwestorów, ceny większości aktywów nadal znacznie spadają w porównaniu z 2021 r.

Wyczucie czasu na rynku jest niezwykle trudne, a jeśli szukasz prostego schematu szybkiego wzbogacenia się, takiego jak „zajmuj pozycję krótką na rynku, gdy krzywa dochodowości się odwraca”, żyjesz w bajkowej krainie.

Ulubionym zwrotem podczas pandemii było „to są bezprecedensowe czasy”, nadużywane aż do szaleństwa. Ale dziś pod względem ekonomicznym są to naprawdę bezprecedensowe czasy. Mamy wciąż wysoką inflację, Fed twierdzi, że będzie kontynuował podwyżki, ale rynek obstawia, że restrykcyjna polityka pieniężna prawie się skończyła.

Dodajmy do tego ostatnie zawirowania bankowe i wojnę na Ukrainie, a śledzenie wszystkich chaotycznych zmiennych jest teraz prawie niemożliwe. Jak zawsze, nie jest to najseksowniejsza odpowiedź, ale biorąc pod uwagę wagę historii i matematyki ciągnących się w jednym kierunku, uśrednianie kosztów w dolarach może być najłatwiejszym i najbardziej poprawnym sposobem na rozegranie tego.