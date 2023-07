Zakłady bukmacherskie oparte na blockchainie zawsze były marzeniem, ale wkrótce mogą stać się rzeczywistością dzięki nowemu projektowi kryptowalutowemu Chancer. Od czasu uruchomienia przedsprzedaży natywnego tokena $CHANCER 13 czerwca 2023 roku, popyt był wysoki. Zespół zebrał ponad 1 milion dolarów, a wartość tokena zwiększała się na każdym etapie. Cena tokena wynosi obecnie 0,011 USD, czyli więcej niż poprzednie 0,01 USD. W kolejnej fazie oczekuje się, że cena $CHANCER wyniesie 0,012 USD. Tokeny można kupić za pośrednictwem strony internetowej firmy za pomocą ETH, USDT, BNB lub BUSD.

“Twoja gra, twoje zasady, twoje kursy” – obietnica Chancer

Copy link to section

Zakłady bukmacherskie mogą być jednym z najbardziej lukratywnych i najszybciej rozwijających się sektorów. Statystyki pokazują, że zakłady sportowe, jedne z najpopularniejszych, wzrosną w tej dekadzie o 9,50%. Mimo tej tendencji pozycja inwestora znajdowała się na peryferiach.

Chancer chce zmienić sposób, w jaki odbywają się zakłady, umieszczając inwestora w centrum. Zgodnie z hasłem “Twoja gra, Twoje zasady, Twoje kursy”, Chancer pozwoli inwestorom tworzyć własne rynki zakładów P2P za pośrednictwem zdecentralizowanej platformy. Inwestorzy mogą tworzyć rynki zakładów P2P na prawie każde wydarzenie, które im się podoba, zwiększając elastyczność i możliwości. Może to być piłka nożna, pogoda, wynik wyborów, nadchodzący maraton i wiele innych.

Użytkownik, który utworzy rynek P2P, może następnie zaprosić innych i określić zasady i kursy gry. Pozwala to użytkownikom mieć kontrolę w przeciwieństwie do obecnego systemu, w którym bukmacherzy mają ostatnie słowo.

Perspektywa elastycznego ekosystemu zakładów może być powodem, dla którego Chancer jest jak dotąd ekscytującym i pożądanym projektem.

Chancer to nie tylko platforma bukmacherska. Ma również aspekt inwestycyjny, w którym użytkownicy są nagradzani za tworzenie rynków Chancer. $CHANCER, token zasilający platformę, jest również dostępny do stakowania. Oznacza to, że inwestorzy mogą generować pasywne dochody oprócz zarobków z udanych zakładów.

Czy cena tokena Chancer wzrośnie w 2023 i 2024 roku?

Copy link to section

Cena może być najważniejszym czynnikiem przy inwestowaniu w jakąkolwiek kryptowalutę. Wzrost ceny świadczy o silnej wierze w wartość i potencjał projektu bazowego.

Długoterminowe perspektywy Chancer zależą od tego, jak bardzo zdecentralizowane zakłady zyskają na popularności. Wczesne sygnały z przedsprzedaży i statystyki sektora bukmacherskiego pokazują, że projekt ma realną szansę na sukces. Ale czy token zakończy się sukcesem w 2023 lub 2024 roku?

Patrząc na mapę drogową projektu, wszelkie silne i trwałe zyski w $CHANCER mogą wystąpić w 2024 roku. W 2023 roku inwestorzy mogą zostać poddani wahaniom cen, gdy token pojawi się na giełdzie. Cena może nabrać rozpędu po notowaniu na giełdach CEX, począwszy od Uniswap w trzecim kwartale. Konserwatywna prognoza to dwu- lub trzycyfrowy procentowy wzrost ceny w 2023 roku.

W 2024 roku cena $CHANCER może zacząć gwałtownie poszybować w górę, ponieważ główna platforma zostanie uruchomiona w pierwszym kwartale. Oznacza to, że wzrost CHANCER w 2024 roku będzie wynikał raczej z korzystania z platformy niż spekulacji tokenem, co pozwoli na zwiększenie jego wartości w czasie. Chociaż nie ma ograniczeń co do potencjału tokena w 2024 roku, to zwyżka o ponad 1000% nie powinna być bagatelizowana.

Czy zainwestowanie w $CHANCER w tym tygodniu jest idealnym rozwiązaniem?

Copy link to section

Przedsprzedaż Chancer odbywa się w 12 etapach, a jej celem jest pozyskanie 15,000,000 USD. Wartość tokena rośnie na każdym etapie i obecnie znajduje się na drugim etapie.

Wcześni inwestorzy mają szansę kupić token po niskiej wycenie i przeżyć resztę przedsprzedaży. Oznacza to również, że zmaksymalizują oni swoje zyski do czasu, gdy cena tokena zacznie rosnąć po wejściu na giełdy. Tym samym inwestowanie teraz ma sens dla inwestorów, którzy chcą uzyskać możliwie największe zwroty z inwestycji.