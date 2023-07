Czy Shiba Memu to kolejna kryptowaluta meme, która eksploduje w 2023 roku?

Shiba Memu (SHMU), oparty na sztucznej inteligencji token meme promowany jakoprzełomowy, otwiera swoją własną niszę. Moneta meme pojawia się w momencie, gdy popyt na sztuczną inteligencję jest wysoki i stale rośnie. Kto jednak nie kojarzy starej historii związanej z monetami meme? Są to tokeny, które mogą wzrosnąć nawet 50-krotnie w ciągu kilku dni. Łącząc sztuczną inteligencję i blockchain, SHMU ma na celu powtórzenie legendy memów. Jednak w przeciwieństwie do swoich poprzedników, Shiba Memu ma więcej możliwości. Może zrobić więcej niż ludzie. Być może to wyjaśnia szybko sprzedającą się przedsprzedaż, która do tej pory zebrała 1,28 miliona dolarów.

Na czym polega wyjątkowość Shiba Memu?

Shiba Memu to token kryptowalutowy, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i blockchain, aby stworzyć samowystarczalną potęgę marketingową. W związku z tym Shiba Memu może pisać własny PR i promować się online. Oczekuje się, że dzięki możliwościom sztucznej inteligencji Shiba Memu wykona więcej pracy niż 100 agencji marketingowych razem wziętych. Jak to możliwe?

Znamy już moc sztucznej inteligencji. Potrafi ona czytać, przewidywać i pomagać w zrozumieniu złożonych zjawisk. Pomyślmy o tym w ten sposób: Gdy śpisz, jesteś zmęczony lub wymykasz się z pracy, sztuczna inteligencja pracuje. Nie odczuwa zmęczenia. Shiba Memu może pracować, gdy reszta śpi, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W przyszłości Shiba Memu może stać się bardziej inteligentna i potężna, ponieważ nieustannie się uczy. Może przeszukiwać sieć w poszukiwaniu najlepszych pomysłów marketingowych, selekcjonować je i wykorzystywać do ulepszania swoich strategii.

Czy Shiba Memu to dobra inwestycja?

Kryptowaluty meme są jednymi z najpopularniejszych ze względu na ich zdolność do wzrostu o ponadprzeciętne poziomy. Inwestorzy memów czerpią duże zyski z tych wykładniczych zwyżek cen.

W tym roku większość tradycyjnych tokenów meme, takich jak Dogecoin i Shiba Inu, jest stłumiona na rynku bessy. W rezultacie inwestorzy zwrócili się ku nowym podmiotom o pokaźnym potencjale. To przyniosło efekty.

Tokeny takie jak PEPE, które zadebiutowały jeszcze w tym roku, wzrosły o tysiąc procent. Wcześni inwestorzy osiągnęli duże zyski, kiedy ceny zaczęły dynamicznie zwyżkować.

Shiba Memu jest tokenem o znacznych możliwościach, biorąc pod uwagę jego wyjątkowy potencjał w zakresie sztucznej inteligencji. Jego możliwości zarówno teraz, jak i w przyszłości są zatem bardzo duże. Dlatego też niniejsza teza inwestycyjna uznaje ten token za idealny dla inwestorów poszukujących kryptowalut meme z nowatorskim przypadkiem użycia.

Obawą związaną z inwestycjami w memy jest niezdolność aktywów do utrzymania zysków, ponieważ są one napędzane przez szum. Shiba Memu nie potrzebuje szumu, aby osiągnąć swój cel. Może to zrobić niezależnie i zbadać więcej przypadków użycia przy użyciu sztucznej inteligencji. Oznacza to, że jego wartość może zapewnić długoterminową rentowność.

Inwestowanie w kryptowaluty nie musi być jednak nudne. Użytkownicy Shiba Memu mogą wchodzić w interakcje z robotyczną sztuczną inteligencją, zadawać jej pytania i otrzymywać aktualizacje na temat tego, co jest gorące, popularne lub nowe. W miarę rozwoju projektu użytkownik korzysta również z dostępu do informacji. Ma to kluczowe znaczenie dla zrozumienia świata blockchain, kryptowalut i sztucznej inteligencji.

Czy Shiba Memu eksploduje w 2023 i 2024 roku?

Przedsprzedaż Shiba Memu potrwa zaledwie osiem tygodni. Po 8 tygodniach rozpocznie się rozwój projektu.

Jednak Shiba Memu zacznie być notowana na scentralizowanych giełdach w trzecim kwartale 2024 roku. Od tego momentu można spodziewać się ogromnych wahań cen. Z historii ruchów cen tokenów meme można spodziewać się 10-krotnego, a nawet 50-krotnego wzrostu.

Czy warto kupić Shiba Memu w tym tygodniu?

Dla miłośników Shiba Memu zakup dzisiaj jest lepszy niż jutro. Cena tokena rośnie bowiem codziennie o godzinie 18:00 GMT. Tak więc za każdy mijający dzień inwestorzy płacą wyższą cenę, aby uzyskać tokeny w przedsprzedaży.

Do zakończenia przedsprzedaży token osiągnie wartość 0,0244 USD. Będzie to dwukrotność ceny 0,011125 USD od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży. Zakup teraz jest więc niepowtarzalną okazją do nabycia tokena zanim jego wartość wzrośnie.

