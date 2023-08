Czy powinieneś sprzedawać dolara po obniżeniu przez Fitch ratingu USA do AA+?

Ponieważ jest to pierwszy tydzień handlowy miesiąca, uwaga skupia się na raporcie z rynku pracy w USA zaplanowanym na piątek. Wolno poruszające się rynki i wąskie zakresy charakteryzują tydzień NFP do czasu opublikowania raportu.

Nic więc dziwnego, że rynki nie zareagowały na wiadomość o obniżeniu przez Fitch długoterminowego ratingu Stanów Zjednoczonych z AAA do AA+.

Fitch jako przyczyny obniżenia ratingu podał niższy wzrost i nowe inicjatywy w zakresie wydatków. Agencja ratingowa podała również, że przyczyną obniżenia ratingu było najwyższe obciążenie odsetkowe.

Rynki nie zareagowały jednak zbytnio na te informacje. Jednym z wyjaśnień może być to, że usunięto obserwację ratingu „negatywną” i przypisano perspektywę „stabilną”. Innym może być to, że ponieważ jest to tydzień NFP, powolny handel i wąskie zakresy są normą.

W związku z tym dolar amerykański porusza się w trendzie bocznym, ale może to być cisza przed burzą. Gdy zmienność wzrośnie, jak to zwykle bywa, gdy zbliżamy się do dnia publikacji raportu NFP, obniżenie ratingu Fitch może zaważyć na dolarze.

Co jeszcze powiedział Fitch?

Obniżka opiera się głównie na fakcie, że Fitch spodziewa się pogorszenia fiskalnego w ciągu najbliższych trzech lat. W skrócie, oto lista tego, co Fitch uważa za niepokojące w odniesieniu do USA:

Erozja rządzenia

Rosnące deficyty

Recesja w USA na przełomie 2023 i 2024 roku

Fitch uważa, że Fed będzie nadal zaostrzać warunki finansowe

Szczególnie interesującą częścią raportu Fitch jest część dotycząca cyklu zacieśniania polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej (Fed).

Fitch uważa, że Fed nie zakończył jeszcze podwyżki stóp procentowych, a kolejna podwyżka o 25 pb nastąpi we wrześniu 2023 r. Co więcej, rynek pracy i odporność gospodarki powinny skomplikować zadanie Fed, aby sprowadzić inflację do celu 2%.

Ponadto, ponieważ zaostrzenie ilościowe (tj. redukcja bilansu) trwa, zacieśnienie finansowe powinno trwać długo po wrześniowej podwyżce stóp procentowych i do 2024 r.

Mimo obniżenia ratingu, ocena Fitch dotycząca Fed i jego polityki powinna być pozytywna dla dolara. Handlowcy będą mieli pierwszą wskazówkę na temat rynku pracy za kilka dni, kiedy zostaną opublikowane dane dotyczące miejsc pracy w lipcu 2023 r.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.