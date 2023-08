Exploit Curve Finance osłabia tokeny DeFi: czy warto kupić Shiba Memu?

Ceny kryptowalut odnotowały w lipcu zawirowania, zauważyli analitycy platformy analitycznej Sentiment w swoich najnowszych prognozach dla branży. W międzyczasie ponownie skupiono się na memach, przy czym w centrum uwagi znalazły się Dogecoin i Shiba Inu. Ale czy rynek może mieć przed sobą kolejny klejnot w postaci Shiba Memu?

Analizujemy w tym artykule włamanie do Curve Finance i wyjaśniamy, dlaczego zainteresowanie nową, opartą na sztucznej inteligencji monetą meme, o której mowa powyżej, nieustannie rośnie.

Tokeny DeFi spadaja po włamaniu do Curve Finance

Po miesiącu, w którym Bitcoin cofnął się o prawie 6%, a Ethereum nieco poniżej 5%, wczesny entuzjazm, który nastąpił po wygranej Ripple z SEC, wydaje się ustępować nudnej ciszy. Traderzy zwracają teraz uwagę na to, co może być kluczowym miesiącem dla tokenów, szczególnie dla DeFi po exploicie dokonanym na Curve.

To, co stało się z Curve Finance, to fakt, że giełda DeFi niedawno padła ofiarą poważnego exploita, ataku, w wyniku którego skradziono aktywa użytkowników o wartości milionów dolarów.

Niektórzy eksperci rynkowi twierdzą, że chaos w Curve stanowi zagrożenie dla szerszego sektora, z wieloma pulami stablecoinów, które mogą zostać opróżnione. Zespół Curve zidentyfikował wiele pul płynności, które mogą zostać opróżnione w wyniku błędu “ponownego wejścia” w kompilatorze Vyper.

Mówi się, że dyrektor generalny Curve, Michael Egorov, zastawił 34% kapitalizacji rynkowej CRV jako zabezpieczenie pożyczek w wielu protokołach DeFi. Jeśli ceny spadną i dojdzie do przymusowej likwidacji, cały sektor może ucierpieć z powodu nowej presji spadkowej. Z tego powodu likwidacja przeciwko założycielowi Curve jest ogromnym zmartwieniem. Zbieg tych czynników sprawił, że wiele tokenów i monet zarządzających gwałtownie spadło w ciągu ostatniego dnia.

Na przykład Compound (COMP) spadł o 18%, Convex (CVX) o 14%; Frax (FXS) o 13%, a Aave (AAVE) o 12%. Cena CRV, tokena zarządzającego CurveDAO, spadła o 20% po exploicie.

Co to oznacza dla tokenów w innych sektorach, w tym monet meme? Czy to dlatego przedsprzedaż Shiba Memu jest tak popularna?

Czym jest Shiba Memu?

Chociaż na rynku monet meme obserwuje się podobną akcję wyprzedaży jak w przypadku innych monet – pomijając ogromny wzrost wartości tokena BALD – zauważalne jest ożywienie w przypadku Dogecoina (DOGE) i Shiba Inu (SHIB).

Ponieważ plotki zaczynają krążyć wokół prawdopodobnego dewelopera tokena Bald i tokenów DeFi, inwestorzy poszukujący tokenów meme, które obiecują porównywalną atrakcyjność do DOGE i SHIB, zaczęli napływać do Shiba Memu.

Shiba Memu to nowy projekt, który ma na celu wykorzystanie technologii blockchain i sztucznej inteligencji (AI) do stworzenia największej memicznej społeczności. Token jest obecnie w przedsprzedaży – dostępnej tutaj – i zebrał ponad 1,4 miliona dolarów w mniej niż cztery tygodnie od swojej premiery w lipcu.

Ośmiotygodniowa przedsprzedaż tokena meme inspirowanego psem jest pierwszym kamieniem milowym w planie rozwoju przewidującym całkowitą przebudowę przestrzeni memów i sztucznej inteligencji.

Moneta meme z akcentem błyskotliwej sztucznej inteligencji

Jako nowy token meme o psiej tematyce, Shiba Memu może być mylony z kolejnym rywalem Dogecoina. Podczas gdy poleganie na szumie i rozmachu w celu dotarcia i stworzenia dominującej społeczności jest częścią Shiba Memu – podobnie jak w przypadku większości tokenów meme – istnieje jeden aspekt, który może odróżnić nowy projekt od innych.

Chodzi o to, jak działa Shiba Memu i co może osiągnąć, co prawdopodobnie będzie kluczową różnicą w porównaniu z innymi tokenami meme. Integracja uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego, analizy wideo i obrazu wskazuje na innowacyjny sposób utrzymania dobrze funkcjonującej maszyny marketingowej. Jak zauważono w białej księdze, Shiba Memu opracowuje marketingowy pulpit nawigacyjny oparty na sztucznej inteligencji.

Będzie on w stanie automatycznie pisać, wdrażać i zarządzać swoimi strategiami marketingowymi, w tym poszukiwać trakcji na wszystkich platformach mediów społecznościowych. System AI będzie również stale się uczył i udoskonalał swoje podejście.

Wśród rewolucji AI będzie integracja opinii użytkowników i sugestii dotyczących rozwoju – wszystko to będzie przystosowane do wartości zwrotów, jakie otrzymają posiadacze SHMU.

Jaka jest prognoza cenowa dla Shiba Memu?

Sztuczna inteligencja i blockchain to dwa modne słowa na dzisiejszym rynku, a token, który łączy w sobie to, co najlepsze z tych dwóch światów, okazuje się atrakcyjny dla inwestorów Web3.

Ta perspektywa może sprawić, że projekt Shiba Memu zdominuje świat psich kryptowalut, co może znaleźć odzwierciedlenie w przyszłej cenie natywnego tokena SHMU.

W przedsprzedaży cena SHMU została zaprogramowana tak, aby rosła w regularnych odstępach czasu przez cały 8-tygodniowy okres. Od 0,011125 USD w momencie uruchomienia przedsprzedaży, wartość SHMU będzie rosła codziennie o 18:00 GMT, aż osiągnie poziom 0,021 USD.

Następnie zwyżki cen będą uzależnione od warunków rynkowych i innych czynników. Mapa drogowa zawiera również kluczowe kamienie milowe, które mogą zapewnić momenty wywołujące wzrosty kursu, na przykład uruchomienie pulpitu nawigacyjnego AI i integrację różnych platform mediów społecznościowych w pierwszym kwartale 2024 roku. Token zostanie również uruchomiony na głównych scentralizowanych giełdach i zintegrowany z wiodącymi zdecentralizowanymi aplikacjami odpowiednio w trzecim i czwartym kwartale 2024 roku.

Taki katalizator może znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki SHMU, co jest prawdopodobnym powodem, dla którego inwestorzy decydują się na skorzystanie z przedsprzedaży.