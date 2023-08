Prognoza cen monet meme: PEPE, Shiba Memu, Shiba Inu

Shiba Inu i Pepe Coin wyłonili się jako mocni pretendenci do najlepszych monet memów tego roku, pomimo faktu, że wiele monet memów zadebiutowało w 2023 roku. Oba walczą o najwyższą pozycję dzięki swoim wyróżniającym się pomysłom, ambitnym planom i miejsce na rozbudowę w przyszłości.

Jednak nowa moneta meme o nazwie Shiba Memu (SHMU) wykorzystująca moc sztucznej inteligencji (AI) stara się zagrozić PEPE i SHIB. Oparte na sztucznej inteligencji umiejętności marketingowe Shiba Memu stanowią wyzwanie nawet dla uroczego PEPE.

Prognoza ceny Pepe

W chwili pisania tego tekstu PEPE był wyceniany na 0,000001246 USD, co oznacza znaczny spadek z lipcowego maksimum wynoszącego 0,00000190 USD. Trend sugeruje dalsze spadki w perspektywie krótkoterminowej, z prawdopodobieństwem, że memiczna moneta obniży się jeszcze bardziej, aby ponownie przetestować kluczowy poziom wsparcia na poziomie 0,000001 USD.

Jeśli jednak hype na monety meme się utrzyma, PEPE nadal może odnotować wzrost do 0,000003 USD do 2024 roku, co mimo niewielkiego zysku byłoby znaczące dla monety. Niemniej jednak, chociaż oznaczałoby to potencjalny 3-krotny wzrost ceny, PEPE nadal pozostawałby daleko w tyle za monetą Shiba Memu, która obecnie kosztuje 0,019225 USDT; nie wspominając o tym, że wciąż jest na etapie przedsprzedaży.

Prognoza ceny Shiba Inu

Inwestorzy Shiba Inu przeżyli ostatnio szaloną jazdę, ponieważ społeczność oczekuje na ważne premiery. W chwili pisania tego tekstu kurs SHIB wynosił 0,00001002 USD, co oznacza wzrost o 21,91% w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Chociaż wcześniej wydawało się, że cena SHIB odrzuciła strefę oporu wokół 0,0000105 USD, która również została odparta pod koniec kwietnia, wszystko wskazuje na to, że token może być na najlepszej drodze do przebicia tego poziomu.

Czym jest Shiba Memu i dlaczego cieszy się taką popularnością?

W przeciwieństwie do swoich konkurentów, Shiba Memu obiecuje zaoferować coś więcej niż tylko zaangażowanie społeczności.

Shiba Memu ma kilka niesamowitych propozycji. Moneta wykorzystuje reklamę opartą na sztucznej inteligencji i jednym machnięciem łapy ten niezwykle inteligentny cyfrowy pies wykonuje pracę 100 agencji reklamowych, słuchając, analizując i planując.

Sztuczna inteligencja Shiba Memu sortuje rozmowy online za pomocą przetwarzania języka naturalnego (NLP), aby określić, co jest popularne, a co nie, przeprowadzić analizę nastrojów i wykorzystać analizy predykcyjne do prognozowania przyszłych trendów i czerpania z nich zysków.

Korzystając ze sztucznej inteligencji, Shiba Memu staje się mądrzejsza każdego dnia, napędzając w ten sposób wzrost i przyciągając uwagę. Trwający nieustannie proces pozyskiwania informacji zwrotnych sprawia, że na Shiba Memu spogląda coraz więcej osób, tworząc popyt i potencjalnie kierując token SHMU coraz wyżej.

Osoby zainteresowane tokenem Shiba Memu (SHMU) mogą wziąć udział w przedsprzedaży tutaj.

