Tether kończy obsługę USDT dla OmniLayer, Kusama i BCH-SLP

Tether, emitent kryptowaluty typu stablecoin USDT o wartości 82 miliardów dolarów, ogłosił, że zaprzestanie obsługi trzech łańcuchów bloków w ramach strategicznej zmiany mającej na celu zaspokojenie popytu społeczności i wspieranie innowacji.

W ogłoszeniu, które firma opublikowała w czwartek, zauważono, że bicie i emisja największego na świecie stablecoina powiązanego z USD zostanie zatrzymana dla wdrożeń Bitcoin Omni, Bitcoin Cash SLP i łańcucha testowego Polkadot Kusama.

Zgodnie ze szczegółami na stronie przejrzystości Tether, tokeny USDT o wartości prawie 240 milionów USD znajdują się w Omni, 986 000 USD w Bitcoin Cash SLP i 1,49 miliona USD w centrum aktywów Kusama.

Omni to zdecentralizowana warstwa oprogramowania w łańcuchu blokowym Bitcoin, która umożliwia handel niestandardowymi aktywami kryptograficznymi i walutami. Tether korzysta z warstwy transportowej od 2014 roku, co odnotowano w dzisiejszym ogłoszeniu. Jednak brak popytu na tę warstwę spowodował spadek wykorzystania USDT, napisał Tether.

„Warstwa Omni napotkała wyzwania związane z brakiem popularnych tokenów i dostępnością USD₮ na innych blockchainach. Doprowadziło to do tego, że wiele giełd faworyzowało alternatywne warstwy transportowe, co doprowadziło do spadku wykorzystania USD₮ w przypadku Bitcoina przy użyciu warstwy Omni.