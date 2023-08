Nieuchronny powrót Bitcoina do zmienności

Bitcoin obudził się z długiego snu, a zmienność kołysała aktywami pod koniec zeszłego tygodnia, gdy Bitcoin szybko spadł z 29 000 USD do 26 000 USD.

Rynki były ostatnio wyjątkowo stabilne, ze zmiennością zbliżoną do najniższych poziomów w historii, a zakres Bitcoina wynosił około 29 000 USD/30 000 USD. Jednak, jak ostrzegaliśmy kilka tygodni temu, jest to składnik aktywów nastawiony na zmienność, a agresywne ruchy cenowe zawsze będą powracać. Widzieliśmy ten piątek.

O godzinie 21:35 GMT 18 sierpnia Bitcoin spadł nawet o około 8% w ciągu dziesięciu minut, co oznacza efekt domina, którego nie widziano od burzliwych dni 2022 roku.

Ruch Bitcoina nie powinien dziwić

Chociaż nie można przewidzieć terminu w sektorze rynku, który jest znany ze swojej nieprzewidywalności, fakt, że taki ruch może się wydarzyć, był oczywisty, gdy spojrzy się na bazowe dane rynkowe. Nie chodzi o to, by patrzeć wstecz – jak powiedzieliśmy, kierunek i czas tego ruchu z pewnością nie były łatwe do przewidzenia. Ale te nagłe szarpnięcia ceny Bitcoina pozostają pewne, nawet jeśli wody były ostatnio spokojne.

Jednym z najbardziej rażących powodów jest płynność. Głębokość rynku pozostaje niewiarygodnie cienka, co oznacza, że ruchy zarówno w górę, jak i w dół mogą ulec zaostrzeniu. Płytka głębokość była czynnikiem jeszcze przed upadkiem FTX, ale wraz z wyparowaniem jednego z najwybitniejszych animatorów rynku w kosmosie, Alamedą w ramach skandalu, od tamtej pory istnieje wyraźna luka w głębokości rynku.

Poniższy wykres z Kaiko dobrze pokazuje tę lukę Alameda (jak również spadek zmienności, który nastąpił).

Z drugiej strony płynność i wolumeny na rynkach instrumentów pochodnych były bardziej odporne, choć nadal niskie. Jednak może to również służyć do akcentowania ruchów cen w określonych warunkach. Kaskadowe likwidacje mogą znacznie obniżyć cenę, gdy inwestorzy walczą – coś, co prawdopodobnie miało miejsce podczas zeszłotygodniowej akcji, kiedy zlikwidowano ponad 1 miliard USD (patrząc na dane Coinglass, podział wyniósł 844 mln USD w przypadku długich inwestorów i 196 mln USD w przypadku krótkich).

In the past 24 hours , 174,892 traders were liquidated , the total liquidations comes in at $1.04 billion

Long

$843.83M

Short

$196.13Mhttps://t.co/C47AgBCcTk#BTC pic.twitter.com/TOL753FteD — CoinGlass (@coinglass_com) August 18, 2023

Największy spadek od czasu FTX

Podsumowując, był to największy dzienny spadek ceny Bitcoina od dziewięciu miesięcy, kiedy rynki wpadły w panikę w związku z zaskakującym upadkiem FTX. Piątkowy spadek o 7% był największym ruchem w obu kierunkach od 17 marca, kiedy Bitcoin wzrósł o 9,4% w związku z kryzysem w Dolinie Krzemowej i rekalibracją oczekiwań co do przyszłej ścieżki stóp procentowych.

Spojrzenie na zmienność w ujęciu rocznym pokazuje wyczuwalny trend spadkowy, ponieważ bank regionalny chwieje się w marcu, a odbicie było namacalne w zeszłym tygodniu. Środowisko makro jest oczywiście czynnikiem jak zawsze, a rentowności gwałtownie wzrosły w piątek i wywołały duży ruch.

Bitcoin spadł teraz do poziomu, na którym był ostatnio notowany w czerwcu. Jednak nadal ma wspaniały rok, wyprzedzając prawie wszystkie aktywa obarczone ryzykiem i jak dotąd wzrost o 56%.

Jest to dalekie od katastrofy, a życie będzie toczyć się dalej, jak zawsze, dla aktywów. Jest to jedynie przypomnienie dla tych, którzy popadają w samozadowolenie na rynkach kryptograficznych, że zmienność, przynajmniej w tej chwili, jest zasadniczo zaprogramowana w tym aktywie.

Ryzyka związane z kryptografią są nie tylko podwyższone w porównaniu z większością innych klas aktywów (co widzieliśmy wielokrotnie w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy), ale sama struktura struktury rynku jest ustawiona w taki sposób, że Bitcoin jest podatny na tak gwałtowne ruchy. To właśnie czyni go tak fascynującym aktywem dla traderów i dlaczego względny brak niedawnej zmienności przyciągnął tak wiele uwagi.

I to nawet bez wchodzenia w trwającą burzę regulacyjną, której w tym roku było wiele zwrotów akcji – historia, która jest daleka od zakończenia i bez wątpienia ponownie zaskoczy w przyszłości.

Wreszcie mamy do czynienia z w dużej mierze bezprecedensową sytuacją makroekonomiczną, z wciąż wysoką inflacją i niedawnym poważnym zaostrzeniem warunków makroekonomicznych, bezrobociem zbliżonym do rekordowo niskiego poziomu, a danymi ekonomicznymi stosunkowo odpornymi. Zwiększa to wrażliwość rynku, co widzieliśmy z pełną siłą w zeszłym tygodniu wraz ze zmianą rentowności.

Bitcoin to wciąż Bitcoin, a to oznacza zmienność. Zeszły tydzień był przypomnieniem, że chociaż mogła zrobić sobie małą przerwę, w głębi duszy wciąż jest ten sam atut.

