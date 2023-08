Prognoza cen akcji Futu Holdings: dobry zakup spekulacyjny

Kurs akcji Futu Holdings (NASDAQ: FUTU) odnotował w poniedziałek silne zwyżkowe wybicie w odpowiedzi na reakcję inwestorów na zyski spółki. Władze chińskie uruchomiły także nową falę środków mających wesprzeć upadającą gospodarkę. Akcje podskoczyły w poniedziałek o ponad 6% i osiągnęły najwyższy poziom 55,25 dolarów, najwyższy poziom od 10 sierpnia.

Rozwój Futu trwa

Futu Holdings to chińska firma działająca w branży maklerskiej i zarządzania majątkiem. Właścicielem większościowej firmy jest Tencent, największa na świecie firma zajmująca się grami. Działa na kluczowych rynkach, takich jak Hongkong, Singapur, a nawet Stany Zjednoczone.

Najnowszą wiadomością Futu Holdings były opublikowane w czwartek wyniki spółki. Wyniki pokazały, że w tym kwartale firma dodała 57 tys. klientów, zwiększając łączną liczbę użytkowników do prawie 1,6 mln. Łączne aktywa firmy w ekosystemie wzrosły do ponad 466 miliardów HKD. Całkowity wolumen obrotu spadł o 22% do 1 biliona HK $.

Przychody Futu Holdings wzrosły o 42% do 1,7 miliarda HKD, w związku z nieznacznym spadkiem prowizji za pośrednictwo do 953 mln HKD. Dochody odsetkowe wzrosły o 127% w związku z dalszym gwałtownym wzrostem stóp procentowych w kluczowych krajach. Całkowity dochód netto wzrósł o 74%.

Futu Holding stanął w II kwartale przed wieloma wyzwaniami w związku z osłabieniem rynków akcji na kluczowych rynkach. Jak już tu pisałem , indeks Hang Seng osiągnął gorsze wyniki od swoich światowych odpowiedników, takich jak indeks Nikkei 225 i Nasdaq 100.

Istnieją także obawy, że gospodarki Chin i Singapuru spowalniają. Najnowsze dane pokazały, że sprzedaż detaliczna, eksport i produkcja przemysłowa w Chinach spadły. Podobnie w lipcu sprzedaż detaliczna w Singapurze ponownie spadła. Mimo to działalność Singapuru odnotowała w tym kwartale znaczny napływ środków.

Dlatego też akcje Futu Holdings wzrosły po ogłoszeniu przez Chiny nowego zestawu środków wspierających wzrost gospodarczy. Zareagowała także na rozmowy Chin i Stanów Zjednoczonych.

Prognoza cen akcji Futu Holdings

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Futu wzrosła w ciągu ostatnich trzech dni, gdyż inwestorzy kibicowali wynikom spółki. Przesunął się powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących.

Co najważniejsze, utworzyło to coś, co wygląda jak odwrócona formacja głowy z ramionami, co zwykle jest oznaką zwyżki. Dlatego uważam, że Futu jest dobrą akcją spekulacyjną do kupna po obecnych cenach. Początkowy cel dla tej prognozy to 61,65 dolarów, najwyższy poziom w sierpniu, czyli o 14% powyżej obecnego poziomu.

