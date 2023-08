PKB USA za II kw. poniżej oczekiwań; Zyski przedsiębiorstw i spadek podstawowego PCE

Dane o PKB USA w II kwartale 2023 r. (kwiecień-czerwiec) opublikowane przez US Bureau of Economic Analysis nieznacznie wzrosły o 2,1% r/r wobec 2% r/r w poprzednim przedziale.

Chociaż miara wykazała słaby wzrost , był on znacznie niższy od zaawansowanych szacunków mówiących o rocznym wzroście na poziomie 2,4% za kwartał, po niepewnych warunkach inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Wartość ta była również znacznie niższa od konsensusu rynkowego wynoszącego 2,4%, jak podał TradingEconomics.com.

Wzrost PKB następuje w warunkach podwyższonej inflacji, najbardziej jastrzębiego cyklu Rezerwy Federalnej od dziesięcioleci, w połączeniu z niedawnymi komentarzami gubernatora Powella w Jackson Hole, stwierdzającymi :

…(inflacja jest) zbyt wysoka.

Indeks S&P wzrósł do 4,521 wkrótce po publikacji danych wyrażających optymizm, że Fed będzie w stanie dokonać „miękkiego lądowania”, ale wydaje się, że dynamika osłabła, a akcje spadły do 4,505 w momencie pisania tego tekstu, zaledwie 5 punktów powyżej otwarcia 4500,7.

składniki



Do wzrostu PKB przyczyniły się wyższe wydatki konsumpcyjne (które spadły do 1,7% r/r wobec 4,2% r/r w I kw.), niemieszkaniowe inwestycje trwałe (które wzrosły z 0,6% r/r w I kw. do 6,1% r/r w II kw.) oraz stan i wydatki samorządów lokalnych (które wzrosły z 4,4% r/rw I kw. do 4,7% r/r w II kw.).

Wydatki konsumenckie, będące głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Ameryce, przekroczyły zaawansowane szacunki wynoszące 1,6% r/r, chociaż wydatki na dobra trwałego użytku spadły o 0,3% r/r, gwałtownie spadając z 16,3% r/r w poprzednim okresie.

Z drugiej strony dynamika PKB została ograniczona przez spadki eksportu (7,8% r/r w I kw. do -10,6% r/r w II kw.), inwestycji mieszkaniowych (pozostały w strefie spadkowej, ale poprawiły się z -4% r/r w I kw. do -3,6% r/r w II kwartale) oraz import (który spadł z 2% r/r w I kwartale i spadł do -7% r/r w II kwartale).

W porównaniu z zaawansowanymi szacunkami eksport poprawił się z oczekiwań na poziomie (-)10,8% r/r, natomiast import poprawił się z (-)7,8% r/r.

Za I kwartał zaroczny odczyt na poziomie 2,4% r/r został zrewidowany w dół do 2,0% r/r.

Zyski korporacyjne



Zyski z bieżącej produkcji (obejmujące zyski przedsiębiorstw z wyceną zapasów i korektami zużycia kapitału) spadły o 10,6 miliarda dolarów w drugim kwartale, w porównaniu z gwałtownym spadkiem o 121,5 miliarda dolarów w pierwszym kwartale.

Zyski krajowych korporacji finansowych w drugim kwartale spadły o 47,8 mld dolarów wobec 9,4 mld dolarów w drugim kwartale.

Wręcz przeciwnie, zyski krajowych przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 17,1 miliarda dolarów, częściowo kompensując spadek o 103 miliardy dolarów w pierwszym kwartale.

W ujęciu kwartalnym skorygowane zyski przed opodatkowaniem spadły o 0,4% w II kwartale i gwałtownie spadły o 6,5% r/r.

Choć zyski za drugi kwartał spadły, poprawiły się w stosunku do (-) 4,1% odnotowanych w pierwszym kwartale 2023 r.

PCE



W tym kwartale wskaźnik cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE) wzrósł o 2,5% r/r, gwałtownie spadając z 4,1% r/r w pierwszym kwartale.

W odpowiedzi na jastrzębie miary, bazowy PCE, ulubiony wskaźnik inflacji amerykańskiego Fed, również odnotował wyraźny spadek, spadając do 3,7% r/r w II kw. wobec 4,9% w I kw., i był lepszy od zaawansowanych szacunków na poziomie 3,8% r/r.

Co najważniejsze, był to najwolniejszy wzrost od prawie dwóch lat.

Narzędzie FedWatch Tool CME, służące do pomiaru prawdopodobieństwa przyszłych działań w zakresie stóp procentowych, szacuje 90,5% szans, że Fed utrzyma status quo na następnym posiedzeniu.

Perspektywy



Pomimo spadku bazowego wzrostu PCE i początkowej reakcji rynku, w raporcie Reutersa zauważono, że urzędnicy Fed uważają, że bezinflacyjna stopa wzrostu kształtuje się w pobliżu 1,8%, co sugeruje, że inflacja pozostanie problemem.

Oznacza to, że Fed prawdopodobnie będzie w dalszym ciągu zacieśniać politykę, co znajduje odzwierciedlenie w narzędziu CME FedWatch Tool, które pokazuje około 47% szans na podwyżkę podczas listopadowego posiedzenia Fed.

Jak jednak wspomniano we wcześniejszym artykule na konferencji w Jackson Hole, stosunkowo dobre wyniki gospodarki mogą częściowo wynikać z 500 miliardów dolarów nadwyżki oszczędności, które powstały w wyniku bezprecedensowych zastrzyków fiskalnych w epoce pandemii.

SF Fed spodziewa się, że ta ilość oszczędności wesprze konsumpcję w czwartym kwartale, ale później może nastąpić jej spadek, co może potencjalnie wywołać nieoczekiwanie ostre spowolnienie.

Ponadto spadek potencjalnej sprzedaży domów o 14% r/r oraz trudne do oceny skutki opóźnień monetarnych mogą w końcu dać Fedowi powód do wstrzymania się.

