Podsumowanie w łańcuchu: rośnie liczba długoterminowych posiadaczy Bitcoinów

Bitcoin jest ostatnio słaby. Największa kryptowaluta na świecie spadła poniżej 26 000 dolarów, osiągając najniższy poziom od 11 tygodni.

Spadek następuje w okresie niezwykłego spokoju na rynkach. Po skoku w połowie czerwca w związku z mnóstwem zastosowań w funduszach ETF, aż do zeszłego tygodnia Bitcoin uparcie oscylował wokół poziomu 29 000/30 000 dolarów.

Jednakże spadek cen nie wpłynął na trend, który w tym momencie wydaje się nieubłagany: nieustanny wzrost posiadaczy obligacji długoterminowych.

Poniższy wykres z Glassnode podkreśla to (Glassnode definiuje posiadaczy długoterminowych na podstawie funkcji logistycznej skupionej na wieku 155 dni i szerokości przejścia wynoszącej 10 dni). Pokazuje, że kohorta posiada obecnie 14,7 miliona Bitcoinów, co przekłada się na 75% całkowitej kwoty będącej w obiegu.

Historycznie rzecz biorąc, jest to interesujące, ponieważ kohorta zwykle spada w okresach wzrostu cen. Jak widzimy na następnym wykresie, gdy cena rośnie, posiadacze długoterminowi spadają. Choć skala logarytmiczna (niezbędna przy wykreślaniu ceny Bitcoina aż do 2010 r.) nieco ją zaciemnia, jeśli spojrzysz na rok 2023, zobaczysz, że zarówno cena, jak i posiadacze długoterminowi rosną – jest to inne zjawisko niż w poprzednich latach.

Czy to wzrostowy wynik dla Bitcoina?

Odruchową reakcją może być wniosek, że jest to wzrostowy wzrost dla Bitcoina. Posiadacze długoterminowi gromadzący coraz większą liczbę monet ograniczą dostępną podaż i wywindują cenę w górę.

Oczywiście jest to częściowo prawda, ale w grę wchodzą inne czynniki. Wspomnieliśmy wcześniej, że w przeszłości kohorta posiadaczy obligacji długoterminowych zwykle spadała w okresach wzrostu cen. Ma to sens, ponieważ w tych okresach nie tylko następuje realizacja zysków, ale także ogólny wolumen obrotu.

Tym razem jednak widzimy mniejszą zmienność, a wzrost ceny Bitcoina o 55% od początku roku wynika ze stopniowego wzrostu, a nie nagłych skoków, jak widzieliśmy w przeszłości. Wolumen obrotu i płynność są również niezwykle niewielkie, co dodatkowo przyczynia się do utrzymania Bitcoina na pozycji rynkowej i wzrostu kwoty utrzymywanej przez posiadaczy długoterminowych.

Dlatego też, podobnie jak w przypadku większości rzeczy na rynkach, odpowiedź na pytanie, czy jest to wzrost wzrostowy, czy nie, jest bardziej zniuansowana niż zwykłe stwierdzenie „mniejsza podaż, cena rośnie”.

Co więcej, jeśli spojrzymy na całkowitą liczbę aktywnych adresów, liczba ta nie zmieniła się zbytnio w tym roku, co dodatkowo wzmacnia teorię, że przynajmniej częściowo liczba posiadaczy długoterminowych adresów rośnie ze względu na spadek aktywności.

Jednak obie rzeczy mogą być również prawdą. Rzeczywistość jest taka, że podaż Bitcoina jest ograniczona, a jeśli na rynku jest jej mniej, cena może łatwiej wzrosnąć.

Z drugiej strony niewielka płynność oznacza, że do zmiany cen potrzeba mniej kapitału, co powoduje wzrost zarówno w górę, jak i w dół oraz jest wzmocniony. Dlatego są dwie strony tego medalu (przepraszam za grę słów).

Tak czy inaczej, trend wzrostowy w kohorcie posiadaczy instrumentów długoterminowych jest interesujący do śledzenia. Od ponad dwóch lat rośnie niemal nieprzerwanie. Jedynym okresem wytchnienia było lato 2022 r.

Widzimy to na następnym wykresie, gdy się przybliżymy. Liczba posiadaczy długoterminowych adresów spadła z 13,71 miliona adresów w przededniu kryzysu w Terra 9 maja do 13,39 miliona 22 lipca, co oznacza spadek o 2,3%.

Jednak nawet ten spadek o 2,3%, w ogólnym ujęciu, jest daleki od wstrząsu sejsmicznego. Co więcej, od tego czasu trend powrócił na ścieżkę wzrostową.

Śledzenie rozwoju sytuacji będzie interesującym trendem, niezależnie od tego, czy będzie on wzrostowy, czy fałszywy.

