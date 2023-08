Korelacja Bitcoina ze spadkiem S&P 500, ale pozostaje wysoka

Bitcoin jest dobrze znany ze swojej zmienności, zdolnej do skoków w górę lub spadku wykresów cenowych w zaledwie kilka minut. Te ruchy są często o rzędy wielkości większe niż to, co inne klasy aktywów mogą zrobić w ciągu tygodni. Jednak ostatnio te ruchy dotyczące znaków towarowych były nieobecne; Bitcoin był raczej spokojny, stąpając po wodzie od kilku miesięcy.

Rzut oka na wykres cenowy pokazuje niezwykle płaską linię, daleką od zawijasów w stylu pisma lekarza, które często tworzy.

Przedstawiając cenę w alternatywny sposób na następnym wykresie, poprzez wykreślenie kroczących tygodniowych zwrotów, widzimy, że cały rok był raczej wyciszony, poza skokiem w górę na początku roku i gwałtownym wzrostem w połowie marca, gdy rynki zareagował na awarie bankowe kierowane przez Silicon Valley Bank.

Patrząc na zmienność implikowaną na rynkach opcji, wychodzimy również z najniższych poziomów w historii. Sytuację pogarsza brak aktywności w całej przestrzeni kryptograficznej. Następny wykres, za pośrednictwem Bloku, przedstawia wolumeny spot na giełdach. Wolumeny wykazują tendencję spadkową przez ostatnie osiemnaście miesięcy; Lipiec przyniósł dalszy spadek i obecnie jesteśmy na poziomach ostatnio widzianych w 2020 roku.

Dlaczego zmienność i wolumen są tak niskie?

Więc dlaczego?

Pierwsza odpowiedź jest najprostsza: klasyczne letnie opóźnienie handlowe. Widzimy to we wszystkich klasach aktywów i chociaż efekt był dramatyczny w przypadku kryptowalut, efekty sezonowości są niezaprzeczalne. Jak widać na tym wykresie z Kaiko, trzeci kwartał odnotował wygodnie najniższy wolumen obrotu w historii Bitcoina, 19% poniżej następnego najniższego kwartału (Q4).

Powiedziawszy to, mamy bardzo krótką przestrzeń próbkową do pracy. Podczas gdy powyższy wykres przedstawia wolumen od 2012 do 2022 r., Bitcoin handlował z rozsądną płynnością tylko przez około połowę tego (w najlepszym razie). Ponadto wolumeny przez cały rok spadały; jesteśmy obecnie na najniższych poziomach od 2020 r., ale to nie jest tak, że pierwsze dwa kwartały były bonanzą aktywności handlowej.

Ważnym czynnikiem była również wielka represja regulacyjna w USA. Pozwy zostały wytoczone przeciwko Binance i Coinbase i chociaż sprawa Ripple wydawała się być przynajmniej częściowym zwycięstwem (z punktu widzenia kryptowalut) w wielkiej debacie na temat papierów wartościowych, krajobraz jest niewątpliwie trudniejszy z prawnego punktu widzenia.

Sprawa SEC przeciwko Binance podsumowuje to. Podnosi wszelkiego rodzaju oskarżenia, od handlu przeciwko klientom, manipulowania wolumenami transakcji (sugerując, że już niskie wolumeny mogą być w rzeczywistości jeszcze niższe), obchodzenia przepisów KYC i AML i wielu innych. Jest to giełda, która rozpoczęła rok z 67% udziałem w rynku, zdecydowanie największą giełdą kryptograficzną na świecie. Drenaż w przestrzeni tych bitew regulacyjnych był ogromny.

Jednakże, podczas gdy trudności regulacyjne i letnie opóźnienie stłumiły wolumeny i płynność, bessy, która spustoszyła sektor w zeszłym roku, jest prawdopodobnie największym czynnikiem napędzającym, nawet jeśli ceny odbiły się w 2023 r. Pomimo odbicia, Bitcoin pozostaje o ponad 55% niższy od swojej wszechczasów od końca 2021 r., podczas gdy przestrzeń kosmiczna doznała poważnych uderzeń w postaci katastrofy Terra, skandalu FTX i niezliczonych innych bankructw i upadków.

Wolumen spot na giełdach spadł w zeszłym roku o 46%, więc znowu nie jest to wyłącznie wynikiem typowego letniego opóźnienia.

Czy zmienność i wolumen powrócą?

Tak.

Ale najpierw, jako zastrzeżenie, o którym wspomnieliśmy powyżej, omawiając próbkę, z której pobierane jest letnie opóźnienie handlowe, musimy być ostrożni przy ekstrapolacji przeszłych cykli dla Bitcoina. Mamy zaledwie kilka lat danych cenowych i szybko zmieniające się środowisko wśród tej próbki, ponieważ Bitcoin wyrósł z niszowego projektu internetowego do aktywów o wartości wielu miliardów (i krótko bilionów) dolarów.

To powiedziawszy, jeśli jedno jest prawdą, to fakt, że Bitcoin do tej pory prawie nie był synonimem stabilności i możemy być pewni, że notoryczna zmienność w pewnym momencie powróci.

Co ciekawe, jednym z czynników może być sama niska płynność. Omówiliśmy tutaj spadające wolumeny, ale oznacza to również niską płynność. Pobieranie arkusza zleceń z większości głównych giełd w dzisiejszych czasach sprawi, że zaczniesz zastanawiać się, dlaczego sprawy stały się tak płytkie (książki odnotowały duże spadki po FTX i pozostaje dziura wielkości Alamedy w działalności animatora rynku). Przy niewielkiej płynności zajmuje to mniej kapitał do zmiany cen, co oznacza, że ruchy zarówno w górę, jak i w dół mogą zostać wzmocnione.

Po drugie, Bitcoin pozostaje aktywem obciążonym ryzykiem, podlegającym kaprysom otoczenia makro. A w ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyliśmy stosunkowo spokojnego klimatu makro. Inflacja nadal spada, rynek zwraca uwagę na potencjalne zakończenie cyklu podwyżek, a upragnione miękkie lądowanie zaczyna (być może?) wydawać się mniej naciągane (choć wciąż jest powód do ostrożności). Ale wszystko to przebiegało płynnie i stopniowo, bez większych niespodzianek, ponieważ rynek wycenił większość wydarzeń. W ostatnim czasie na rynku nie było żadnych wstrząsów.

Ogólnie rzecz biorąc, następny wykres zawiera wszystko, co musisz wiedzieć.

Bitcoin może pewnego dnia ustatkować się na dobre, handlując jak sklep wartościowy z minimalną płynnością, a handlowcy Robinhood potępiają, jakie to nudne. Ale to lato to nie ten czas. Jak powtarzamy, musimy być ostrożni, patrząc wstecz na historię Bitcoina, ale powyższy wykres krzyczy jedno: zmienność. Być może nastąpiła krótka przerwa, ale zmienność wkrótce powróci.

