Strzeż się naiwnej ekstrapolacji poprzednich cykli Bitcoina w celu prognozowania cen kryptowalut

Kiedy patrzę na rynki kryptowalut, nie podoba mi się określenie „następna hossa”. To samo dotyczy „krypto-zimy” i, co najgorsze, „jeśli spojrzymy na poprzednie cykle”.

Kryptowaluty mogły przechodzić gwałtowne wzloty i upadki w przeszłości i mogą to robić w przyszłości, ale musimy być sumienni z ogólnymi założeniami, że poprzednie cykle się powtórzą. Weźmy na przykład poniższy wykres, który nakłada aktualny cykl cen Bitcoina (rozpoczynający się w 2021 r.) na cykl 2013-2017 i cykl 2017-2021. Popularne warianty tego wykresu są często udostępniane w przestrzeni i określane jako nieuniknione znaki przyszłej aprecjacji cen.

To uwodzicielski wykres, który rozświetla wyobraźnię każdego posiadacza Bitcoinów, gdy go zobaczy. Łatwo zauważyć, jak taka analiza zyskuje taką popularność (nie wspominając nawet o już kultowych śledzących wielu zbieraczy kryptowalut).

Istnieje jednak wiele rażących problemów związanych z tym iz każdym innym porównaniem tego rodzaju. Żeby było jasne, nie sądzę, że Bitcoin już nigdy nie wzrośnie tak, jak to miało miejsce w przeszłości (tak mi się wydaje), ani też nie sądzę, aby poprzednie cykle były całkowicie nieistotne, ale myślę, że prognozy i prognozy czasowe wynikające z tych poprzednich cykli są często wprowadzane w błąd z trzech zasadniczych powodów.

Wielkość próbki

Najbardziej podstawową i często łamaną zasadą w całej statystyce jest błąd wielkości próby. Bitcoin istnieje zaledwie od minuty, pierwszy blok został wydobyty przez tajemniczego Satoshi Nakamoto w styczniu 2009 r., a pierwsza giełda została uruchomiona w połowie 2010 r. Czy dane cenowe z trzynastu lat rzeczywiście wystarczą, by wyciągnąć z nich konkretne wnioski?

Nie tylko to, ale duża część tych trzynastu lat nastąpiła, gdy większość świata finansów nie miała pojęcia, czym są te zabawne pieniądze internetowe, co sprawiło, że znaczna część jego historii była w dużej mierze nieistotna, gdy ocenia się go dzisiaj w odniesieniu do budowania modeli lub formułowania prognoz wokół przyszłe ruchy cen. To prowadzi nas do faux-pas numer dwa…

Płynność

Płynność na rynkach bitcoinów jest obecnie bardzo niska. I to jest dzisiaj, w 2023 roku. Pięć lat wstecz rynki były jeszcze cieńsze, kiedy Bitcoin był wyjątkowo niszowym aktywem, daleko od głównego nurtu. Jak można się było spodziewać, aktywa przeszły od kultowej zabawki do prawdziwych aktywów finansowych wraz z całą gamą infrastruktury: od giełd, przez spółki wydobywcze notowane na giełdzie, po fundusze powiernicze (a być może wkrótce ETF) i tak dalej. Wraz z tym wszystkim pojawiła się większa płynność.

Wydaje się zatem, że wyciągnięcie konkretnych wniosków z ruchów cen Bitcoina przed co najmniej 2017 rokiem to ogromny zasięg. Cykle halvingu są tutaj często określane jako punkty odniesienia i chociaż nagłe ograniczenie uwalniania nowej podaży niewątpliwie ma wpływ na podaż- popyt, a co za tym idzie cenę, podobnie dzieje się z drugą stroną tego równania: popytem.

Po prostu trudno mi zrozumieć, jak wczesne dni historii handlu Bitcoinem mają duże znaczenie dla dnia dzisiejszego, lat, w których ponad 70% handlu odbywało się na jednej giełdzie (Mt Gox), a cena codziennie gwałtownie oscylowała (nie żeby nadal nie występuje, jak pokazuje następny wykres). Płynność jest jednym z najważniejszych czynników przy określaniu ceny dowolnego aktywa, a płynność Bitcoina zmieniła się dramatycznie w swojej krótkiej historii.

Przez kilka lat płynność nie istniała. Czy naprawdę możemy przyłożyć wagę do ruchów cen z okresu, w którym jedno duże zlecenie kupna może rzucić ogromną zieloną świecę lub kilka szybkich sprzedaży zburzyć cały wykres? Przez kilka pierwszych lat historii handlu Bitcoinem właśnie tak się stało.

Koniec największej gonitwy byków w historii

Ostatnim czynnikiem, który moim zdaniem jest najczęściej pomijany przy ocenie wcześniejszych cykli Bitcoina, jest następujący: Bitcoin nigdy wcześniej nie doświadczył bessy w szerszej gospodarce.

Bitcoin został uruchomiony w styczniu 2009 roku, w następstwie Wielkiego Krachu Finansowego. Odniesienie do ratowania banków jest nawet zawarte w kodzie bloku Genesis wydobytego przez Satoshi Nakamoto.

Dwa miesiące po tej premierze, kiedy Bitcoin nie był jeszcze notowany na rynku, giełda osiągnęła najniższy poziom. Od tego czasu, aż do szczytu sprzed 2022 r., S&P 500 zwielokrotnił się 7-krotnie, a Nasdaq skoczył 13-krotnie.

Tak więc Bitcoin został wprowadzony do idealnego środowiska rynkowego: prawie dokładnie na dnie giełdowym, przed jednym z najdłuższych i najbardziej wybuchowych rynków hossy w historii, gdzie wartość prawie każdego aktywa pod słońcem wzrosła.

Oczywiście jednym z głównych powodów tego wszystkiego były stopy procentowe. Przez większą część tego okresu stopy procentowe były utrzymywane w pobliżu zera, co sprzyjało tanim pieniądzom i fali aprecjacji ryzykownych aktywów. Bitcoin był na tych aktywach, aby szczęśliwie płynąć na tej fali.

A potem nadszedł rok 2022. Szalejąca inflacja pojawiła się w wyniku agresywnego drukowania pieniędzy, jedynej w życiu pandemii, problemów z łańcuchem dostaw i wojny w Europie, która zdławiła rynek energii. Banki centralne zostały zmuszone do podwyższenia stóp procentowych, co dobitnie zakończyło imprezę. Nie tylko to, ale cykl podwyżek stóp procentowych był najszybszy we współczesnej historii, ze stopami procentowymi w USA na północ od 5%, a przerwa w zeszłym miesiącu była pierwszą podwyżką stóp procentowych od marca 2022 r.

W związku z tym ostatni rok był pierwszym przypadkiem w krótkiej historii Bitcoina, kiedy doświadczył czegoś innego niż musujący rynek byka dla ryzykownych aktywów. Obecnie po raz pierwszy jest świadkiem koncepcji (istotnej) stopy procentowej, ze stopami zbliżonymi do zera (lub nawet ujemnymi) przez resztę swojego młodego życia.

Ten kontrastujący klimat makro unieważnił tak wiele modeli predykcyjnych dla Bitcoin, takich jak deklaracje „supercyklu” lub model „stock-to-flow” Planu B (chociaż nadal jestem zaintrygowany tym drugim i wierzę, że ma interesujące implikacje, ale to jest na inny dzień). I po prostu należy to wziąć pod uwagę, opierając się na poprzednich cyklach, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen.

Końcowe przemyślenia

Chodzi o to, że gdy połączymy wszystkie te czynniki – niewielki rozmiar próbki, zmianę płynności i pierwsze środowisko wysokiego zainteresowania / rynku niedźwiedzia w życiu Bitcoina – pokazuje to, jak bardzo należy zachować ostrożność, korzystając z przeszłości Bitcoina wydajność w celu prognozowania przyszłych działań cenowych.

Jasne, są interesujące ciekawostki do wzięcia (i korzystam z kilku w mojej analizie), ale jest to aktywo, które dosłownie przekształciło się z niejasnego eksperymentu w odległym zakątku Internetu w główne aktywa finansowe. Równocześnie gospodarka światowa przewróciła się w równie dramatyczny sposób, od wstrząsającego GFC, przez niezwykłą hossę, po czarnego łabędzia ze wszystkich łabędzi: pandemię COVID.

Po raz ostatni ani przez sekundę nie mówię, że Bitcoin nie wzrośnie ponownie, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Ale ślepe wyciąganie wzorców z poprzednich cykli, bez uwzględnienia wszystkiego, co wydarzyło się od tamtej pory, oraz środowiska, w którym te wzorce się pojawiły, wydaje się w najlepszym razie błędne.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.