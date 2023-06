Giełdy rosną, gdy Fed się zatrzymuje, ale niepewność pozostaje z powodu opóźnienia w polityce pieniężnej

Po raz pierwszy od marca 2022 roku Rezerwa Federalna nie podnosi stóp procentowych. Po dziesięciu kolejnych podwyżkach stóp procentowych – w tempie niespotykanym od lat 80. – Fed zatrzymuje się. Stopy procentowe pozostaną w przedziale od 5% do 5,25% co najmniej do 25 lipca, kiedy planowane jest kolejne posiedzenie FOMC.

Ten ruch był powszechnie oczekiwany, dlatego po ogłoszeniu nastąpił minimalny ruch. Jednak ostatnio rynki były gorące, ponieważ ta przerwa została wyceniona. Nasdaq wzrósł o 10% w ciągu ostatniego miesiąca, teraz o 31% w stosunku do roku. Gdyby ten zwrot był roczny, byłby to trzeci najwyższy zwrot od 20 lat (po 2009, 2020 i 2013).

Czy nastąpi recesja?

W pewnym sensie to wszystko ma sens. Sześć miesięcy temu sprawy wyglądały znacznie bardziej niepokojąco i chociaż niepewność i niepokój wciąż są liczne, obraz wygląda znacznie jaśniej. Gospodarka jak dotąd uniknęła recesji (mimo wrażenia, że zbliża się ona już od roku), a dane o inflacji za ostatni miesiąc wskazują na spadek do 4%. To daleko na północ od 2%, ale także znacznie poniżej prawie dwucyfrowych odczytów, które pojawiały się w zeszłym roku.

Z drugiej strony istnieją powody do niepokoju i kwestionowania skali wzrostu cen. Jasne, rynek pracy pozostaje napięty i to dobrze, ale czy wszystko w porządku? Jeśli Fed nadal będzie zdeterminowany, by obniżyć inflację do 2 proc., zatrudnienie musi przynajmniej trochę ustąpić. W zeszłym miesiącu bezrobocie wyniosło 3,4%, najniżej od 1969 roku. Hmm.

W pokoju jest też słoń: opóźniony efekt polityki pieniężnej. Zmiany stóp procentowych potrzebują trochę czasu, aby przeniknąć przez wszystkie warstwy gospodarki. W miarę upływu czasu, wysysanie płynności z systemu pociąga za sobą różnego rodzaju dźwignie – więcej kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu wymaga refinansowania, mniejsze zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne stanie się wyraźniejsze w miarę kończenia już realizowanych projektów itp.

I znów inflacja pozostaje podwyższona w stosunku do celu. Fed dał również bardzo jasno do zrozumienia, że przyszłe podwyżki stóp procentowych są daleko poza planem.

„Patrząc w przyszłość, prawie wszyscy członkowie komisji uważają za prawdopodobne, że dalsze podwyżki stóp będą odpowiednie w tym roku, aby z czasem obniżyć inflację do 2 proc.”

Jest to tak jednoznaczne, jak to tylko możliwe, i podsumowuje to, co można postrzegać jedynie jako podejście polegające na wyczekiwaniu.

„Inflacja nieco spadła od połowy zeszłego roku, niemniej jednak presja inflacyjna nadal jest wysoka, a proces obniżania inflacji do 2 proc. ma jeszcze długą drogę do przebycia” – dodał Powell.

Czy wyceny są zbyt wysokie?

Mimo tych obaw trudno mówić o zbyt wysokich wycenach. Bez zbytniego siedzenia na płocie, jest to po prostu bardzo niezwykły makroklimat. Mamy podwyższoną inflację pomimo jednego z najszybszych cykli podwyżek stóp procentowych w historii. Mamy rekordowo niskie bezrobocie, a mimo to nastroje są na dnie. A przez to wszystko ostrożnie tyka, powoli odrabiając straty z 2022 r., kiedy stracił 20% w najgorszym roku od 2008 r.

Dalsze uwagi Powella dobrze podsumowują sytuację. Nikt tak naprawdę nie wie, a już najmniej sam Fed. Na razie jest to przerwa i zobaczymy, co się stanie. Taki stan gospodarki nie ma precedensu.

„Utrzymanie docelowego zakresu na tym posiedzeniu pozwala komisji ocenić dodatkowe informacje i ich wpływ na politykę pieniężną… Oceniając odpowiednie stanowisko w polityce pieniężnej, komisja będzie nadal monitorować wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze”.

„Miękkie lądowanie”, o którym marzy tak duża część rynku, jest dalekie od zapewnienia. Nastroje pozostają niskie, a niepewność wysoka. Ale teraz jest to o wiele bardziej prawdopodobne niż sześć miesięcy temu, a sprawy wyglądają trochę bardziej różowo. Ale znowu sprawy mogą toczyć się szybko, a ekonomia 101 polega na tym, że polityka pieniężna działa z opóźnieniem.

I nie tylko mieliśmy restrykcyjną politykę pieniężną, ale stopy skoczyły od zera do północy 5%. To ogromny skok, który zbierze swoje żniwo. Daleko jeszcze do końca.