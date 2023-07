Czy podwyżki stóp procentowych się skończyły? Ocena tego, co myśli rynek

Od osiemnastu miesięcy spotkania Rezerwy Federalnej są obowiązkowym punktem programu telewizyjnego każdego, kto inwestuje na rynkach finansowych. Zmiany w najważniejszej stopie funduszy federalnych, a także język konferencji prasowych prezesa Jerome’a Powella miotały się po rynku do woli.

Po wzroście od zera jesteśmy teraz w miejscu, w którym bony skarbowe płacą daleko na północ od 5%.

Odpływ płynności był poważny. S&P 500 stracił w zeszłym roku 20% swojej wartości, co było najgorszym rokiem od 2008 roku. Tymczasem dolar umocnił się w stosunku do niemal każdej głównej waluty, ponieważ aktywa bezpiecznej przystani na świecie wyssały kapitał, a inwestorzy szybko wycofywali się z krzywej ryzyka.

A jednak, pomimo zguby i mroku, recesja jeszcze nie uderzyła. Co więcej, na ostatnim posiedzeniu Fed w zeszłym tygodniu prezes Fed, Jerome Powell, ogłosił nawet, że w Rezerwie Federalnej nie przewiduje się już w ogóle recesji, co jest znaczącym odstępstwem od jej poprzedniego stanowiska.

Co więcej, w 2023 r. rynki szły jak dotąd w górę. Po wspomnianej 20-procentowej stracie w 2022 r., S&P 500 gwałtownie się odbił i jest obecnie o mniej niż 5% niższy od swojego rekordowego poziomu, w szczególności w przypadku dużych spółek technologicznych drukowanie silnych zysków.

Duża część optymizmu wynika z nadziei, że podwyżki stóp procentowych wreszcie dobiegają końca. Wynika to z szybkiego spadku inflacji w ciągu ostatnich dwóch kwartałów, przy czym najnowsze dane za czerwiec wyniosły 3%, znacznie poniżej szczytowego poziomu 9,9% z zeszłego lata.

Ale jakie jest prawdopodobieństwo, że podwyżki stóp procentowych się zakończą? I czy w ogóle moglibyśmy zobaczyć obniżki stóp procentowych? Cóż, najlepszym sposobem na analizę tego jest wycofanie się z prawdopodobieństw implikowanych przez karmiony rynek kontraktów terminowych. Patrząc na to dla spotkania na koniec roku (grudzień 2023), widzimy, że istnieje 63% szans na to, że kurs będzie taki sam jak obecne 5,25%-5,5%. Chociaż jest to najbardziej prawdopodobny wynik, nie jest on gwarantowany i nadal istnieje spora szansa wynosząca 27%, że stopy wzrosną o 25 punktów bazowych.

Inną rzeczą, o której mówią te prawdopodobieństwa, jest minimalna szansa na obniżki stóp procentowych w tym roku, przynajmniej jeśli chodzi o rynek, z 7-procentową szansą przy stopach niższych o 25 punktów bazowych.

Jeśli jednak spojrzymy w dłuższym horyzoncie czasowym, obniżki stóp zdecydowanie wejdą w grę. Oceniając prawdopodobieństwa implikowane przez rynek kontraktów terminowych na spotkanie w czerwcu 2024 r., widzimy tylko 10% szans na to, że stopy będą takie same jak obecne, podczas gdy szansa na wyższe stopy jest znikoma i wynosi zaledwie 2%.

Zamiast tego preferowane są obniżki stóp procentowych. Jest 28% szans na spadek stóp o 25 pb, 35% (faworyt) na spadek o 50 pb, 20% szans na spadek o 75 pb, a nawet 5% szans na minus 100 pb.

W sumie bazowe oczekiwanie jest takie, że chociaż w tym roku może dojść do jeszcze jednej podwyżki, jesteśmy bardzo na skraju zacieśnienia polityki stóp procentowych.

Istnieją jednak powody, aby zachować ostrożność w obliczu tego ożywienia nastrojów. Podczas gdy inflacja znacznie spadła, po usunięciu niestabilnych elementów żywności i energii obraz nie jest już tak różowy. Jest to miara inflacji bazowej i jest zwykle używana przez Rezerwę Federalną jako bardziej podpora. Jak pokazuje poniższy wykres, ta podstawowa liczba była znacznie bardziej lepka niż główna wartość i pozostaje na poziomie 4,8%.

To powiedziawszy, obraz jest niewątpliwie jaśniejszy niż na początku tego roku. Tytułowe dane mogą nie być doskonałe, ale z pewnością pokazują, że kryzys kosztów życia ochładza się, nawet jeśli ziemia obiecana 2% nie została jeszcze osiągnięta.

Prawdziwe pytanie brzmi, ile to wszystko jest teraz w cenie. Chociaż Fed odwołuje swoje prognozy recesji to świetna wiadomość, a duszące podwyżki stóp wydają się dobiegać końca, nie oznacza to, że ból nie może nadejść. Poza tym to nie jest tak, że rynek nagle to wszystko odkrył; inflacja spadała przez cały rok, w wyniku czego akcje znajdowały się w trendzie wzrostowym – pierwsza połowa roku dla Nasdaq była najlepsza od 1983 roku.

Tak więc, chociaż makabryczna recesja jest znacznie mniej prawdopodobna, a szansa upragnionego miękkiego lądowania wydaje się mniej odległa, niekoniecznie oznacza to, że ceny będą nadal rosnąć. Akcje od miesięcy są gorące (a przynajmniej były to duże firmy technologiczne), a okazje z zeszłego roku nie są już sprzedawane po tak niskich wycenach.

Tak czy inaczej, wygląda na to, że po osiemnastu miesiącach podwyżek stóp koniec może wreszcie nadejść. Poza tym wszystko jest w ruchu.

