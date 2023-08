Głębokie odwrócenie krzywej rentowności stanowi ostrzeżenie w obliczu rosnącego optymizmu

Prawdopodobnie najbardziej znany wskaźnik recesji, odwrócona krzywa dochodowości zawsze przyciąga uwagę. Jednym z takich przykładów jest, cóż, teraz. Biorąc pod uwagę najczęściej wymieniane terminy zapadalności 10-2 lata, krzywa dochodowości znajduje się obecnie na najgłębszym poziomie inwersji od 1981 r. Ale czy to naprawdę coś znaczy?

Cóż, pierwszym krokiem jest ocena jego historycznego znaczenia, zanim przeanalizujemy, czy wskazuje to, co może się wydarzyć dalej. Na poniższym wykresie wykreśliliśmy krzywą dochodowości sięgającą lat 70., zaznaczając czerwoną przerywaną linią punkt inwersji. Zacieniowane na żółto obszary pokazują okresy recesji.

Wykres pokazuje wskaźnik, który był intrygująco dokładny, choć nie doskonały. Widzimy, jak w 1998 r. krzywa odwróciła się na krótko, ale nie nastąpiła recesja. Było to w okresie upadku długoterminowego zarządzania kapitałem (LTCM), kiedy Rosja przestała spłacać swoje zadłużenie. Fed natychmiast obniżył stopy procentowe, pomagając powstrzymać recesję. Drugim scenariuszem, który okazał się fałszywym alarmem, była krótka inwersja w sierpniu 2019 r.

Jeśli jednak pominiemy te przejściowe inwersje i skupimy się na epizodach odwrócenia krzywej dochodowości na dłużej niż sześć miesięcy, otrzymamy złowieszczy wynik – w ciągu ostatnich czterdziestu lat za każdym razem, gdy utrzymywała się ona przez sześć miesięcy, recesja podążał.

Mówię złowieszczy, ponieważ dzisiaj jesteśmy w trzynastym miesiącu inwersji, delta po raz pierwszy stała się ujemna w lipcu 2022 r..

Co więcej, jeśli spojrzymy na czas między pierwszym odwróceniem krzywej dochodowości a późniejszą recesją, waha się on od trzynastu do osiemnastu miesięcy. Jesteśmy teraz w trzynastym miesiącu inwersji.

Czy nastąpi recesja?

Choć wszystko to brzmi złowieszczo, należy pamiętać, że obecnie znajdujemy się w bardzo nietypowej sytuacji. Wyjście z czarnego łabędzia wszystkich czarnych łabędzi, pandemii COVID, jest wystarczająco niezwykłe. Ale jest też kwestia niestandardowej kombinacji wysokiej inflacji (choć ta nieco zmiękła), mocno zaostrzonych stóp procentowych i rekordowego bezrobocia.

Pomimo podwyższenia stóp procentowych z poziomu bliskiego zera do powyżej 5%, gospodarka jest niezwykle odporna. Bezrobocie wynosi 3,6%, co oznacza, że może być nawet zbyt dobre, z obawą, że wciąż gorąca gospodarka musi przynajmniej trochę rozluźnić się na rynku pracy, aby osiągnąć cel inflacyjny 2%, zwłaszcza że płace nadal rosną.

Kryzys inflacyjny z zeszłego roku (co nie znaczy, że już się skończył!) można chyba porównać jedynie z latami 70. nie do wyobrażenia pod takim ciężarem.

Tak naprawdę trudno do czegokolwiek porównać obecną sytuację makro. Szybki rzut oka na dług państwowy powie ci wszystko, co musisz wiedzieć o fakcie, że stopy procentowe nie mogą pozostawać na wysokim poziomie w nieskończoność. Będą musiały spaść, a rynek z rosnącą pewnością zakłada, że zbliżamy się do tego punktu wyjścia.

Krzywa dochodowości po prostu odzwierciedla tę sytuację. Przy spodziewanym spadku stóp procentowych krzywa dochodowości jest oczywiście odwrócona. Historycznie rzecz biorąc, stopy procentowe były obniżane, gdy gospodarka borykała się z problemami, a Fed wkraczał, aby ją wesprzeć. Oczywiście ten scenariusz jest znowu możliwy, jednak należy zauważyć, że prezes Fed Jerome Powell powiedział, że organizacja nie spodziewa się już recesji na posiedzeniu FOMC w zeszłym tygodniu.



Jeśli ta prognoza się sprawdzi, mityczne „miękkie lądowanie” zostanie osiągnięte. Będzie to również jeden z nielicznych przypadków, w których niesławna odwrócona krzywa rentowności okazałaby się czerwonym śledziem. Ale pożyczając najbardziej nadużywane wyrażenie z 2021 roku, to naprawdę są bezprecedensowe czasy, więc wszystkie zakłady są aktualne.

