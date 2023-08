Argument byka dla krypto: czy zbliża się kolejna ucieczka, ponieważ oczekiwania dotyczące podwyżek stóp są powolne?

Nastroje w kryptowalutach znacznie się zmieniły w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Po niedźwiedzim rynku, który wstrząsnął całą klasą aktywów, niszcząc reputację branży w błocie, gdy różne skandale uderzyły w przestrzeń, optymizm w końcu powraca.

Pomimo ożywienia zarówno nastrojów, jak i cen w całej przestrzeni, niedawno dyskutowaliśmy o możliwości opóźnionego efektu restrykcyjnej polityki pieniężnej, który może spaść na paradę, przedstawiając argumenty dotyczące tego, dlaczego obraz makro może nie być tak różowy dla kryptowalut, jak niektórzy inwestorzy uważać.

Jednak w tym artykule ocenimy serię byczych wskaźników, analizując, dlaczego niektórzy spekulują, że osiągnięto punkt zwrotny. Czasy te pozostają bardzo niepewne, a ryzyko jest niewątpliwie wysokie, ale dla inwestorów kryptograficznych przynajmniej nadzieja jest znacznie większa niż dziewięć miesięcy temu, kiedy FTX upadł, a Bitcoin spadł do 15 500 USD wkrótce potem.

Argument byka

Copy link to section

Najbardziej oczywistym miejscem do rozpoczęcia są plony. Po przejściu na nowy paradygmat stóp procentowych w marcu 2022 r. Rezerwa Federalna znajduje się w nieustannej serii podwyżek stóp procentowych, co w zeszłym roku spowodowało gwałtowny wzrost aktywów ryzykownych, w tym wszystkich kryptowalut.

Po środowej podwyżce o 25 pb rynek oczekuje, że podróż dobiega końca – być może jeszcze tylko jedna podwyżka (jeśli w ogóle). Dzięki temu wydaje się, że ciężar wokół kostek Bitcoina wreszcie się rozluźnia. Aby zilustrować wrażliwość aktywów na stopy procentowe, które były bliskie zeru przez większość jego istnienia przed ostatnim rokiem, regresja ceny Bitcoina w stosunku do rentowności dwuletnich obligacji skarbowych ma charakter orientacyjny. Rentowność obligacji dwuletnich zwykle zmienia się wraz z oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych i została przedstawiona na odwróconej osi na poniższym wykresie.

Oprócz rentowności, Bitcoin również historycznie poruszał się w cyklach czteroletnich. Do kolejnego halveningu, który ma nastąpić w kwietniu 2024 roku, pozostało już dziewięć miesięcy. Chociaż do tej pory były tylko trzy halvingi, a co za tym idzie, trudno przywiązywać dużą wagę do ich efektów (nie mówiąc już o tym, że przynajmniej jeden, jeśli nie dwa, miały miejsce, gdy Bitcoin miał minimalną płynność), wielu nadal wskazuje na zmniejszenie podaży jako pozytywny katalizator dla ceny Bitcoina.

Hipoteza efektywnego rynku mówi, że zdarzenia te powinny być wycenione, chociaż kontrargumentem jest to, że przy nagłym podwojeniu kosztu produkcji Bitcoina, cena musi wzrosnąć, aby utrzymać równowagę między ceną rynkową a kosztami produkcji, ponieważ nowa podaż udostępniona górnikom zostanie nagle zmniejszona o 50%.

W rzeczywistości nie wiemy jeszcze, jakie są skutki zmniejszenia o połowę, biorąc pod uwagę ekstremalną młodość Bitcoina, ale poniższy wykres pokazuje, dlaczego niektórzy trzymają się myśli, że te wydarzenia mogą być tylko zwyżkowe ze względu na cenę.

Pod podobnym kątem, jeśli wykreślimy 200-tygodniową prostą średnią ruchomą, zobaczymy, że działała ona jako silny wskaźnik wzrostu ceny Bitcoina. Po przełamaniach poniżej SMA następowały za każdym razem agresywne wzrosty cen. Cena właśnie spędziła najdłuższy czas poniżej tej linii trendu, ostatnio przebijając się nad nią i malując interesujący obraz.

Save

Powiedziawszy to, aby ponownie zwrócić uwagę na oczywistość: przy tak wielu wskaźnikach technicznych na pewno znajdzie się taki, który będzie wyglądał kusząco, gdy zostanie przedstawiony na wykresie, zwłaszcza gdy jest tak mało historii cen, z którymi można pracować.

Dodatkowo – i należy o tym pamiętać również w przypadku halveningów – globalna płynność również poruszała się w czteroletnich cyklach od czasu wprowadzenia Bitcoina. Ma to oczywiście ogromny wpływ na wszystkie aktywa obarczone ryzykiem i może być ukrytą zmienną stojącą za pozornie znaczącymi wykresami SMA i o połowę omówionymi powyżej.

Trudno powiedzieć, ale biorąc pod uwagę ostatnie ruchy na rynku stopy procentowej i łagodzenie inflacji, istnieje duża szansa, że globalny cykl płynności ponownie przypadkowo zbiegnie się z kolejnym spadkiem o połowę.

Jeśli zmienimy takt i ocenimy spadek bessy, zobaczymy również interesujące porównania z przeszłością. Bitcoin spadający kaskadowo do 15 500 USD reprezentuje jeden z najgorszych rynków niedźwiedzi w ostatnich czasach, a przy konsekwentnych wzrostach przed dużą ilością cięć, często po wcześniejszych odbiciach, istnieją zdecydowanie podobne wzorce.

W poprzednich przypadkach po tym cięciu następowały następnie wybicia szczytów, chociaż oczywiście rynek kryptograficzny był wtedy znacznie cieńszy niż obecnie, a kapitał niezbędny do takich ruchów jest większy.

Odwracając nasz zakres ponownie, aby teraz ocenić dane w łańcuchu, nie ma nic zbyt dramatycznego, ale istnieją pewne spójne trendy, o których warto wspomnieć. Pierwszym z nich jest malejąca podaż bitcoinów na giełdach, która systematycznie maleje w ciągu ostatnich kilku lat. Narracja o gromadzeniu jest często przywoływana przez wierzących, w połączeniu z twardym limitem podaży, jako powód ich determinacji, że Bitcoin ma się szybko rozwijać. Oczywiście zależy to również od tego, czy strona popytowa dotrzyma swojej części umowy.

Save

W powiązanej notatce odsetek posiadaczy długoterminowych nadal rośnie. Tylko 30% podaży przesunęło się w ciągu ostatniego roku, podczas gdy 11% znajduje się obecnie na giełdach (liczba ta bez wątpienia została obniżona przez wybryki Sama Bankmana-Frieda w zeszłym roku). Ponad połowa podaży nie zmieniła się od dwóch lat, podczas gdy nawet monety, które nie zmieniły się od ponad dziesięciu lat, wynoszą obecnie prawie 15% (mamutowy stos Satoshiego stanowi jednak około jednej trzeciej tej liczby, chociaż trudno jest określić ile z pozostałych zaginęło z wczesnych dni lub należy do osób zmarłych).

Patrząc poza największą krypto na świecie, istnieją również powody do optymizmu, że altcoiny mogą mieć więcej do zrobienia. Historycznie rzecz biorąc, na przestrzeni lat obserwowaliśmy typowy wzorzec: kapitał napływa do Bitcoina, którego cena i dominacja nad rynkiem rosną, zanim altcoiny gwałtownie rosną i dominacja spada.

Patrząc na tę dominację Bitcoina, która jest stosunkiem kapitalizacji rynkowej Bitcoina do reszty rynku kryptograficznego, wzrosła ona powyżej 50%, wykazując stałą tendencję wzrostową w ciągu ostatniego roku.

Save

Oczywiście mała przestrzeń próbki tutaj jest ponownie ogromnym zastrzeżeniem. Bitcoin sam w sobie stanowi problem ze względu na swoją młodość i ekstrapolację wyników z przeszłości, ale altcoiny są znacznie młodsze, a wiele z nich pojawiło się dopiero w ciągu ostatnich pięciu lub sześciu lat.

Dodatkowo, mechanizm dowodu działania Bitcoina, dążenie do tego, by stać się magazynem wartości i aktywem pieniężnym, a fakt, że może nawet wyrzeźbić własną niszę w oczach organów regulacyjnych, oznacza, że z powodzeniem odłączyłby się od reszty rynku kryptograficznego. Stanowiłoby to strukturalną przerwę i sprawiłoby, że poprzedni trend dominacji Bitcoina wzrastał, zanim altcoiny przyspieszą, jako w dużej mierze dyskusyjny.

Podsumowując, istnieje wiele wskaźników wskazujących na to, że Bitcoin i kryptowaluty są gotowe do ucieczki. Z drugiej strony, jak już wcześniej omawialiśmy, obecny makroklimat nadal jest bardzo nietypowy. Podczas gdy inflacja spadła i miała pozytywny wpływ na oczekiwania dotyczące stóp procentowych, stopa funduszy federalnych jest na północ od 5%, będąc blisko zera nieco ponad rok temu. Polityka pieniężna notorycznie działa z opóźnieniem, więc mądrze byłoby nie świętować jeszcze.

Ponadto krzywa dochodowości 10Y-2Y znajduje się na najgłębszym poziomie inwersji od 1981 r., co jest notorycznym wskaźnikiem recesji, co jeszcze bardziej podkreśla, że ryzyko pozostaje.

Niezależnie od tego, jak wyglądasz, zawsze będą powody, by być optymistą i niedźwiedziem. Jednakże, chociaż sytuacja makro jest trudna do uchwycenia, nie ulega wątpliwości, że nastroje w kryptowalutach są dziś znacznie lepsze niż dziewięć miesięcy temu, kiedy FTX stanęło w płomieniach i niektórzy zastanawiali się, dokąd zmierza ta enigmatyczna branża.

Save