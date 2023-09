Indeks dolara amerykańskiego (DXY) tworzy złoty krzyż, odwrócone wzorce BHP

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) w tym tygodniu nadal rósł, ponieważ popyt na dolara utrzymywał się na podwyższonym poziomie. Podskoczył do najwyższego poziomu 104,77 dolarów, najwyższego poziomu od ponad pięciu miesięcy. Wzrósł on o ponad 4% w stosunku do najniższego poziomu w tym roku.

Dolar amerykański bezpieczną przystanią

Indeks DXY był w tym tygodniu jasnym punktem na rynku finansowym. Do wzrostów doszło w momencie, gdy inwestorzy oceniali siłę amerykańskiej gospodarki i rosnące ceny ropy naftowej.

Brent, międzynarodowy benchmark, wzrósł do 90 dolarów, podczas gdy West Texas Intermediate (WTI) wzrósł do 87 dolarów. Konsekwencją tego jest to, że inflacja w USA utrzyma się powyżej 2% dłużej niż oczekiwano.

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna albo dokona kolejnej podwyżki stóp we wrześniu, albo pozostawi je na wyższym poziomie na dłużej.

Najnowsze dane pokazują, że amerykańska gospodarka spowalnia. Na przykład dane dotyczące PKB pokazały, że gospodarka rozwinęła się w drugim kwartale o 2,1%, w porównaniu z poprzednimi szacunkami wynoszącymi 2,4%.

Dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) pokazały, że w sierpniu w gospodarce powstało zaledwie 184 tys. miejsc pracy, a stopa bezrobocia wzrosła do 3,8%. Zaufanie konsumentów spadło w sierpniu.

Co więcej, raport Beige autorstwa Fed pokazał, że dynamika płac w większości regionów Fed spowalnia. Dlatego też, podczas gdy Stany Zjednoczone spowalniają, uważam, że gospodarka radzi sobie lepiej niż inne kraje, szczególnie w Europie.

Indeks dolara amerykańskiego również rośnie ze względu na rosnące rentowności w USA. Uważnie obserwowana stopa wolna od ryzyka, czyli rentowność 10-letnich obligacji, wzrosła do ponad 4%. Dlatego wielu inwestorów zagranicznych przeniosło swoje fundusze do aktywów amerykańskich, takich jak fundusze rynku pieniężnego.

Kolejnym ważnym katalizatorem dla indeksu DXY będą nadchodzące oświadczenia niektórych urzędników Fed, takich jak Goolsbee i Michele Bowman.

Prognoza indeksu dolara amerykańskiego

Wykres dzienny pokazuje, że indeks DXY od kilku tygodni znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Obecnie zmienił ważny opór na poziomie 104,64 USD w wsparcie. Indeks wzrósł także powyżej krótko- i długoterminowych średnich kroczących.

200-dniowe i 50-dniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA) niemal tworzą wzór złotego krzyża. Utworzył się odwrócony wzór głowy i ramion.

Dlatego też w nadchodzących dniach indeks prawdopodobnie będzie nadal rósł, gdyż inwestorzy wycelowali w kluczowy opór na poziomie 105,96 dolarów, który był najwyższym punktem 8 marca.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.