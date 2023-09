Oparty na AI Shiba Memu rozwija się, gdy Shiba Inu (SHIB) spodziewa się przełomu

Monety meme nadal rządzą rynkiem kryptowalut, ponieważ wyzwania, takie jak regulacje i zawirowania finansowe w USA, niszczą przestrzeń aktywów cyfrowych. Shiba Inu czeka na imponujący przełom, podczas gdy Shiba Memu wykazuje przyszłą dynamikę.

Shiba Inu znów jest w centrum uwagi, a liczby wyjaśniają wszystko. Ostatni wzrost zmienności altcoina wskazywał na możliwe odwrócenie trendu. Ponadto SHIB odnotował ostatnio lukratywny rozwój, co dodaje optymizmu.

Platforma DeFi ShibaSwap, która obsługuje SHIB, BONE i LEASH, ma całkowitą wartość zablokowaną na poziomie 23,4 mln USD, co oznacza spadek o 10,59% w ciągu ostatnich siedmiu dni i 24-godzinny wzrost o 0,51%. Co to oznacza? Zmiany krótkoterminowe przyczyniają się do oczekiwanej zmiany w szerokim krajobrazie.

Co więcej, Shiba Inu wykazuje niski wolumen obrotu, sygnalizując ponowną kalibrację rynku przy rosnącej zmienności. Wskaźnik spalania SHIB wzrósł o 270% w ciągu ostatniego dnia. Spalanie tokenów usuwa aktywa z obiegu, aby zmniejszyć podaż i zwiększyć popyt. Nagły wzrost wskaźnika spalania Shiba Inu może zmusić kryptowalutę do przezwyciężenia obecnych ograniczeń.

Co dalej? Entuzjaści mogą być zmuszeni do obserwowania wskaźnika spalania Shiba Inu i wolumenu obrotu jako wskaźników, które mogą katalizować ogromny ruch na rynku.

📈LONG: #SHIBUSDT $SHIB by altFINS



Shiba Inu (SHIB) Trend Reversal confirmed. Potential swing entry @$0.000008 w/upside target to $0.000010 & 200-day Moving Average. Pullback could be attractive entry. pic.twitter.com/kjxwNuYNGy — Crypto | ChartMonkey (@chartmonkie) September 2, 2023

Jeden z analityków podkreślił, że altcoin potwierdził odwrócenie trendu i każde cofnięcie może stanowić atrakcyjny poziom wejścia.

Shiba Memu – rewolucja na rynku monet meme

Shiba Memu to nowy token meme, który przyciągnął graczy rynkowych ze względu na swoje potężne funkcje. Oparty na sztucznej inteligencji token łączy blockchain i sztuczną inteligencję, aby zagwarantować ogromną użyteczność dla użytkowników.

Shiba Memu (SHMU) w dalszym ciągu przyciąga uwagę inwestorów, ponieważ wielu postrzega ten aktyw jako kolejną wielką rzecz w sektorze kryptowalut. Altcoin łączy w sobie wiodące innowacje – blockchain i sztuczną inteligencję. Fuzja ta skutkuje krzyżowymi projektami kryptowalutowymi, które przyciągają entuzjastów sztucznej inteligencji i inwestorów kryptowalut.

Czy warto zainwestować w Shiba Memu?

Projekt Shiba Memu prawdopodobnie utrzyma swoją zwyżkową ścieżkę, przynosząc fanom znaczne zyski. Aktywa te coraz częściej przyciągają rozmowy w społeczności jako topowy altcoin z lukratywnymi możliwościami.

Chociaż przypomina większość kryptowalut tematycznych, w zależności od dobrego wyglądu i trendów, aby przyciągnąć uwagę, Shiba Inu jest poza uroczym memem bez użyteczności.

Shiba Memu zapewniła lukratywne zyski podczas przedsprzedaży, sygnalizując zaufanie inwestorów jeszcze przed oficjalną publikacją. Cena altcoina wzrosła o stałą kwotę 0,000225 USD dziennie od momentu uruchomienia pierwszej oferty monet (ICO) na poziomie 0,01125 USD.

Ponieważ większość osób w świecie kryptowalut i poza nim staje się coraz bardziej zainteresowana imponującym potencjałem sztucznej inteligencji, Shiba Memu prawdopodobnie zdominuje branżę w nadchodzących czasach. Więcej informacji można znaleźć na ich oficjalnej stronie internetowej.

