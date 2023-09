Cena BNB jest zagrożona, ponieważ Binance Chain DeFi TVL osiąga minima z 2021 roku

Cena Binance Coin znajdowała się w ciągu ostatnich kilku miesięcy w silnym trendzie niedźwiedzim w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi Binance. W piątek cena monety BNB wynosiła 214 dolarów, czyli ~40% poniżej najwyższego poziomu w tym roku.

Obawy dotyczące Binance pozostają

Binance, największa giełda kryptowalut na świecie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdowała się pod silną presją. Największym wyzwaniem był poważny pozew złożony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

W pozwie wysunięto kilka zarzutów, w tym fakt, że Binance mieszało fundusze, wykorzystywało szwajcarski fundusz do manipulowania cenami, oferowało usługi klientom z USA i oferowało papiery wartościowe niezgodnie z prawem. Binance odrzuciło te twierdzenia.

Co więcej, Binance widziało, jak niektórzy z jego wysokiej rangi menedżerowie opuszczali giełdę. Odeszli na przykład Gleb Kostarev i Władimir Smerkis, wyżsi urzędnicy nadzorujący Rosję. Z firmy odeszło także kilkudziesięciu innych menedżerów.

Jednocześnie Binance odnotowało dalszy spadek wolumenu aktywów będących przedmiotem obrotu giełdowego wraz z kontynuacją krypto zimy. Dane pokazują, że Binance ma łącznie ponad 57 miliardów dolarów aktywów, z czego 50 miliardów dolarów to czyste aktywa.

A co najważniejsze, łączna suma aktywów zamkniętych w Łańcuchu Binance spada. BNB Chain ma obecnie 4,48 miliarda dolarów całkowitej zablokowanej wartości (TVL), co czyni go trzecim co do wielkości graczem w branży po Ethereum i Tron. W ujęciu BNB sieć ma ponad 21 milionów tokenów, najniższy poziom od kwietnia 2021 roku. W szczytowym momencie moneta miała w swoim ekosystemie ponad 66 milionów tokenów.

Największe sieci DeFi w łańcuchu BNB to PancakeSwap, Venus Finance, Radiant i Coinwind. PancakeSwap, wiodąca zdecentralizowana giełda, została wyprzedzona przez duże giełdy, takie jak dYdX i Uniswap.

Cena BNB również boryka się z problemami z powodu szerszych problemów na rynku. Na przykład indeks kryptowalutowego strachu i chciwości spadł, podczas gdy indeks dolara amerykańskiego (DXY) wzrósł do najwyższego poziomu od pięciu miesięcy.

Prognoza cen BNB

Wykres dzienny pokazuje, że na początku tego roku cena monety BNB utworzyła potrójny szczyt na poziomie 340 dolarów. Ten wzór jest jednym z najbardziej niedźwiedzich w analizie technicznej. Następnie nastąpiło niedźwiedzie wybicie poniżej linii szyi przy cenie 264 dolarów.

Cena monety BNB osiągnęła obecnie kluczowe wsparcie na poziomie 220 dolarów, najniższy poziom z 22 grudnia. Utworzył również wzór niedźwiedziej flagi. Dlatego podejrzewam, że moneta doświadczy niedźwiedziego wybicia, ponieważ sprzedający osiągną kolejny psychologiczny poziom na poziomie 200 dolarów. Stop-loss dla tej transakcji wyniesie 230 USD.

