Sztuczna inteligencja zapewniła w tym roku bezprecedensowe wzrosty akcji kluczowych graczy, takich jak Nvidia – ale strateg Goldman Sachs jest przekonany, że obawy o bańkę są przesadzone.

Dlaczego sztuczna inteligencja nie jest bańką?

Peter Oppenheimer spodziewa się, że sztuczna inteligencja zwiększy roczny globalny produkt krajowy brutto o 7,0 bilionów dolarów w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Strateg powiedział klientom w swojej ostatniej notatce badawczej, że trwający od początku roku wzrost napędzany sztuczną inteligencją opiera się na mocnych podstawach, a zatem jest “uzasadniony”.

Obecne wyceny w branży technologicznej nie są tak napięte, jak w poprzednich okresach bańki. Uważamy, że wciąż znajdujemy się na wczesnym etapie nowego cyklu technologicznego, który prawdopodobnie doprowadzi do dalszych lepszych wyników.

Wcześni triumfatorzy, tacy jak Microsoft i Nvidia, mogą pochwalić się solidnym bilansem i lukratywnymi zwrotami z inwestycji – powtórzył.

Nie jest jednak przesądzone, że będą oni jedynymi, którzy skorzystają na ciągłym zainteresowaniu sztuczną inteligencją. Idąc dalej, niedawno uruchomione platformy o dużym potencjale, takie jak Shiba Memu, mają równie duże szanse na wykorzystanie rajdu wywołanego sztuczną inteligencją, jak każdy inny.

Shiba Memu to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji

Shiba Memu to potęga marketingowa – jak wynika z białej księgi znajdującej się na jej stronie internetowej – ale o wyjątkowym charakterze.

Projekt wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby dokonać ewolucji w platformę tak samo wpływową, jak sto agencji marketingowych razem wziętych. Tworzenie treści dla siebie, promowanie tych treści w Internecie – to zadania, które Shiba Memu wykonuje za pomocą sztucznej inteligencji.

Co ważniejsze, wykorzystanie sztucznej inteligencji nie ogranicza się wyłącznie do autopromocji. Shiba Memu twierdzi, że jest w stanie dostosować się również do wielu innych zastosowań.

Należy pamiętać, że to rozwiązanie AI jest zasilane przez własną monetę meme, która nazywa się “SHMU”.

Zakup natywnej monety Shiba Memu może być sposobem na wykorzystanie szybkiego wzrostu rynku monet meme, który w ciągu ostatnich dwóch do trzech lat wzrósł z 20 miliardów dolarów do 20 miliardów dolarów. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o “SHMU”.

Przedsprzedaż SHMU cieszy się popularnością

Shiba Memu zebrał 2,6 mln USD sprzedając swoją natywną monetę w mniej niż trzy miesiące, co wskazuje na silny popyt.

Oczekuje się, że zainteresowanie SHMU wzrośnie jeszcze bardziej, gdy platforma ruszy naprzód z planowanym uruchomieniem pulpitu nawigacyjnego AI jeszcze w tym roku – a większy popyt prawdopodobnie spowoduje umocnienie ceny.

Jednak nawet do tego czasu moneta meme jest znacznie bardziej ekscytująca niż jej odpowiedniki, ponieważ jej cena rośnie każdego dnia w trwającej przedsprzedaży. W chwili pisania tego tekstu token Shiba Memu jest wart 0,026 USD, ale będzie wart więcej po 22 godzinach, o czym poinformowano na stronie internetowej.

Kierownictwo Shiba Memu planuje wprowadzić token na znane giełdy kryptowalut również po zakończeniu bieżącej przedsprzedaży – jest to wydarzenie, które zwykle katalizuje dalszy wzrost ceny. Możesz zapoznać się ze sposobami zakupu SHMU w przedsprzedaży na tej stronie.

Shiba Memu (SHMU) może skorzystać z ETF Bitcoina

Wreszcie, ważne jest, aby powtórzyć, że Shiba Memu jest kryptowalutą u podstaw. Tak więc wiele krótkoterminowych czynników, które mają odblokować kolejną hossę na kryptowalutach, może również przynieść korzyści SHMU.

Na przykład, amerykański sąd powiedział niedawno Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, że nie ma wystarczająco silnego powodu, aby nie pozwolić Grayscale przekształcić swojego bitcoinowego funduszu powierniczego w fundusz giełdowy – jest to orzeczenie, które zdaniem wielu ekspertów jest ogromnym krokiem w kierunku uzyskania zgody na ETF Bitcoina.

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ oczekuje się, że ETF Bitcoina napędzi kapitał instytucjonalny do największej na świecie kryptowaluty, która nieuchronnie wzrośnie w odpowiedzi. Będąc swoistym przewodnikiem, niezależnie od kierunku obranego przez BTC, reszta ekosystemu kryptowalut, w tym Shiba Memu, zazwyczaj czuje się zobowiązana do podążania za nim.

Mówiąc najprościej, token SHMU może być dobrą inwestycją, biorąc pod uwagę, że ma trzy różne typy trendu na ogonie: jeden napędzany przez sztuczną inteligencję, jeden z rynku memów, a jeszcze inny z całej przestrzeni kryptowalutowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Shiba Memu? Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej tutaj.

