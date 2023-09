Zużycie energii w Ethereum (ETH) spadło o 99,9% w ciągu roku od połączenia

Dzisiaj (15 września 2023 r.) kończy się pierwszy rok przejścia Ethereum na proof-of-stake z proof-of-work. Warto zauważyć, że w ciągu ostatniego roku zużycie energii przez blockchain spadło o 99,9%.

Zużycie energii przez Ethereum drastycznie spada po połączeniu

Copy link to section

W wyniku fuzji Ethereum zużycie energii w sieci spadło o 99,9% w ciągu roku. Ether zniszczył (spalił) ETH o wartości około 488 mln dolarów (300 000 tokenów) od czasu migracji do PoS 15 września 2022 r.

Co więcej, od czasu transformacji podaż eteru znacznie spadła. Liczba ta spadła ze 120,5 miliona podczas aktualizacji scalania do 120 221 107 w momencie publikacji prasy. To pokazuje, że Ethereum znalazło się w deflacji ekonomicznej – zmniejszona podaż w celu zwiększenia popytu i gwałtownego wzrostu cen.

Nadchodząca aktualizacja Ethereum w Cancun-Deneb

Copy link to section

Ether oczekuje na aktualizację Cancun-Deneb (zaplanowaną na koniec października 2023 r.), co spowolni stakowanie ETH.

Save

Aktualizacja w Cancun będzie miała znaczący wpływ na sieci blockchain i warstwy 2 Ether. Zawiera EIP 4844, kluczową funkcjonalność, która z radością przyjmie pełny Dansharding, rewolucję, która doprowadzi Ethereum do oficjalnego masowego przyjęcia.

EIP 4844 wprowadzi Blob Data w celu zmniejszenia opłat transakcyjnych w sieciach warstwy 2, przyciągając więcej użytkowników z platform Ether i innych platform warstwy 1.

Akcja cenowa Ethereum

Copy link to section

Chociaż analitycy przewidywali imponujące wzrosty cen w obliczu nowego deflacyjnego statusu Etheru, wyzwania makroekonomiczne, w tym eskalacja inflacji, kryzys bankowy i sztywne regulacje, rozwiały nadzieje na dramatyczne wzrosty. Cały rynek kryptowalut wykazywał niedźwiedzi trend w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Ethereum w dużej mierze podążało za szerokimi ruchami cen rynkowych i pozostało stosunkowo niezmienione od czasu migracji PoS. W dniu 15 września 2022 r. cena altcoina wynosiła 1635 dolarów, czyli niewiele od poziomu z czasu prasowego wynoszącego 1630 dolarów.

Save Source – Invezz.com

Chociaż cena eteru może wydawać się rozczarowująca rok po długo oczekiwanej aktualizacji, wpływ na takie czynniki, jak podaż i zużycie energii, pozostaje bardzo znaczący.

Ponadto programiści Ethereum nadal tworzą. Chociaż nadchodząca aktualizacja w Cancun może nie mieć natychmiastowego wpływu na cenę tokena, jej długoterminowy wpływ wprowadzi katalizatory wzrostu ceny ETH.

Większa liczba użytkowników i transakcji przekłada się na więcej tokenów wykorzystywanych jako opłaty. Stwarza to popyt na Ethereum w celu uiszczania opłat, co prowadzi do wzrostu cen w dłuższej perspektywie.

Save