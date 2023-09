Halving Bitcoina nastąpi za siedem miesięcy, ale czy będzie wzrostowy?

Gdy zamykamy stronę o lecie i wkraczamy w czwarty kwartał, na horyzoncie pojawia się coś coraz bliżej: halving Bitcoina. Czwarta iteracja szeroko dyskutowanego cięcia podaży Bitcoina ma nastąpić w kwietniu 2024 r.

Co to jest halving?

Halving spowoduje zmniejszenie dotacji blokowej o połowę, z 6,25 do 3,125 Bitcoina. Dotacja blokowa jest integralną częścią struktury motywacyjnej wokół Bitcoina, a górnicy polegają na niej, aby otrzymać wynagrodzenie za swój „wolontariat” w utrzymaniu łańcucha bloków. Jest zaprogramowany tak, aby dzielić na pół co 210 000 bloków, co mniej więcej pokrywa się z odstępami czteroletnimi.

W ten sposób stopa inflacji Bitcoina zmniejszy się o połowę – tak jak to miało miejsce w przeszłości, przy czym pierwszy, drugi i trzeci halving będą miały miejsce odpowiednio w latach 2012, 2014 i 2020.

Innym sposobem spojrzenia na to jest to, że podaż nowych Bitcoinów na rynku maleje w odstępach co cztery lata. Przy ograniczonej podaży wynoszącej 21 milionów Bitcoinów, ostateczny halving nastąpi w 2140 r., kiedy dotacja spadnie do zera, a same opłaty transakcyjne utrzymają sieć.

Oznacza to, że pomimo wprowadzenia Bitcoina na rynek zaledwie 15 lat temu i wciąż pozostało 117 lat do osiągnięcia ostatecznego limitu podaży, zdecydowana większość Bitcoinów, jakie kiedykolwiek będą istnieć, jest już w obiegu. Dokładnie 93%.

Czy to wzrost dla Bitcoina?

Prawdopodobnie jednym z najczęściej dyskutowanych tematów w kryptowalutach jest wpływ halvingów Bitcoina na cenę. Nie jest to zaskakujące z dwóch powodów. Po pierwsze, jak mówi nam ekonomia 101, cena równa się podaży i popytowi; jeśli podaż spada, cena powinna wzrosnąć.

Drugim powodem jest poniższy wykres. W przypadku poprzednich halvingów cena Bitcoina szybko rosła w górę (zwróć uwagę na skalę logarytmiczną).

Istnieją jednak powody, aby zachować ostrożność. Wspomnieliśmy wcześniej o ekonomii 101, ale teraz czas przejść do statystyki 101. Bitcoin doświadczył tylko trzech halvingów, co jest zdecydowanie zbyt małą próbą, z której można wyciągnąć jakiekolwiek konkretne wnioski.

Wzmocnieniem tego poglądu jest fakt, że w rzeczywistości wielkość próby może być jeszcze mniejsza. Pierwszy halving miał miejsce w 2012 roku, kiedy Bitcoin był jeszcze nieznaną ilością poza niszowymi zakątkami Internetu. Nawet drugi halving, który miał miejsce w 2016 r., przyniósł handel Bitcoinem przy bardzo niskiej płynności.

W ostatnich latach rynek kryptowalut uległ całkowitej transformacji, a klasa aktywów wyłoniła się z cienia do głównego nurtu. Warto o tym pamiętać, czerpiąc z trendów z minionych lat. Dotychczasowe wyniki nigdy nie gwarantują przyszłych wyników, ale jest to szczególnie prawdziwe w przypadku Bitcoina, który pojawił się na scenie szybciej niż jakikolwiek inny aktyw wcześniej.

Nawet halving w 2020 r., być może pierwszy, w którym Bitcoin można uznać za klasę aktywów działających w dobrej wierze, miał miejsce podczas czarnego łabędzia wszystkich czarnych łabędzi, czyli globalnej pandemii na niespotykaną skalę we współczesnych czasach. Miało to miejsce w okresie bonanzy drukowania pieniędzy i agresywnych wzrostów cen wszystkich ryzykownych aktywów.

To prowadzi nas ładnie do następnego punktu. Być może największym powodem, dla którego należy zachować ostrożność przy ocenie skutków halvingów Bitcoina, jest to, że te cięcia podaży zbiegły się wyjątkowo dobrze z globalnymi cyklami płynności.

Następny wykres Fidelity dobrze to pokazuje. Jak możemy być pewni, że to halvingi wpływają na cenę Bitcoina, skoro tak dobrze pokrywają się z cyklami płynności? Czy to tylko szczęśliwy zbieg okoliczności?

Podobny punkt podkreślaliśmy, gdy podczas pandemii mówiono o „supercyklu”. Nie możemy zapominać, że Bitcoin został wypuszczony na rynek dopiero w 2009 roku, a blok Genesis został wydobyty dwa miesiące przed najniższym poziomem na giełdzie w marcu tego samego roku.

Potem przyszła hossa o historycznej skali i długowieczności, ze stopami procentowymi bliskimi zera i doskonałym środowiskiem dla ryzykownych aktywów. Bitcoin nigdy wcześniej nie doświadczył bessy w szerszej gospodarce, co oznacza, że nie mieliśmy pojęcia, jak będzie się sprzedawał, gdy nadejdzie ten dzień. Dowiedzieliśmy się, że w 2022 r.

Wszystko to nie oznacza, że halvingi Bitcoina nie mają wpływu na cenę Bitcoina. Limit podaży i z góry ustalony harmonogram wypuszczenia nowego Bitcoina mają kluczowe znaczenie dla podstaw Bitcoina. To właśnie pozwala na analizę go w kontekście makroekonomicznym w porównaniu ze złotem i sprawia, że jego badanie jest tak intrygujące.

Może to być zbieg okoliczności, że halvingi zbiegły się z globalnymi cyklami płynności. Rzecz w tym, że tak jak przed ubiegłymi osiemnastoma miesiącami nie mieliśmy informacji o tym, jak Bitcoin będzie zachowywał się w napiętym otoczeniu monetarnym, tak po prostu nie mamy pewności.

Uwolnienie nowej podaży wciąż jest ograniczane i choć niektórzy mogą twierdzić, że zostało to wycenione, tak naprawdę jest to nowatorski atut, jakiego nie widzieliśmy wcześniej, w związku z czym nie możemy z całą pewnością argumentować w tej kwestii.

To jedynie przestroga, że według stanu na rok 2023 nie mamy wystarczających informacji, aby w ten czy inny sposób stwierdzić, czy halvingi spowodują wzrost cen. W końcu ludzie, a co za tym idzie i rynki, potrafią ulegać emocjom.

Ale czas pokaże.

