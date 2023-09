Ceny kryptowalut spadły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Bitcoin, który w czerwcu osiągnął najwyższy poziom 32,000 USD, spadł do około 26,000 USD, podczas gdy łączna kapitalizacja rynkowa wszystkich monet spadła do 1,08 bln USD. Poczucie strachu rozprzestrzeniło się na rynku, a indeks strachu i chciwości spadł do strefy strachu 45.

Shiba Memu ma się dobrze

Pomimo trwającego marazmu, Shiba Memu, nowa moneta meme ma się dobrze. Deweloperzy zebrali ponad 2,9 mln USD w sprzedaży tokenów. To sprawia, że jest to jedna z najlepiej prosperujących sprzedaży tokenów w tym roku, biorąc pod uwagę, że trwa ona od kilku miesięcy. Shiba Memu można kupić tutaj.

Zgodnie z białą księgą, Shiba Memu to kryptowaluta, która wykorzystuje niektóre z największych tematów na rynku. Ma być głównym graczem w branży monet meme, która jest obecnie warta miliardy dolarów. Sektor ten jest obecnie zdominowany przez Pepe, Shiba Inu i Dogecoin.

Celem Shiba Memu jest również czerpanie korzyści z ciągłego napływu sztucznej inteligencji (AI). Wielu analityków uważa, że technologia sztucznej inteligencji zakłóci funkcjonowanie wszystkich branż, w tym dziennikarstwa, marketingu, motoryzacji i produkcji.

Technologia Shiba Memu, nad którą obecnie pracują programiści, będzie wykorzystywać wiele technologii. Na przykład będzie wykorzystywać technologie takie jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP), analiza predykcyjna, personalizacja, analiza nastrojów oraz personalizacja obrazu i wideo. Wykorzysta tę technologię do opracowania własnych treści marketingowych.

Posiadacze Shiba Memu również skorzystają na rozwoju ekosystemu. Na przykład będą zarabiać pieniądze poprzez staking, który jest procesem, w którym ludzie zarabiają pieniądze za samo posiadanie kryptowaluty. W niektórych przypadkach staking kryptowalut może przynieść inwestorom ponad 10% rocznego zysku.

Co najważniejsze, sprzedaż tokena Shiba Memu jest wyjątkowa, ponieważ cena tokena rośnie każdego dnia. W chwili pisania tego tekstu Shiba Memu sprzedawano po 0,02800 USDT. W następnej sesji cena zwiększy się do 0,028225 USDT. Oznacza to, że początkowi nabywcy SHMU odnotowują skok ceny tokena jeszcze przed wejściem na giełdę.

Przed nami decyzja Rezerwy Federalnej

Kolejnym prawdopodobnym katalizatorem dla Shiba Memu jest Rezerwa Federalna, która w środę wyda decyzję w sprawie polityki pieniężnej. Decyzja ta zapadnie w trudnym momencie dla amerykańskiej gospodarki.

Na przykład pracownicy UAW rozpoczęli poważny strajk, domagając się wyższych płac. Analitycy uważają, że strajk ten potrwa kilka tygodni, szkodząc amerykańskiej gospodarce. Ci ostatni zauważają, że miesiąc strajków zaszkodzi gospodarce o ~0,20%. Analitycy Bank of America również spodziewają się, że gospodarka ucierpi o 0,1% do 0,2%.

Jednocześnie miliony Amerykanów zaczną spłacać swoje pożyczki studenckie pod koniec tego miesiąca. Większość z nich zapłaci od 200 do 300 USD, co tylko w pierwszym roku przekroczy 100 miliardów USD.

Co więcej, ostatnie dane pokazały, że rynek pracy łagodnieje. Stopa bezrobocia wzrosła w sierpniu do 3,8%, podczas gdy gospodarka dodała 184 tys. miejsc pracy. Ponadto Kanał Panamski odnotowuje największy korek od lat. Wszystkie te czynniki oznaczają, że Fed może zakończyć podwyżki stóp procentowych, co jest pozytywną rzeczą dla kryptowalut takich jak Shiba Memu.

