Drodzy fanboye SCHD ETF: Kupujcie także akcje DGRO i VIG

Schwab US Dividend Equity (SCHD) to jeden z najpopularniejszych funduszy ETF nastawionych na dywidendę wśród funduszy dochodowych i dywidendowych. Fundusz jest ceniony za swoje 11-letnie doświadczenie w zakresie wzrostu dywidend. Ma również stopę dywidendy na poziomie 3,53%, czyli wyższą niż w przypadku innych popularnych funduszy, takich jak SPDR S&P 500 (SPY) i Invesco QQQ ETF.

SCHD to świetny ETF

Jak już pisałem wcześniej, Schwab US Dividend Equity to świetny fundusz, w skład którego wchodzą jedne z największych blue chipów w USA. Największe spółki w funduszu to Amgen, Cisco, AbbVie, Broadcom, Home Depot i Chevron. Inne firmy w funduszu to Pepsico, Merck i Coca-Cola.

Wszystkie te spółki są wysokiej jakości spółkami, które mogą pochwalić się długą historią zwiększania wypłat dla inwestorów. Co najważniejsze, w przeciwieństwie do SPY, która jest ukierunkowana na branżę technologiczną, SCHD ma szerszy zakres. Przemysł, opieka zdrowotna, finanse, podstawowe produkty konsumenckie i technologie informacyjne stanowią ponad 10% portfolio.

Największym wyzwaniem dla Schwab US Dividend Equity jest to, że nie ma w nim żadnych spółek o dużym wzroście. W związku z tym fundusz pominął niektóre z najważniejszych tematów na rynku w ciągu ostatnich kilku lat. Na przykład, podobnie jak Warren Buffett, przeoczyła kluczowe trendy, takie jak pojazdy elektryczne (Tesla), streaming (Netflix), sztuczna inteligencja (Nvidia) i przetwarzanie w chmurze (Microsoft).

Kolejnym wyzwaniem jest to, że nie zainwestował w niektóre z kluczowych spółek, które zapewniają najwięcej zysków. Na przykład nie jest obecny w partnerstwach energetycznych, takich jak Enterprise Product Partners (EPD) i Energy Transfer (ET). Energia stanowi zaledwie 8% funduszu. Nie inwestuje także w REIT-y.

DGRO i VIG to także świetne fundusze

SCHD vs. DGRO vs. VIG ETF

Uważam, że inwestorzy SCHD powinni również rozważyć dywersyfikację swoich portfeli za pomocą wysokiej jakości funduszy ETF. iShares Core Dividend Growth (DGRO) i Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (VIG) to jedne z najlepszych alternatyw.

Obydwa są funduszami o dużej płynności, dysponującymi odpowiednio ponad 23 miliardami dolarów i 66 miliardami dolarów. Są to także tanie fundusze, których wskaźnik wydatków wynosi odpowiednio 0,06% i 0,08%.

Najważniejszym faktem dotyczącym tych dwóch funduszy jest to, że podobnie jak SCHD inwestowały one w wysokiej jakości spółki, które mogą pochwalić się historią wzrostu dywidend. Do najważniejszych firm DGRO należą Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson i Apple.

VIG skupia się bardziej na spółkach technologicznych, które stanowią 22% funduszu. Jej największe firmy to Microsoft, Apple, Exxon, UnitedHealth i Visa. Dlatego inwestowanie w SCHD, VIG i DGRO zapewni Twojemu funduszowi równowagę wzrostu, wartości i dochodu.

Oprócz tych funduszy polecam również przeznaczyć część środków na inne objęte fundusze ETF typu call. Dokładnie, uwielbiam mieć zarówno JPMorgan Equity Premium (JEPI), jak i JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ).

