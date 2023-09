Bitcoin powrócił dziś poniżej 27,000 USD po tym, jak Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych pominęła podwyżkę stóp procentowych, ale utrzymała wyższą stopę procentową w dłuższej narracji.

Robert Kiyosaki jest optymistycznie nastawiony do Bitcoina

Co ciekawe jednak, Robert Kiyosaki – znany autor książki “Bogaty ojciec, biedny ojciec”, postrzega ostatnią słabość jako okazję do uzyskania ekspozycji na największą kryptowalutę na świecie.

Złoto, srebro, bitcoin to dziś okazje… ale nie jutro. Ameryka jest spłukana. Kupcie GSBC dziś przed akcjami, obligacjami, nieruchomościami.

Według wcześniejszych doniesień, Kiyosaki nazwał kryptowaluty przyszłością pieniędzy, a waluty fiducjarne “fałszywymi pieniędzmi”.

Na początku tego tygodnia pseudonimowy analityk kryptowalut – PlanB lub 100trillionUSD również ponowił swoją prognozę, że Bitcoin będzie wart 100,000 USD w 2025 roku. Ostatecznie widzi nawet, że jego cena osiągnie 1,0 mln USD, podobnie jak założycielka i dyrektor generalna Ark Invest – Cathie Wood.

Takie prognozy, choć huczne, są istotne, ponieważ BTC jest swoistym wskaźnikiem. Kierunek, który obiera, jest zwykle kierunkiem, w którym podąża cała przestrzeń kryptowalut. Tak więc, jeśli rzeczywiście dojdzie do tak gwałtownego wzrostu w nadchodzących miesiącach i latach, prawdopodobnie skorzysta na tym również cały rynek kryptowalut.

I nie dotyczy to tylko starszych lub bardziej uznanych monet – w tym rajdzie mogą również wziąć udział świeże monety, takie jak Shiba Memu.

Witamy w Shiba Memu – marketingowej potędze

Shiba Memu chce, żebyś myślał o projekcie jak o stu agencjach marketingowych połączonych w jedną.

Dlaczego? Ponieważ wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji do tworzenia, a następnie promowania treści w internecie. I nie ogranicza się to tylko do autopromocji, ale można to również dostosować do wielu innych zastosowań.

Mowa tu o maksymalnej produktywności i wydajności, nieprawdaż?

Shiba Memu jest tym bardziej atrakcyjny, że nie chodzi tu wyłącznie o użyteczność, ale także o inwestycję. Jego natywna moneta meme – “SHMU” jest obecnie w przedsprzedaży, którą można przechowywać w nadziei na osiągnięcie dużych zysków.

Należy pamiętać, że monety meme to rynek, który nie był nic wart na początku pandemii, a wart około 20 mld USD w 2022 roku. Zasadniczo jest to rodzaj wzrostu, z którego można skorzystać, inwestując w monetę Shiba Memu.

Jakie krótkoterminowe czynniki mogą pomóc monecie SHMU?

Shiba Memu nie trafiła jeszcze na znaną giełdę kryptowalut. Warto o tym wspomnieć, ponieważ wejście na giełdę zazwyczaj zwiększa popyt i ostatecznie podnosi cenę.

Jest to zatem katalizator, który może przełożyć się na aprecjację cen w najbliższej perspektywie.

Nie oznacza to jednak, że obraz popytu jest w pewnym sensie znakiem zapytania. SHMU zebrało już aż 3,1 mln USD w przedsprzedaży, co sygnalizuje solidne zainteresowanie monetą meme opartą na sztucznej inteligencji.

Shiba Memu ma również wprowadzić pulpit nawigacyjny AI do końca 2023 roku, który powinien być również korzystnym rozwiązaniem w najbliższej przyszłości.

Do tego czasu ekscytujące jest to, że cena SHMU rośnie co 24 godziny. Na przykład obecnie moneta jest warta 0,0286 USD, a następny wzrost ceny spodziewany jest za niecałe dwie godziny.

Shiba Memu (SHMU) może skorzystać na szybkim rozwoju sztucznej inteligencji

Wreszcie, Shiba Memu to strategia oparta na sztucznej inteligencji – innowacji, która ma kierować rynkami finansowymi w nadchodzących miesiącach i latach.

Tylko w tym tygodniu analityk Bank of America, Savita Subramanian, podniosła cenę docelową na koniec roku w ramach referencyjnego indeksu S&P 500, powołując się na sztuczną inteligencję, która będzie napędzać wzrost zysków w przyszłości.

Ogólnie rzecz biorąc, sztuczna inteligencja jest obecnie rynkiem wartym około 200 mld USD, a do końca tej dekady oczekuje się, że gwałtownie wzrośnie do prawie 2,0 bln USD. To właśnie ten rodzaj wzrostu, na który prawdopodobnie będziesz miał szansę, jeśli zainwestujesz w SHMU.

Jak widać, istnieje wiele czynników, które razem mogą przyczynić się do odblokowania znacznego wzrostu ceny natywnej monety Shiba Memu. A czy jest lepszy czas na zainwestowanie pieniędzy w kryptowalutę, która ma przynieść duże zyski, niż gdy jest ona w przedsprzedaży?

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Shiba Memu lub monecie SHMU.

