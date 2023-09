Decyzja Fed: czy amerykańskie akcje są wyceniane perfekcyjnie?

S&P 500 kontynuuje notowania w górę po tym, jak amerykańska Rezerwa Federalna oznajmiła, że w tym miesiącu pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Bank of America podniósł dziś cel S&P 500

Bank centralny zasygnalizował jednak, że prawdopodobnie dokona jeszcze jednej podwyżki przed końcem tego roku.

Mimo to Savita Subramanian – analityk Bank of America, spodziewa się, że szerokość rynku będzie się poprawiać w przyszłości. Podniosła dziś swój cel na koniec roku dla indeksu S&P 500 do 4600, co oznacza kolejny wzrost o 4,0%.

Recesja zażegnana twierdzi ekonomista zgodny z konsensusem… ogólny komunikat naszych pięciu wskaźników docelowych jest optymistyczny.

Pod koniec lipca indeks referencyjny kształtował się na poziomie 4590, ale od tego czasu spada z powodu rosnących cen ropy i obaw o słabość światowej gospodarki.

Fed prawdopodobnie obniży stopy procentowe tylko dwukrotnie w 2024 r

W czwartek wykres punktowy zasygnalizował dwie obniżki stóp procentowych w przyszłym roku w porównaniu z czterema, które przewidywał w czerwcu, co wzmocniło narrację o podwyżce w przypadku dłuższej narracji. Konferencję prasową przewodniczącego Jerome’a Powella można obejrzeć tutaj.

Jednak Subramanian z BofA Securities jest przekonany, że sztuczna inteligencja znacząco poprawi produktywność, co będzie napędzać wzrost zysków w przyszłości. W jej notatce badawczej czytamy:

Częścią tego jest produktywność, wydajność, mniejsza pracochłonność sztucznej inteligencji, podobnie jak automatyzacja, odpowiednie zachęty do pracy i wynagrodzeń… produktywność prawdopodobnie obniżyłaby premię za ryzyko kapitałowe.

W zeszłym tygodniu Biuro Statystyki Pracy podało, że ceny konsumenckie w Stanach Zjednoczonych wzrosły w sierpniu o 0,6% w porównaniu z oczekiwanymi 0,5% i 0,2% w lipcu (źródło). S&P 500 wzrósł obecnie o ponad 15% od początku roku.

