Przełamanie: skoki inflacji w USA (CPI), wywierające presję na Fed

W sierpniu inflacja w USA utrzymywała się na stałym poziomie, wraz ze wzrostem cen energii, co wywarło presję na Rezerwę Federalną, aby podjęła działania. Dane agencji statystycznej pokazały, że główny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wzrósł drugi miesiąc z rzędu.

Wzrosła z 0,2% w lipcu do 0,6% w sierpniu, czyli była wyższa od mediany szacunków wynoszącej 0,5%. Wzrost ten przełożył się na skok rok do roku o 3,7%, najwyższy poziom od kilku miesięcy. Inflacja w lipcu wyniosła 3,2%.

Tymczasem uważnie obserwowana inflacja bazowa wzrosła z 0,2% w lipcu do 0,3% w sierpniu. Następnie spadła z 4,7% do 4,3% rok do roku. Wszystkie dane rok do roku pozostają powyżej celu Rezerwy Federalnej wynoszącego 2,0%.

Niestety, inflacja może nadal rosnąć przez jakiś czas, biorąc pod uwagę cenę ropy naftowej w tym roku wskoczyło na najwyższy poziom. Brent wzrósł do 92 dolarów, podczas gdy WTI, amerykański benchmark, wynosi 87 dolarów.

Save

Ropa naftowa stanowi główną część inflacji, ponieważ jej cena wpływa na wszystkie produkty. Na przykład cena benzyny wzrosła do ponad 3,85 dolara, podnosząc koszty transportu.

Liczby te stawiają Rezerwę Federalną w trudnej sytuacji. Niektórzy urzędnicy Fed poparli kolejną podwyżkę stóp procentowych o 0,25% na wrześniowym posiedzeniu, podczas gdy inni skłaniają się ku wstrzymaniu. W związku z tym rosnące dane o inflacji oznaczają, że Fed może zdecydować się na podwyżkę w przyszłym tygodniu.

Wyzwanie polega na tym, że niektóre wiodące liczby wzywają do ostrożności, ponieważ stopy procentowe pozostają na najwyższym poziomie od dwóch dekad. Na przykład opublikowane w środę dane wykazały, że średnia stopa oprocentowania 30-letniego kredytu hipotecznego wzrosła do 7,27%, podczas gdy liczba wniosków o kredyt hipoteczny spadła.

Co więcej, zaległości w spłacie kart kredytowych, kredytów samochodowych i innych pożyczek nadal rosną. Tendencja ta może przyspieszyć, gdy miliony Amerykanów zaczną spłacać kredyty studenckie pod koniec tego miesiąca.

Uważnie obserwowane narzędzie CME Fed Tracker przewiduje, że Fed pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%. Nie jest jasne, czy to się zmieni po dzisiejszych danych o inflacji.

Save

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.