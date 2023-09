Indeks dolara amerykańskiego: Perspektywa DXY przed CPI w USA, decyzja EBC

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) w poniedziałek nieznacznie spadł w związku z oczekiwaniem inwestorów na nadchodzące dane o inflacji w USA i sprzedaży detalicznej. Indeks będzie także reagował na wyznaczoną na czwartek decyzję Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych. Jego notowania wyniosły 105 dolarów, kilka punktów poniżej najwyższego poziomu z tego miesiąca, wynoszącego 105,13 dolarów.

Inflacja w USA, sprzedaż detaliczna i decyzja EBC

Indeks DXY wzrósł w zeszłym tygodniu, jak pisałem tutaj . Do wzrostu doszło w związku ze wzrostem cen ropy naftowej, co wywołało obawy o inflację. Brent wzrósł do 90 dolarów, podczas gdy West Texas Intermediate wzrósł do 87 dolarów po tym, jak Rosja i Arabia Saudyjska kontynuowały cięcia dostaw.

Rajd dolara osłabł po tym, jak kilku urzędników Fed, takich jak Christopher Waller i Lori Logan, wskazało na przerwę we wrześniu. Większość analityków uważa, że na tym posiedzeniu bank zatrzyma się na poziomie 5,5%, obserwując wpływ poprzednich podwyżek stóp procentowych.

Wydarzenia zaplanowane na ten tydzień będą prawdopodobnie miały wpływ na kolejną decyzję Fed i indeks dolara amerykańskiego (DXY). Na przykład w środę USA opublikują najnowsze dane dotyczące indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI).

Ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewają się, że dane wykażą, że ceny benzyny pozostały w sierpniu na podwyższonym poziomie wraz ze wzrostem cen benzyny. Właśnie spodziewają się, że zasadniczy wskaźnik CPI wzrósł z 3,2% w lipcu do 3,4% w sierpniu. Pozytywną stroną jest oczekiwany spadek bazowego CPI, który nie uwzględnia niestabilnych cen żywności i energii, do 4,2%.

Drugim ważnym katalizatorem indeksu DXY będą opublikowane w czwartek najnowsze dane o sprzedaży detalicznej w USA. Ekonomiści uważają, że sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 0,2%, podczas gdy sprzedaż podstawowa wzrosła o 0,4%. Liczby te pokażą, że wydatki konsumenckie są nadal wysokie.

Tymczasem na indeks dolara będzie miała wpływ czwartkowa decyzja EBC. Działania EBC są istotne, ponieważ euro jest największą składową indeksu dolara amerykańskiego. Analitycy uważają, że EBC pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie 3,75%.

Prognoza indeksu dolara amerykańskiego

Indeks DXY od kilku tygodni znajduje się w fazie silnego wzrostowego ożywienia. Obecnie ponownie przetestował ważne wsparcie na poziomie 104,63 USD, najwyższy punkt z 20 maja. Co najważniejsze, wkrótce utworzy się wzór złotego krzyża, co ma miejsce, gdy 50-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące dokonają zwyżkowego skrzyżowania.

Dlatego perspektywy dla indeksu są optymistyczne, a kolejnym kluczowym poziomem do obserwacji będzie poziom 106 dolarów, najwyższy punkt z 7 marca. Stop-loss dla tej transakcji wynosi 103,24 USD.

