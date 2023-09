Na tydzień przed wrześniem Bitcoin wzrósł o 2,49%. Jeśli ceny pozostaną na tym samym poziomie bez większych spadków, kryptowaluta prawdopodobnie zakończy wrzesień wyżej i będzie to dopiero trzeci raz, kiedy ten flagowy aktyw cyfrowy, a co za tym idzie rynek, odnotował zieloną świecę w ciągu miesiąca w ciągu ostatnich 10 lat.

Optymizm prawdopodobnie wzrośnie, a dla inwestorów kilka nowych projektów może stanowić okazję do wcześniejszego wejścia na rynek. Shiba Memu, obecnie w przedsprzedaży, może być jedną z takich kryptowalutowych perełek.

Październik “historycznie” dobry dla kryptowalut

Mimo że we wszystkich miesiącach “rektember” przynosił ujemny zwrot, w ciągu następnych 30 dni następował przyzwoity wzrost. Miało to miejsce w ciągu sześciu lat do 2022 roku, z wyjątkiem 2018 roku, kiedy ceny spadły o 5,58% we wrześniu i 3,83% w październiku.

Październik, historycznie pozytywny i nazwany “Uptober” na rynku kryptowalut, odnotował wyższe miesięczne zwroty we wszystkich przypadkach z wyjątkiem dwóch – października 2014 i 2018 roku. W ubiegłym roku, jak pokazują dane Coinglass, ceny spadły o 3,12% we wrześniu, a następnie wzrosły o 5,56% w następnym miesiącu.

Save Miesięczny wykres Bitcoina pokazujący wyniki cenowe we wrześniu. Źródło: TradingView

Podczas gdy historyczne wyniki nie wskazują na przyszłe wyniki, analitycy przewidzieli potencjalne katalizatory, które mogą spowodować wzrost rynku kryptowalut. Obejmują one dalszą adopcję głównego nurtu na Wall Street i potencjalnie wybuchową wiadomość o pierwszym spotowym funduszu ETF na rynku amerykańskim.

Shiba Memu: unikalne, skoncentrowane na sztucznej inteligencji podejście do monet memów

To prawda, Shiba Memu to projekt meme coin. Jednak w przeciwieństwie do swoich konkurentów, Shiba Memu zintegrowała technologię blockchain i sztuczną inteligencję, aby stworzyć unikalny projekt.

Zamiast polegać na starszych strategiach opartych na ludziach, aby zyskać na popularności, ten genialny projekt AI wdroży przetwarzanie języka naturalnego, analitykę predykcyjną i rozpoznawanie wideo / obrazów w celu stworzenia nowatorskiego pulpitu nawigacyjnego AI. Pozwoli to Shiba Memu uwolnić swoją moc poprzez ukierunkowane komunikaty prasowe, kampanie w mediach społecznościowych i bezpośrednie zaangażowanie użytkowników w internecie. Robotyczny pulpit nawigacyjny będzie również zbierał informacje zwrotne i nagradzał posiadaczy SHMU za sugestie.

Samowystarczalna maszyna marketingowa może zapewnić projektowi trajektorię wzrostu 24/7, a adopcja przyniesie korzyści posiadaczom tokenów w obliczu nowego popytu. Przedsprzedaż natywnego tokena SHMU zebrała do tej pory ponad 3,1 mln USD.

Więcej informacji na temat działania projektu można znaleźć na stronie internetowej Shiba Memu.

Jaka jest dzisiejsza cena Shiba Memu?

Pierwsi inwestorzy projektu widzieli, jak cena SHMU rosła co 24 godziny z 0,011125 USD do początkowego etapu końcowego 0,0244 USD w ciągu 60 dni. Jednak ze względu na wysoki popyt i inwestorów chętnych do zajęcia wczesnych pozycji za pośrednictwem przedsprzedaży, zespół przedłużył przedsprzedaż, a ceny wzrosły dziś do 0,029125 USD.

Po zablokowaniu codziennych podwyżek cen, cena SHMU w przedsprzedaży wzrośnie do 0,0370 USD. Oznacza to, że kupowanie na obecnych poziomach może przynieść inwestorom 100% zysków do czasu, gdy tokeny trafią na giełdy kryptowalut. Poza tym, kupowanie teraz może działać bardzo dobrze dla inwestorów poszukujących długoterminowej okazji inwestycyjnej – hodlera.

Czy to dobry moment na zakup SHMU?

Chociaż krótkoterminowe zyski podobne do tego, co miało miejsce w przypadku Pepe (PEPE) na początku tego roku, są prawdopodobne, to długoterminowa inwestycja w technologię sztucznej inteligencji Shiba Memu może być korzystna dla posiadaczy SHMU. Mapa drogowa nakreśla, co może nastąpić w 2024 roku: uruchomienie pulpitu marketingowego AI, ekspansja i partnerstwa oraz uruchomienie tokena SHMU na głównych giełdach kryptowalut.

Wydarzenia te mogą doskonale współgrać z oczekiwaną hossą w 2024 roku, katalizowaną przez pełną adopcję kryptowalut w obliczu halvingu Bitcoina.

Dla Shiba Memu mocne wejście na rynek w obliczu dalszej popularności sztucznej inteligencji może być dodatkowym bodźcem do nowej dynamiki przedsprzedaży. Wynika to z faktu, że sprzedaż tokenów SHMU ma potrwać do końca października – a cena prawdopodobnie wzrośnie, gdy tokeny trafią na rynek.

Jeśli jesteś zainteresowany Shiba Memu, dołącz do przedsprzedaży tutaj.

