Token Verasity (VRA) rośnie po spaleniu 10 miliardów tokenów

Token Verasity (VRA) mocno wzrósł w poniedziałek, gdy programiści ogłosili ważne ogłoszenie na temat sieci. Podskoczył do najwyższego poziomu 0,0057 USD, najwyższego poziomu od 27 czerwca. Wzrósł on o ponad 52% w stosunku do najniższego poziomu we wrześniu.

Głównym powodem rajdu tokena VRA jest ogłoszenie, że sieć spaliła 50% swojej maksymalnej podaży. Jest to ważny ruch, ponieważ spalanie tokenów usuwa tokeny z obiegu, tworząc większą wartość dla pozostałych.

Veracity spalił 10 miliardów tokenów, zwiększając całkowity limit podaży tokenów w portfelu rezerwowym do zaledwie 10 miliardów tokenów VRA o wartości dolarów. W oświadczeniu zespół stwierdził, że po komercyjnym uruchomieniu platformy Proof of View (PoV) nie potrzebuje już 10 miliardów spalonych tokenów.

Jednocześnie twórcy ogłosili, że pozostałe 90 miliardów przeniosą na nowy blockchain. Dzięki temu pozostała liczba monet w obiegu wynosi 10 miliardów i zapewni użyteczność ekosystemowi reklamowemu VeraViews. W oświadczeniu RJ Mark, dyrektor generalny Verasity, powiedział :

„Teraz nasze konsultacje społeczne i późniejsze spalenie naszych tokenów rezerwy strategicznej, około 50% naszej maksymalnej podaży, dowodzi, że słuchamy również naszej społeczności i ulepszamy nasz ekosystem kryptograficzny. Jest to część naszej strategii rozwoju na rok 2024.”

Veracity to firma wykorzystująca technologię blockchain do walki z oszustwami w branży reklamowej. Jest pionierem modelu konsensusu znanego jako Proof of View (PoV), na który niedawno otrzymał patent. Jest obecnie używany przez kilka firm z branży reklamowej i odtwarzaczy wideo.

Verasity przetworzyło już ponad 253 miliony wyświetleń ze współczynnikiem dokładności ponad 97,5%. Badania szacują, że do 2025 roku reklamodawcy stracą na oszustwach ponad 100 miliardów dolarów.

VRA, jego token, służy do finansowania kampanii reklamowych, umożliwia stakowanie za pośrednictwem VeraWallet i dystrybucję nagród Watch & Earn.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.