Analiza indeksu DAX: Trend spadkowy na niemieckich giełdach utrzymuje się

Indeks DAX kontynuował wyprzedaż w związku z utrzymującymi się zagrożeniami dla gospodarek Europy, Ameryki i Chin. W środę spadł do najniższego poziomu 14 900 euro, najniższego poziomu od 24 marca. Niemiecki indeks największych spółek spadł o ponad 9% z najwyższego poziomu w tym roku.

Pozostają obawy gospodarcze

W ciągu ostatnich kilku miesięcy niemiecki indeks DAX znalazł się pod presją w związku z utrzymującymi się obawami o sytuację w gospodarce światowej. W Europie istnieje ryzyko, że blok pogrąży się w recesji. Dane opublikowane przez S&P Global pokazały, że indeksy PMI dla usług spadły do strefy spadków.

Europejski wskaźnik PMI dla usług spadł we wrześniu do 48,7, podczas gdy złożony wskaźnik PMI spadł do 47,2. Wartość PMI poniżej 50 oznacza, że gospodarka się kurczy. W Niemczech PMI dla usług spadł do 46,4, natomiast we Francji do 44,1.

Z innego raportu wynika, że w sierpniu sprzedaż detaliczna w Europie gwałtownie spadła. W sierpniu spadła o 1,2%, co doprowadziło do wzrostu o 2,1% rok do roku. Ekonomiści spodziewali się spadku sprzedaży odpowiednio o 0,3% i 1,2%.

Pomimo słabości Christine Lagarde utrzymywała, że Europejski Bank Centralny (EBC) utrzyma wyższe stopy na dłużej.

To samo dzieje się w Chinach, gdzie branża nieruchomości jest na skraju załamania. Firmy takie jak Country Garden i Evergrande wiszą na włosku. Jest to o tyle istotne, że sektor nieruchomości stanowi największą część chińskiej gospodarki.

Chiny są także istotną częścią wielu spółek wchodzących w skład indeksu DAX. Firmy takie jak BMW, Volkswagen i Mercedes postrzegają Chiny jako swój największy rynek.

Tymczasem rynek obligacji w USA załamuje się, a rentowności gwałtownie rosną do najwyższego poziomu od ponad dwóch dekad. Rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do najwyższego poziomu 4,70%, podczas gdy 30-letnich wzrosła do ponad 5%.

Podsumowując, spółki indeksowe DAX borykają się ze spowolnieniem gospodarczym na swoich kluczowych rynkach, mniejszą płynnością i wyższymi stopami procentowymi.

Prognoza indeksu DAX

Wykres DAX autorstwa TradingView

Indeks DAX 40 utworzył formację rosnącego klina, którą opisałem tutaj . W analizie Price Action formacja ta jest jedną z najbardziej niedźwiedzich na rynku. Obecnie przesunął się poniżej dolnych stron wzoru klina. Kurs ten spadł także poniżej ważnego wsparcia na poziomie 15 503 euro, najniższego poziomu z lipca i 22 sierpnia.

Kurs spadł poniżej 200-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących, podczas gdy MACD przesunął się poniżej punktu neutralnego. Dlatego w nadchodzących dniach indeks będzie nadal spadał, ponieważ sprzedający celują w kluczowe wsparcie na poziomie 14 476 euro (minimum z 20 marca). Cena ta jest o ~4,67% niższa od obecnego poziomu.

