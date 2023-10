Przełamanie: NFP w USA wzrosły we wrześniu o 336 tys., przy spadku zatrudnienia do 4,2%

We wrześniu gospodarka amerykańska utworzyła ponad 336 tys. miejsc pracy, mimo że kraj w dalszym ciągu borykał się z wieloma przeciwnościami losu. Ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewali się, że zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (NFP) wyniesie 170 tys.

Zatrudnienie w sektorze prywatnym poza rolnictwem wzrosło we wrześniu o 263 tys., więcej niż szacunki ADP na poziomie 89 tys. Ponadto BLS skorygował swoje sierpniowe NFP ze 189 tys. do 227 tys.

Stopa bezrobocia, która uwzględnia odsetek osób pozostających bez pracy, wzrosła do 3,8% z poprzednich 3,7%. Co najważniejsze, stopa bezrobocia U6, która jest postrzegana jako dokładniejsza reprezentacja rynku pracy, utrzymała się w ciągu miesiąca na poziomie 7,1%.

Choć stopa bezrobocia i dane NFP były ważne, inwestorzy obserwowali średnie godzinowe zarobki. Biuro Statystyki Pracy (BLS) podało, że średnie godzinowe wynagrodzenie wzrosło we wrześniu o 0,2%, co przełożyło się na wzrost rok do roku o 4,2%.

Liczby te oznaczają, że Rezerwa Federalna będzie skłonna utrzymać jastrzębi ton na kolejnych posiedzeniach. Na wrześniowym posiedzeniu wykres punktowy Fed wskazywał na kolejną podwyżkę stóp procentowych o 0,25%.

Dane NFP pojawiły się w ważnym momencie dla amerykańskiej gospodarki. Związki zawodowe w dalszym ciągu strajkują i żądają wyższych płac. Pracownicy UAW domagają się podwyżki o 40%. W czwartek strajkowali także pracownicy Kaiser Permanente.

Jednocześnie dużym wyzwaniem w dalszym ciągu pozostaje inflacja. Główny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wzrósł w sierpniu do 3,7%, a we wrześniu prawdopodobnie ponownie przetestował poziom 4,0% w związku ze wzrostem cen benzyny.

Co najważniejsze, w związku z pogłębianiem się deficytu budżetowego USA ma miejsce duża wyprzedaż obligacji. Rentowność 30-letnich obligacji wzrosła do 5% po raz pierwszy od 2007 r. Podobnie rentowność 10-letnich obligacji wzrosła do 4,7%, podczas gdy indeks dolara amerykańskiego wzrósł do 107 dolarów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.