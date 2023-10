Chiny zobowiązały się do zwiększenia swojej mocy obliczeniowej do 300 eksaflopów w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat, ogłosiły dziś rano kluczowe ministerstwa.

Chiny chcą zwiększenia mocy obliczeniowej o 50%

W chwili obecnej, druga co do wielkości gospodarka na świecie dysponuje mocą obliczeniową równą jedynie 197 eksaflopom. Innymi słowy, Pekin pracuje nad zwiększeniem swojej mocy obliczeniowej o 50% do 2025 roku.

Dzisiejsze ujawnienie jest elementem trwającego wyścigu AI ze Stanami Zjednoczonymi. Według Akshary Bassi – starszego analityka Counterpoint:

Chiny odkryły, że tradycyjnie każdy 1 juan zainwestowany w moc obliczeniową napędzał 3-4 juany produkcji gospodarczej. Inwestycje te odzwierciedlają plany zwiększenia wydajności poprzez integrację sztucznej inteligencji.

Również w poniedziałek Google Cloud wprowadził nowe możliwości wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji, które, jak jest przekonany, będą szczególnie przydatne dla pracowników służby zdrowia.

Jak widać, rok 2023 był rokiem sztucznej inteligencji. W tym roku trudno jest spędzić choćby jeden dzień bez wiadomości na temat AI – a zatem można sobie wyobrazić, że obiecujące, niedawno uruchomione platformy obsługujące sztuczną inteligencję, takie jak Memeinator, mogą przynieść korzyści w przyszłości.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.