Czerwony alert: Unikaj tych akcji EV: FFIE, MULN, WKHS, GOEV

Przemysł motoryzacyjny przechodzi poważne zmiany w miarę przechodzenia świata na pojazdy elektryczne (EV). Na przykład w ciągu ostatnich kilku lat liczba firm motoryzacyjnych gwałtownie wzrosła.

W Stanach Zjednoczonych Tesla Model Y stała się czwartym najlepiej sprzedającym się pojazdem w tym roku. Jest to godne uwagi, ponieważ pojazd został wprowadzony na rynek zaledwie kilka lat temu. Inne marki, takie jak Tesla Model Y i Rivian, również zwiększają udział w rynku.

Chiny, największy rynek na świecie, również przechodzą zmiany, ponieważ firmy takie jak Byd, Nio, Xpeng i Li Auto wypierają tradycyjne marki. Obecnie w Chinach działa ponad 100 firm zajmujących się pojazdami elektrycznymi.

Wierzę, że w nadchodzących latach wiele małych firm zajmujących się pojazdami elektrycznymi nie będzie istnieć ze względu na rosnące straty i wyzwania stojące przed branżą. Oto niektóre z najlepszych akcji pojazdów elektrycznych, których należy unikać.

Przyszłość Faradaya

Faraday Future (NASDAQ: FFIE) to firma zajmująca się pojazdami elektrycznymi, która buduje luksusowe marki w Stanach Zjednoczonych. Firma była spalarnią gotówki, która w latach 2019, 2020, 2021 i 2022 straciła ponad 1,4 miliarda dolarów. Strata netto za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła ponad 577 milionów dolarów.

Faraday Future szuka teraz większej gotówki, chcąc zwiększyć produkcję swoich pojazdów. W zeszłotygodniowym oświadczeniu założyciel spółki stwierdził, że firma robi wszystko, co w jej mocy, aby znaleźć inwestora strategicznego. Nie będzie to łatwe w dobie, gdy obligacje krótkoterminowe rentowność przekraczają 5%.

Najnowsze wyniki wykazały, że stan środków pieniężnych Faraday Future spadł z 31,8 mln dolarów w pierwszym kwartale do 17,9 mln dolarów. Jak pokazała firma Rivian, firmy zajmujące się pojazdami elektrycznymi potrzebują miliardów dolarów, aby zwiększyć produkcję. W ciągu ostatnich kilku lat Rivian spalił już ponad 6 miliardów dolarów, a ostatnio zebrał dodatkową gotówkę.

Mullen Automotive

Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) to kolejna spółka zajmująca się pojazdami elektrycznymi, której należy unikać. Podobnie jak Faraday Future, firma w ciągu ostatnich kilku lat przepuściła gotówkę. Dokonało tego poprzez swoje wewnętrzne operacje i przejęcia Bollinger Motors i Electric Last Mile Solutions (ELMS).

Mullen Automotive nadal ma w bilansie trochę gotówki. Ostatni kwartał zakończył się kwotą 214 milionów dolarów w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych. Obecnie zdecydował się przeznaczyć część tej gotówki na odkupienie swoich akcji, co moim zdaniem nie ma sensu, ponieważ spółki odkupują akcje, korzystając ze swoich wolnych przepływów pieniężnych.

Fundusze te wkrótce się wyczerpią, ponieważ w ostatnim kwartale Mullen zanotował stratę netto w wysokości ponad 300 milionów dolarów. Dlatego uważam, że akcje MULN jeszcze długo pozostaną pod presją.

Canoo

Kurs akcji Canoo (NASDAQ: GOEV) od jakiegoś czasu znajduje się w trendzie spadkowym. Spadł z 25 dolarów w 2020 r. do niecałego 0,50 dolara obecnie. Stało się to, gdy firma w dalszym ciągu spalała gotówkę w ramach przygotowań do dostaw pojazdów. Canoo stracił w ciągu ostatnich czterech kwartałów ponad 500 milionów dolarów.

Zaletą Canoo jest to, że ogranicza straty i ma ogromne zaległości w zamówieniach. Ponadto, w przeciwieństwie do Faraday Future, celuje w niszowy rynek w branży dostaw. To sprawia, że jest to lepsza firma niż FFIE i Mullen.

Jak już pisałem , wyzwanie dla Canoo polega na tym, że jego bilans nie jest wystarczająco mocny, aby sfinansować te projekty. Zakończył ostatni kwartał kwotą zaledwie 5 milionów dolarów i naliczonymi kosztami w wysokości ponad 44,6 miliona dolarów.

Grupa koni roboczych

Cena akcji Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) spadła z 42,80 dolarów w 2021 r. do 0,44 dolarów. Wyzwania stojące przed firmą są takie same jak pozostałych trzech. Spłonęło mnóstwo gotówki i znalezienie finansowania będzie trudne.

W drugim kwartale ubiegłego roku miał ponad 140 milionów dolarów w gotówce i 62,4 miliona dolarów w tym samym okresie roku bieżącego. Firma odnotowuje kwartalne straty przekraczające 23 miliony dolarów. W związku z tym będzie musiała pozyskać dodatkowy kapitał na finansowanie swojej działalności.