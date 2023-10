Cardano DeFi TVL utrzymuje się na rekordowym poziomie w obliczu spowolnienia wzrostu

Aktywność w ekosystemie Cardano spowalnia wraz z kontynuacją krypto zimy i wzrostem konkurencji w branży. Dane pokazują, że wartość ADA zamknięta w ekosystemie DeFi wzrosła do rekordowego poziomu 625 milionów.

Ekosystem radzi sobie dobrze w 2023 r., odkąd rozpoczął rok z liczbą ponad 204 milionów monet ADA. Ostatnio jednak wolumen tokenów trafiających do ekosystemu rośnie w wolniejszym tempie.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

MinSwap, zdecentralizowana giełda w ekosystemie Cardano, to największa aplikacja dApp z łączną zabezpieczoną wartością (TVL) wynoszącą ponad 39 milionów dolarów. Indigo, platforma zajmująca się pozycją zabezpieczonego długu (CDP), ma aktywa o wartości ponad 8 milionów funtów. Inni czołowi gracze w ekosystemie, tacy jak Liqwid, Optim Finance i Djed Stablecoin, również odnotowali znaczny wzrost.

Zaangażowanie deweloperów to kolejny sygnał, że branża zwalnia. Liczba tych zobowiązań wyniosła zaledwie 22 w ciągu ostatnich 24 godzin, co oznacza spadek z najwyższego poziomu 50 w marcu. Ponadto łączne opłaty pobierane przez Cardano spadają.

Cardano i inne łańcuchy bloków warstwy 1 i 2 stoją przed wieloma wyzwaniami w miarę kontynuacji krypto zimy. Na przykład znacznie wzrosła konkurencja w branży. Niektóre z alternatyw, które ostatnio zyskały na popularności, to Arbitrum, Optimism i Base, których właścicielem jest Coinbase.

Inne sieci warstwy 1, które są dobrą alternatywą dla Cardano, to Avalanche, Cronos i Kava,

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed Cardano jest polityka pieniężna, ponieważ stopy procentowe utrzymują się na najwyższym poziomie od dziesięcioleci. Wyższe stopy procentowe zwiększyły atrakcyjność bezpiecznych aktywów, takich jak gotówka. Obligacje krótkoterminowe oprocentowane są na poziomie ponad 5%, zaś certyfikaty depozytowe (CD) i fundusze rynku pieniężnego na poziomie 6%.

Konsekwencją tego wszystkiego jest to, że wielu inwestorów przechodzi z ryzykownych aktywów, takich jak akcje i kryptowaluty, na rzecz aktywów bezpiecznych. Co więcej, trwające wyzwania prawne, takie jak pozew SEC dotyczący Coinbase i Binance, zachęciły ludzi do korzystania z cyfrowych monet.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.