Indeks Nikkei 225: Analiza metodą Wyckoffa krzyczy, sprzedaj

Japońskie akcje kontynuowały niezwykłą przecenę wraz ze wzrostem rentowności obligacji rządowych. Indeks Nikkei 225 spadł w środę o ponad 1,50% i osiągnął minimum na poziomie 31 500 jenów. W stosunku do najwyższego poziomu od początku roku spadł on o ponad 7%.

Spadają obligacje Japonii

Akcje japońskie dołączyły do swoich światowych odpowiedników i doświadczyły znacznej wyprzedaży w związku z pogorszeniem się obaw o gospodarkę. W środę kluczowe amerykańskie indeksy, takie jak Dow Jones i S&P 500, spadły o ponad 1%.

Głównym problemem inwestorów jest rynek obligacji. Zawirowania na rynku obligacji, które rozpoczęły się kilka miesięcy temu, trwają. Uważnie obserwowana rentowność 30-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 5%, najwyższego poziomu od 2007 roku.

Ten sam kryzys obligacji ma miejsce w Japonii, gdzie w sierpniu BoJ zmodyfikował swój program kontroli krzywej dochodowości. Dane pokazują, że rentowność 10-letnich obligacji wzrosła w czwartek o 3,21% i osiągnęła najwyższy poziom 0,83%, najwyższy poziom od 2012 roku.

Podobnie rentowność 30-letnich obligacji Japonii wzrosła o 1,13% do 1,78%, również do najwyższego poziomu od 2013 r. W rezultacie Bank Japonii został zmuszony do interwencji na otwartym rynku, aby zapobiec głębszej wyprzedaży na rynku obligacji.

Indeks Nikkei 225 również spadł po publikacji przez Japonię mieszanych danych makroekonomicznych. Według agencji statystycznej eksport kraju wzrósł we wrześniu do 4,3% z poprzednich 0,8%. Import spadł o 16,3%, co doprowadziło do nadwyżki handlowej wynoszącej ponad 62,4 miliarda.

Dodatkowe dane pokazały, że obcokrajowcy kupili japońskie obligacje o wartości ponad 794 miliardów jenów w oczekiwaniu, że Bank Japonii ostatecznie rozpocznie podwyżki stóp procentowych w nadchodzących miesiącach. W ciągu miesiąca obcokrajowcy zainwestowali ponad 1,2 biliona jenów w japońskie akcje.

Prognoza indeksu Nikkei 225

Najlepszym sposobem spojrzenia na indeks Nikkei 225 jest skorzystanie z koncepcji Metody Wyckoffa. Jak pokazano powyżej, widzimy, że indeks pozostawał w fazie konsolidacji pomiędzy marcem 2022 r. a marcem tego roku. Możemy to postrzegać jako fazę akumulacji metody.

Następnie wszedł w fazę marży, która ma miejsce, gdy popyt przewyższa podaż. Obecnie indeks wszedł w fazę dystrybucji i utworzył formację podwójnego szczytu. Kurs spadł także poniżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących.

Dlatego perspektywy dla indeksu są niedźwiedzie, gdyż obecnie wchodzi on w fazę przecen. Następnym kluczowym poziomem do obserwacji będzie 30 500 jenów, najniższy punkt 4 października. Przełamanie poniżej tego poziomu spowoduje jego spadek do 29 216 jenów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.