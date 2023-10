Sprawa SEC przeciwko najwyższemu kierownictwu Ripple została wycofana

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wycofała zarzuty w sprawie przeciwko dyrektorowi generalnemu Ripple Bradowi Garlinghouseowi i prezesowi wykonawczemu Chrisowi Larsenowi.

Głos SEC za oddaleniem sprawy przeciwko dwóm dyrektorom Ripple ogłoszono późnym czwartkiem, a obie strony osiągnęły porozumienie, co oznacza, że proces, który miał się odbyć w kwietniu 2024 r., nie odbędzie się. Eksperci prawni zajmujący się kryptowalutami twierdzą, że jest to regulacyjne zwycięstwo Ripple i kryptowalut.

Garlinghouse powiedział w oświadczeniu:

„Przez prawie trzy lata Chris i ja byliśmy obiektem bezpodstawnych zarzutów ze strony nieuczciwego organu regulacyjnego mającego programy polityczne. Zamiast szukać przestępców kradnących fundusze klientów na zagranicznych giełdach, które zabiegały o przychylność polityczną, SEC ruszyła w pościg za dobrymi ludźmi.”

Dodał, że spółka nie może się już doczekać, kiedy cała sprawa złożona pierwotnie w grudniu 2020 r. zostanie zamknięta.

Najnowsze wydarzenia w sprawie Ripple kontra SEC to trzeci przypadek, w którym organ regulacyjny przegrał bitwę sądową z firmą kryptograficzną.

W lipcu tego roku SEC doznała ciosu, gdy sąd orzekł, że XRP, natywna kryptowaluta ekosystemu blockchain Ripple, nie jest papierem wartościowym. Potem nastąpiła kolejna strata, gdy próba odwołania się przez SEC od lipcowego orzeczenia nie powiodła się. Decyzja organu regulacyjnego o odrzuceniu „z uszczerbkiem” wszystkich roszczeń wobec Garlinghouse i Larsena przyczynia się do wzrostu liczby przypadków ogromnych strat.

Larsen skomentował:

„Dzisiaj jesteśmy prawnie usprawiedliwieni i osobiście odkupieni w naszej walce przeciwko niepokojącej próbie nadużycia zasad w celu realizacji programu politycznego mającego na celu zduszenie kryptowalut w Ameryce. To parodia, że byliśmy zmuszeni bronić się przed nierozważnym atak, który był wadliwy od dnia jego złożenia.”

Kiedy będzie następna sprawa w sprawie Ripple kontra SEC?

Chociaż sprawa przeciwko czołowym dyrektorom Ripple, której proces miał się odbyć w kwietniu przyszłego roku, jest już zamknięta, biorąc pod uwagę zarzuty SEC skierowane przeciwko firmie, nadal prawdopodobne są dalsze postępowania sądowe. W szczególności rozwój sytuacji będzie dotyczył roszczeń SEC wobec instytucjonalnej sprzedaży XRP przez Ripple. Oczekuje się, że walka toczy się o wysokość kary, jakiej będzie się domagać SEC.

Kolejnym krokiem mogłoby być odwołanie się SEC od lipcowego orzeczenia sędzi Analisy Torres w sprawie XRP. Chociaż sędzia odrzucił wniosek organu regulacyjnego o złożenie zażalenia na początku tego miesiąca, zdecydował, że może ono zostać dopuszczone po rozprawie. Ponieważ obecnie nie ma procesu, okaże się, czy SEC złoży apelację po zakończeniu fazy karnej w sprawie.

Ostatnie zwycięstwo Ripple nad SEC spowodowało kolejny wzrost cen kryptowalut, przy czym XRP wzrósł o ponad 8% do ponad 0,52 dolara. Szerszy pozytywny sentyment wokół Bitcoin ETF również pomógł BTC ponownie wzrosnąć do 30 tys. dolarów, przy czym altcoiny również odnotowały przyzwoite zyski.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.