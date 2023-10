Według doniesień Apple będzie wydawać 1,0 miliarda dolarów rocznie na sztuczną inteligencję nowej generacji

Firma Apple Inc (NASDAQ: AAPL) znalazła się dziś rano w centrum uwagi po raporcie, w którym podjęto decyzję o wydawaniu 1,0 miliarda dolarów rocznie na zwiększanie swojego zasięgu w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji.

Krążą pogłoski o Apple GPT

Copy link to section

Chociaż tytan technologii już wykorzystuje sztuczną inteligencję do ulepszania zdjęć, nie ma jak dotąd produktu opartego na sztucznej inteligencji generacji, takiego jak jego odpowiednicy, Microsoft i Google.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Jednak w poniedziałkowym raporcie Bloomberga wspomniano o Ajaksie – jego najbardziej zaawansowanym jak dotąd modelu wielkojęzykowym. Ponadto pojawiły się pogłoski o Apple GPT, który jest w zasadzie chatbotem takim jak ChatGPT.

Międzynarodowy koncern ma opublikować wyniki finansowe za czwarty kwartał 2 listopada. Konsensus jest taki, że będzie zarabiał 1,39 dolara na akcję w porównaniu do 1,29 dolara rok wcześniej.

Akcje Apple spadły o 14% w porównaniu z najwyższą wartością od początku roku.

$AAPL after being rejected @ the 100D 170 next big support level, 200D about there toohttps://t.co/hSnjPWLvgB — Options Mike (@OptionsMike) October 22, 2023

Apple chce zintegrować sztuczną inteligencję z Siri

Copy link to section

Inicjatywami związanymi ze sztuczną inteligencją, na rozwój których Apple Inc zamierza wydać duże środki, będzie kierował John Giannandrea – starszy wiceprezes ds. strategii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, według Bloomberga.

Podobno notowana na Nasdaq firma chce zintegrować sztuczną inteligencję z Apple Music, Messages i Siri. Chce także zbadać zastosowanie sztucznej inteligencji w Xcode, aby potencjalnie pomóc twórcom aplikacji.

Rzecznik spółki z siedzibą w Cupertino nie skomentował jeszcze poniedziałkowego raportu Bloomberga.

W zeszłym tygodniu analityk Jefferies Edison Lee powiedział klientom w notatce badawczej, że Huawei zdetronizował iPhone’a w Chinach, jak donosi tutaj Invezz.

https://www.youtube.com/watch?v=2gJ8RiYVnO8

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.