Kurs akcji Santander przed wynikami osiąga potrójny szczyt

Cena akcji Banco Santander (BME: SAN) będzie w centrum uwagi w tym tygodniu, gdy spółka opublikuje wyniki kwartalne. Akcje spółki ostatnio cofnęły się i osiągnęły cenę 3,42 euro, co oznacza spadek o ponad 10% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku. Obecnie oscyluje w pobliżu najniższego poziomu od 1 października.

Przed nami zyski Santandera

Sezon wyników nabiera tempa. W ciągu ostatnich dwóch tygodni duże amerykańskie firmy, takie jak JPMorgan, Morgan Stanley i Goldman Sachs, opublikowały mieszane wyniki finansowe. We wtorek zyski Barclays przekroczyły wąsko szacunki.

Banco Santander, czwarty co do wielkości bank europejski pod względem aktywów, opublikuje swoje wyniki w środę. Posiada aktywa o wartości ponad 1,7 biliona euro, co czyni go jedynie mniejszym od HSBC, BNP Paribas i Credit Agricole. Ma łącznie ponad 164 miliony klientów i 99 milionów aktywnych.

Santander jest w większości bankiem globalnym, prowadzącym działalność w kilku krajach, takich jak między innymi Hiszpania, Brazylia, Polska i Meksyk. Jest bankiem w pierwszej trójce na 9 kluczowych rynkach. Ta dywersyfikacja ma zalety i wady. Największe wyzwanie wiąże się z niektórymi kluczowymi rynkami, takimi jak Argentyna, która przechodzi poważny krach gospodarczy.

Podobnie jak inne banki, Santander korzysta z wysokich stóp procentowych na swoich kluczowych rynkach. W Europie Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł stopy procentowe do rekordowego poziomu ponad 4%. Oznacza to, że spółka generuje wyższą marżę odsetkową netto.

Najnowsze wyniki pokazały, że wynik odsetkowy netto spółki wzrósł w pierwszej połowie roku do 20,9 miliarda euro. Dochód brutto wzrósł do 28,2 miliarda euro, podczas gdy dochód operacyjny netto wyniósł 15,755 miliarda euro. Zysk przed opodatkowaniem spadł do 5,1 miliarda euro. Zyski Santandera w ostatnim kwartale wzrosły do 2,7 miliarda euro.

Wyzwaniem dla Santandera jest wolniejsze tempo ożywienia gospodarczego w Europie. Jest to o tyle istotne, że firma większość swoich zysków zarabia w Europie. W Ameryce Południowej pozostała duża część jej działalności również nie odbudowuje się w szybkim tempie.

Prognoza cen akcji Banco Santander

Wykres SAN według TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Santander utworzyła formację potrójnego szczytu. W analizie akcji cenowej ten wzór jest jednym z najbardziej niedźwiedzich. Wartość dekoltu tego wzoru wynosi 3,3325 €.

Akcje Santander również spadły poniżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Indeks względnej siły (RSI) przesunął się poniżej neutralnego punktu na poziomie 50. W związku z tym perspektywy dla akcji są niedźwiedzie w obliczu wyników.

Jeśli tak się stanie, kolejnym kluczowym poziomem do obserwowania będzie poziom 3,00 €, najniższy poziom z 26 czerwca. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że akcje spółki mogą spaść o ponad 11,71%. Pogląd ten zostanie potwierdzony, jeśli zejdzie poniżej linii szyi na poziomie 3,3325 €.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.