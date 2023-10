Oto dlaczego cena Mina Protocol właśnie osiągnęła parabolę

Cena Mina Protocol wzrosła we wtorek do pionu wraz ze wzrostem cen innych kryptowalut. Token wzrósł ponad dwukrotnie, osiągając najwyższy poziom 0,913 USD, najwyższy poziom od 24 marca. W szczytowym momencie token wzrósł o ponad 165% z najniższego poziomu w tym roku, co dało mu kapitalizację rynkową na poziomie ponad 780 milionów dolarów.

Mina to platforma blockchain, która ma stać się kolejną alternatywą dla Polygon, Optimism i Arbitrum. Jest to najlżejszy na świecie łańcuch bloków, który wykorzystuje dowody wiedzy zerowej (zk) do tworzenia dApps we wszystkich branżach w finansach zdecentralizowanych (DeFi), tokenach niezamiennych (NFT) i urządzeniach mobilnych.

Cena Miny wzrosła głównie z powodu trwającej kryptowalutowej hossy na byki. Wartość bitcoina wzrosła do 35 000 dolarów po raz pierwszy od maja 2022 r. W tym roku wzrosła ponad dwukrotnie, ponieważ inwestorzy przygotowują się do zatwierdzenia funduszu typu spot Bitcoin ETF przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Takie posunięcie przełoży się na większy napływ do branży.

W rezultacie we wtorek większość kryptowalut nadal rosła. Całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich walut cyfrowych wzrosła do ponad 1,26 biliona dolarów. Oprócz Miny, innymi czołowymi kryptowalutami, które wzrosły, były Conflux, Pepe, Injective, Rocket Pool i Woo Network.

Cena Mina Protocol również wzrosła po upublicznieniu tokena przez południowokoreańską firmę UpBit. UpBit to jedna z najaktywniejszych giełd kryptowalut na świecie. W przeszłości inwestorzy Upbit podnosili ceny niektórych kryptowalut.

Rzeczywiście, dane pokazują, że wolumen obrotu Miną w Upbit w ciągu ostatnich 24 godzin wzrósł do ponad 1,1 miliarda dolarów. Następnie uplasowały się giełdy takie jak Binance, które obsłużyły ponad 225 milionów dolarów. Inne giełdy Mina to Kraken i KuCoin.

Historycznie rzecz biorąc, tokeny kryptograficzne zwykle zyskiwały na wartości po ich notowaniu na największych giełdach, takich jak Huobi i Binance. Jednocześnie zyski te są zazwyczaj krótkotrwałe, co oznacza, że token Mina może w nadchodzących dniach się wycofać.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.